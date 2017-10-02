Представьте: вы поужинали в ресторане, официант приносит счёт и уходит с вашей банковской картой к кассе, а вы спокойно допиваете свой коктейль. То, что вы оставили немного напитка, чтобы не сидеть без дела, пока не расплатитесь, — это хорошо. Но с карточкой лучше так не делать. Рассказываем, почему.