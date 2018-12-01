Подарки, брызги шампанского и веселые вечеринки — с нашим декабрьским кэшбэком новогоднее настроение начинается прямо сейчас! Покупайте подарки с выгодой. В декабре Яндекс.Деньги возвращают 1% за все покупки в интернете и 5% за все покупки в офлайновых магазинах, когда платите картой Яндекс.Денег в специальной новогодней категории.