Баланс карты Яндекс.Денег и баланс кошелька Яндекс.Денег — это одно и то же. Поэтому пополняя карту, вы пополняете кошелёк — и наоборот: деньги всегда будут на их общем балансе. Рассказываем про самые простые способы пополнить карту и кошелёк Яндекс.Денег