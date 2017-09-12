7 сентября блогер Анатолий Шарий опубликовал на своём YouTube-канале видео с рассказом о потерявшемся переводе из зарубежного банка: деньги были отправлены на кошелёк в Яндекс.Деньгах, но не пришли, а служба поддержки в телефонном разговоре не смогла дать подробности перевода. После этого автор публично обвинил компанию Яндекс.Деньги в пропаже средств и потребовал их возврата. Ниже рассказываем о том, как устроены международные переводы, и что предприняли Яндекс.Деньги для помощи Анатолию.