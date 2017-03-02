Сегодня мы отменили комиссию на переводы между кошельками во всех мобильных приложениях Яндекс.Денег — для iOS, Android, Windows Phone и Windows 10. С помощью приложения Яндекс.Денег вы не только можете переводить деньги, но и платить без комиссии за интернет, транспорт, телевидение и многое другое.