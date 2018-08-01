Яндекс.Деньги продлили акцию «Зарплата за траты» до 21 августа. Общий призовой фонд увеличился до 4,5 миллионов.
Со стороны жизнь фрилансера кажется свободней и счастливей, чем работа с 9 до 18:00. Хотите так же? Убедитесь, что учли все экономические риски. Некоторые расходы фрилансеров неочевидны, если смотреть на них из офисного кресла.
Скоро у детей начнётся школа. Рассказываем, как не переплачивать за форму, рюкзак и пенал. Если покупать стандартный набор школьника на AliExpress, можно уложиться в 6 000 рублей.
Переводить деньги с кошелька на кошелёк стало удобнее. Можно делать это по имени, а не по длинному номеру, который сложно запомнить.
Многие слышали, что покупать в американских онлайн-магазинах выгодно: цены ниже, ассортимент шире, а скидки в период распродаж доходят до немыслимых размеров. Другие говорят, что доставка «съедает» все профиты. Разбираемся, как подступиться к заокеанскому онлайн-шопингу.
Получили карту Яндекс.Денег — поздравляем, ваша жизнь станет удобнее. Чтобы карточка начала работать, её нужно активировать. Это можно сделать в приложении Яндекс.Денег. Вот инструкция.
На сайте Яндекс.Денег появились бонусы с кэшбэком! Делайте покупки в любимых магазинах — получайте часть денег обратно на кошелёк Яндекс.Денег.