Приложение Яндекс.Денег для Android стало ещё умнее и безопаснее: теперь для входа и подтверждения платежей вы можете использовать отпечаток пальца вместо кода. Перейти на авторизацию по отпечатку можно в настройках приложения, если, конечно, ваш телефон поддерживает такую возможность. Обновляйтесь!