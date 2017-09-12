У Яндекс.Денег есть открытое API — конструктор, с помощью которого любой разработчик может встроить возможности кошелька в свой проект. В августе мы устроили Антихакатон: конкурс среди разработчиков, использующих API Яндекс.Денег в сервисах для видеоблогеров и стримеров, — и сегодня подводим его итоги.
7 сентября блогер Анатолий Шарий опубликовал на своём YouTube-канале видео с рассказом о потерявшемся переводе из зарубежного банка: деньги были отправлены на кошелёк в Яндекс.Деньгах, но не пришли, а служба поддержки в телефонном разговоре не смогла дать подробности перевода. После этого автор публично обвинил компанию Яндекс.Деньги в пропаже средств и потребовал их возврата. Ниже рассказываем о том, как устроены международные переводы, и что предприняли Яндекс.Деньги для помощи Анатолию.
В чужой стране мы часто теряемся в вопросах денег. Надо ли везти с собой наличные? В какой валюте? Как не растеряться, если остался без денег в незнакомой стране? Платить везде картой или снять деньги в банкомате? Мы с Aviasales собрали ответы на важные вопросы о деньгах в путешествии.
Когда вы платите картой Яндекс.Денег в другой валюте, через день-два в истории кошелька вы увидите дополнительное списание или зачисление небольшой суммы. Это курсовая разница. Рассказываем, откуда она берется.
Говорят, про чужие деньги спрашивать невежливо. А как тогда про них узнать? Приходите на открытые встречи #большечемденьги в Яндексе. Этой осенью знаменитости готовы откровенно обсуждать с вами, откуда берутся большие деньги, как заработать на хайпе и ЗОЖе, искусстве и моде, театре и науке.