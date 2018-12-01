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Если редко пользуетесь Яндекс.Деньгами — наверняка не знаете обо всех возможностях сервиса. Рассказываем, как получить несколько бонусов за один платёж, добавить друзей в контакты и про другие полезные штуки.
Пользователи Яндекс.Денег из Узбекистана теперь могут подать заявку на идентификацию в любом филиале InfinBank и получить доступ ко всем возможностям Яндекс.Денег: отправлять и получать переводы, платить в любых магазинах и хранить в кошельке больше денег.
Символ 2019 года — свинья. Яндекс.Деньги предлагают сыграть в «Свиньяту» — новогоднюю игру с финансовыми предсказаниями.
В новый год люди тратят гораздо больше обычного — а потом жалеют. Если вы любите экономию и лайфхаки, январь — ваше время!
В службу поддержки пришёл вопрос: «Могут ли судебные органы принудительно взыскать сумму долга по коммунальным услугам с моего электронного кошелька?» Отвечает юрист Яндекс.Денег.