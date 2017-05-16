май 2017
Вход по отпечатку в приложении для Android
16 мая 2017, 12:23
Приложение Яндекс.Денег для Android стало ещё умнее и безопаснее: теперь для входа и подтверждения платежей вы можете использовать отпечаток пальца вместо кода. Перейти на авторизацию по отпечатку можно в настройках приложения, если, конечно, ваш телефон поддерживает такую возможность. Обновляйтесь!
На работу на велосипеде
17 мая 2017, 21:10
19 мая едем на работу на велосипеде! Ребята из Let's bike it четвёртый год вдохновляют жителей России сменить в этот день привычный транспорт на велосипед. Вам спорт, городам — чистый воздух и свободные дороги.
Как платить Яндекс.Деньгами с Android Pay
22 мая 2017, 19:00
В Россию приходит Android Pay, и наши клиенты смогут попробовать новое приложение для бесконтактной оплаты в числе первых. Карты Яндекс.Денег уже готовы к работе с этим сервисом.