Блог Денег

октябрь 2017
#ясоберу и посоветую: опыт литературного портала «Букля»
2 октября 2017, 14:07

Каждый день создатели портала «Букля» buklya.com — супруги Алексей и Алёна — отделяют зёрна от плевел и знакомят 60 000 своих читателей с лучшими литературными новинками. А ещё составляют тематические подборки книг и публикуют сочинения начинающих авторов.

Как платить телефоном через Я.Деньги
4 октября 2017, 15:53

Если вы всё чаще видите, как люди оплачивают покупки одним движением смартфона, и хотите так же — рассказываем, как это делать с помощью виртуальной или пластиковой карты Mastercard Яндекс.Денег. Спрашивать у Яндекса ничего не придётся, здесь мы собрали всё нужное: приложение Яндекс.Денег, Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay.

Романтичный обман: как сходить на свидание без финансовых потерь
6 октября 2017, 14:08

Сегодня уже никого не удивишь смсками с коротких номеров «Я вам случайно перевела» и письмами «Вы выиграли миллион!». Почти все привыкли не доверять таким сообщениям. Но вот мошенники замахнулись на святое — романтику! Рассказываем, как вытягивают деньги у желающих найти свою половинку.

Можно ли отдавать карту официанту?
12 октября 2017, 13:56

Представьте: вы поужинали в ресторане, официант приносит счёт и уходит с вашей банковской картой к кассе, а вы спокойно допиваете свой коктейль. То, что вы оставили немного напитка, чтобы не сидеть без дела, пока не расплатитесь, — это хорошо. Но с карточкой лучше так не делать.  Рассказываем, почему.

Как привязать карту к кошельку и зачем это нужно
20 октября 2017, 15:16

Многие не любят платить банковской картой в интернете. Например, вам неудобно вводить платёжные данные для каждой покупки. Или вы считаете, что указывать данные карты онлайн небезопасно.  Или хотите заплатить, только когда товар будет у вас в руках.  Во всех этих случаях может выручить привязка карты к кошельку. И вот почему.

Как перевести деньги из кошелька Яндекс.Денег на карту Сбербанка
26 октября 2017, 08:00

Главное условие перевода - именной или идентифицированный кошелёк. Что делать дальше, рассказываем и показываем в  пошаговой инструкции.

Путешествие выходного дня: как сэкономить на ж/д билетах
26 октября 2017, 14:57

Впереди длинные выходные, а значит есть время для небольшого путешествия! Если самолётам вы предпочитаете поезда, используйте советы из этого поста и экономьте на билетах — на сдачу привезёте магнитиков всем друзьям или купите ещё один билет.  

Новый способ пополнить кошелёк в Казахстане: наличными на Казпочте
27 октября 2017, 11:16

Перевести деньги на кошелёк Яндекс.Денег в Казахстане теперь можно всех отделениях Казпочты — в более чем 800 пунктах по всей стране

Любимые сервисы для водителей
29 октября 2017, 09:00

Ко Дню автомобилиста мы собрали для вас самые  интересные сервисы для вождения, чтобы слушать любимую музыку,  быстро парковаться и оплачивать штрафы вовремя. 

5 ситуаций, когда спасает виртуальная карта
30 октября 2017, 19:20

У виртуальной карты есть очевидные плюсы: выпускается мгновенно, невозможно оставить на столике в кафе и банкомат не зажуёт. А есть неочевидные: многим непонятно, зачем нужна виртуальная карта, если в кошельке уже есть парочка пластиковых. Разбираемся, в каких случаях «виртуалка» работает лучше всех.