Блог Денег

ноябрь 2017
Как заплатить налоги онлайн
2 ноября 2017, 13:39

В 2017 году заплатить имущественные налоги — за машину, квартиру, участок земли — нужно до 1 декабря. Платите налоги впервые? Рассказываем, как всё устроено.

Клиенты о банках разных стран: Швейцария
3 ноября 2017, 23:22

Маркетолог Ольга Левина переехала в Женеву и рассказала нам, как работают местные банковские сервисы. 

Как пополнить карту Яндекс.Денег
7 ноября 2017, 20:23

Баланс карты Яндекс.Денег и баланс кошелька Яндекс.Денег — это одно и то же. Поэтому пополняя карту, вы пополняете кошелёк — и наоборот: деньги всегда будут на их общем балансе.  Рассказываем про самые простые способы пополнить карту и кошелёк Яндекс.Денег

Яндекс.Заправки для быстрого расчёта за бензин
9 ноября 2017, 13:27

В новом приложении Яндекс.Заправки водители смогут платить за бензин онлайн, пока работник заправки заливает топливо в бак. И вам не придётся выходить из машины! 

«Платёж не прошёл»: что значат коды ошибок
11 ноября 2017, 18:00

Что делать, если банкомат вернул карту, не выдав наличные, или если на кассе в супермаркете ваша карта не срабатывает? 

Цифровые подарки из кошелька
14 ноября 2017, 09:20

Если не умеете дарить деньги легко и непринужденно — вам понравятся цифровые подарочные сертификаты из популярных магазинов и сервисов, теперь их можно купить в Яндекс.Деньгах

Как получить скидку в интернет-магазине
16 ноября 2017, 14:00

Заходим в интернет-магазин, кладём нужный товар в корзину и… идём пить чай! На некоторых сайтах такое промедление поможет уменьшить сумму покупки. Рассказываем об этом и ещё пяти приёмах умного шопинга

Заблокировали кошелёк: почему?
17 ноября 2017, 19:23

Если вы услышали, что у кого-то «без всякой причины» заблокировали кошелёк в Яндекс.Деньгах, и хотите узнать, почему такое случается — прочитайте этот пост

Как избежать импульсных покупок
21 ноября 2017, 11:51

Торговый центр, карта, а дальше всё как в тумане? Ловите шпаргалку для борьбы с приступами шопоголизма

Бесконтактные карты: безопасно или нет?
21 ноября 2017, 15:35

Могут ли деньги случайно списаться, когда вы проходите мимо  терминала? Разбираем самые распространённые мифы о бесконтактной оплате

Что говорят QR-коды
22 ноября 2017, 12:00

Чтобы считать код, больше не нужны специальные приложения-сканеры из App Store. Просто наведите на код камеру смартфона, чтобы узнать, скачать, заплатить или поиграть — рассказываем, что зашифровано в QR-кодах вокруг 

Клиенты о банках разных стран: Эстония
23 ноября 2017, 19:19

Эстонские банки — это когда ты такой «Эээ…», а потом «Ух ты!» Пользовательница Яндекс.Денег переехала в Эстонию и рассказала, как устроены местные банки

8 приложений-помощников для мам
26 ноября 2017, 10:00

Ко Дню матери собрали 8 лучших приложений-помощников для тех, кто заботится о детях

Сколько времени можно не пользоваться SIM-картой у МТС, Мегафона, Билайна, Tele2 и Yota
27 ноября 2017, 17:11

Если выбросили или потеряли SIM-карту, её можно восстановить в офисе оператора, пока номер не освободился. Узнайте, сколько времени неактивная сим-карта остаётся за вами, в шпаргалке Яндекс.Денег

Сколько денег можно брать в долг «до зарплаты»
29 ноября 2017, 18:55

Если занимаете небольшую сумму «до зарплаты» у друга, коллеги или родственника, рассчитайте свою кредитоспособность сами, и не занимайте больше своих возможностей