Каждый день создатели портала «Букля» buklya.com — супруги Алексей и Алёна — отделяют зёрна от плевел и знакомят 60 000 своих читателей с лучшими литературными новинками. А ещё составляют тематические подборки книг и публикуют сочинения начинающих авторов.
Если вы всё чаще видите, как люди оплачивают покупки одним движением смартфона, и хотите так же — рассказываем, как это делать с помощью виртуальной или пластиковой карты Mastercard Яндекс.Денег. Спрашивать у Яндекса ничего не придётся, здесь мы собрали всё нужное: приложение Яндекс.Денег, Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay.
Сегодня уже никого не удивишь смсками с коротких номеров «Я вам случайно перевела» и письмами «Вы выиграли миллион!». Почти все привыкли не доверять таким сообщениям. Но вот мошенники замахнулись на святое — романтику! Рассказываем, как вытягивают деньги у желающих найти свою половинку.
Представьте: вы поужинали в ресторане, официант приносит счёт и уходит с вашей банковской картой к кассе, а вы спокойно допиваете свой коктейль. То, что вы оставили немного напитка, чтобы не сидеть без дела, пока не расплатитесь, — это хорошо. Но с карточкой лучше так не делать. Рассказываем, почему.
Многие не любят платить банковской картой в интернете. Например, вам неудобно вводить платёжные данные для каждой покупки. Или вы считаете, что указывать данные карты онлайн небезопасно. Или хотите заплатить, только когда товар будет у вас в руках. Во всех этих случаях может выручить привязка карты к кошельку. И вот почему.
Главное условие перевода - именной или идентифицированный кошелёк. Что делать дальше, рассказываем и показываем в пошаговой инструкции.
Впереди длинные выходные, а значит есть время для небольшого путешествия! Если самолётам вы предпочитаете поезда, используйте советы из этого поста и экономьте на билетах — на сдачу привезёте магнитиков всем друзьям или купите ещё один билет.
Перевести деньги на кошелёк Яндекс.Денег в Казахстане теперь можно всех отделениях Казпочты — в более чем 800 пунктах по всей стране.
Ко Дню автомобилиста мы собрали для вас самые интересные сервисы для вождения, чтобы слушать любимую музыку, быстро парковаться и оплачивать штрафы вовремя.
У виртуальной карты есть очевидные плюсы: выпускается мгновенно, невозможно оставить на столике в кафе и банкомат не зажуёт. А есть неочевидные: многим непонятно, зачем нужна виртуальная карта, если в кошельке уже есть парочка пластиковых. Разбираемся, в каких случаях «виртуалка» работает лучше всех.