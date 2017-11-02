В 2017 году заплатить имущественные налоги — за машину, квартиру, участок земли — нужно до 1 декабря. Платите налоги впервые? Рассказываем, как всё устроено.
Маркетолог Ольга Левина переехала в Женеву и рассказала нам, как работают местные банковские сервисы.
Баланс карты Яндекс.Денег и баланс кошелька Яндекс.Денег — это одно и то же. Поэтому пополняя карту, вы пополняете кошелёк — и наоборот: деньги всегда будут на их общем балансе. Рассказываем про самые простые способы пополнить карту и кошелёк Яндекс.Денег
В новом приложении Яндекс.Заправки водители смогут платить за бензин онлайн, пока работник заправки заливает топливо в бак. И вам не придётся выходить из машины!
Что делать, если банкомат вернул карту, не выдав наличные, или если на кассе в супермаркете ваша карта не срабатывает?
Если не умеете дарить деньги легко и непринужденно — вам понравятся цифровые подарочные сертификаты из популярных магазинов и сервисов, теперь их можно купить в Яндекс.Деньгах
Заходим в интернет-магазин, кладём нужный товар в корзину и… идём пить чай! На некоторых сайтах такое промедление поможет уменьшить сумму покупки. Рассказываем об этом и ещё пяти приёмах умного шопинга
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Эстонские банки — это когда ты такой «Эээ…», а потом «Ух ты!» Пользовательница Яндекс.Денег переехала в Эстонию и рассказала, как устроены местные банки
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Если выбросили или потеряли SIM-карту, её можно восстановить в офисе оператора, пока номер не освободился. Узнайте, сколько времени неактивная сим-карта остаётся за вами, в шпаргалке Яндекс.Денег
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