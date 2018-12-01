Блог Денег

декабрь 2018
Самый новогодний кэшбэк — 5% за подарки, кафе и бары
1 декабря 2018, 08:50

Подарки, брызги шампанского и веселые вечеринки — с нашим декабрьским кэшбэком новогоднее настроение начинается прямо сейчас! Покупайте подарки с выгодой. В декабре Яндекс.Деньги возвращают 1% за все покупки в интернете и 5% за все покупки в офлайновых магазинах, когда платите картой Яндекс.Денег в специальной новогодней категории.

Garmin Pay в Яндекс.Деньгах — платите часами
7 декабря 2018, 10:00

Занимайтесь спортом и платите на ходу. Теперь необязательно брать на тренировку телефон: Яндекс.Деньги поддержали технологию бесконтактной оплаты Garmin Pay. Добавьте нашу карту в Garmin Pay и платите умными часами Garmin в супермаркетах, кафе, магазинах — везде, где есть бесконтактная оплата.

10 крутых фишек Яндекс.Денег, про которые знают не все
13 декабря 2018, 20:30

Если редко пользуетесь Яндекс.Деньгами — наверняка не знаете обо всех возможностях сервиса. Рассказываем, как получить несколько бонусов за один платёж,  добавить друзей в контакты и про другие полезные штуки.

Идентифицируйте кошелёк в Узбекистане
17 декабря 2018, 08:00

Пользователи Яндекс.Денег из Узбекистана теперь могут подать заявку на идентификацию в любом филиале InfinBank и получить доступ ко всем возможностям Яндекс.Денег: отправлять и получать переводы, платить в любых магазинах и хранить в кошельке больше денег. 

Хотите денег? Спросите «Свиньяту»
24 декабря 2018, 19:35

Символ 2019 года — свинья. Яндекс.Деньги предлагают сыграть в «Свиньяту» — новогоднюю игру с финансовыми предсказаниями.

5 покупок, которые лучше отложить на январь
26 декабря 2018, 22:00

В новый год люди тратят гораздо больше обычного — а потом жалеют. Если вы любите экономию и лайфхаки, январь —  ваше время!

Могут ли списать из кошелька долг за ЖКУ?
27 декабря 2018, 09:00

В службу поддержки пришёл вопрос: «Могут ли судебные органы принудительно взыскать сумму долга по коммунальным услугам с моего электронного кошелька?» Отвечает юрист Яндекс.Денег.