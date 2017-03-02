С сегодняшнего дня на сайте Яндекс.Денег можно купить цифровые карты пополнения PlayStation Store и подписки PlayStation Plus. Используйте их в своём игровом аккаунте или отправьте в подарок.
Голова, компьютер, пара часов свободного времени и кошелёк на Яндексе — всё, что нужно, чтобы начать зарабатывать на Яндекс.Толоке. Рассказываем, что это за сервис, и какую пользу вы можете принести.
Если вы скрываете из ленты посты с упоминанием «милых дам», мимозу предпочитаете в бокале и охлажденной, а 8 марта празднуете с подружками — вот ещё десяток идей, которые помогут превратить этот день в по-настоящему праздничный.
В нашей подборке идеи классных подарков для тех, кто не любит предпраздничную беготню (ну или просто забыл купить подарок заранее ;)). Любой из этих подарков можно заказать и подарить за пару минут, здесь и сейчас.
В фейсбуке и ВК регулярно встречаются объявления: «найдена карта, призываю силу рукопожатий, давайте найдём владельца — репост!» и фотографией находки. Рассказываем, почему так делать не надо — и как правильно действовать, если вы подобрали чужую банковскую карту.
Делиться опытом покупок и удачных находок не только приятно, но и выгодно. Рассказываем, как получать Яндекс.Деньги не только за свои покупки, но и за покупки друзей с помощью партнёрской программы ePN Cashback.
Расплачиваясь в любом интернет-магазине Яндекс.Деньгами, вы будете дополнительно защищены в ситуациях, когда «что-то пошло не так». С сегодняшнего дня Яндекс.Деньги сами вернут деньги покупателям интернет-магазинов, если товар не был доставлен или доставлен, но не такой, как на сайте.
Сегодня мы отменили комиссию на переводы между кошельками во всех мобильных приложениях Яндекс.Денег — для iOS, Android, Windows Phone и Windows 10. С помощью приложения Яндекс.Денег вы не только можете переводить деньги, но и платить без комиссии за интернет, транспорт, телевидение и многое другое.
Образовательный проект «Трава» — лекции, мастер-классы, встречи по обмену опытом, которые проходят в парках, скверах, на крышах и набережных Санкт-Петербурга. Оля Полякова по просьбе Яндекс.Денег поделилась историей создания проекта.