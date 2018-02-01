Блог Денег

февраль 2018
Кошелёк для новичков
1 февраля 2018, 22:00

Что такое Яндекс.Деньги, зачем они нужны и какие бывают кошельки — отвечаем на вопросы новых пользователей

Клиенты о банках в разных странах: Израиль
5 февраля 2018, 15:34

С банком можно торговаться, а карты принимают в любой дыре — журналист и блогер Дарья Гендельман рассказывает, как платят в Израиле

Кто такие кредитные брокеры
6 февраля 2018, 11:30

Получение кредита — штука непростая: решиться взять в долг, выбрать банк, подходящее предложение, подготовить документы, потратить время на оформление. Эту работу можно поручить кредитным брокерам. Рассказываем, кто это такие, и когда они нужны (а когда лучше бежать от них подальше)

Я.Кард для жителей Свердловской области
9 февраля 2018, 13:25

Во всех салонах «Связной» Свердловской области и Екатеринбурга карту Яндекс.Денег можно купить за 60 рублей

Клиенты о банках в разных странах: Германия
14 февраля 2018, 18:14

Наша пользовательница Анна Жуковская два года назад уехала учиться в Баварию. Специально для блога Яндекс.Денег она рассказывает, как работают местные банки

Клиенты о банках в разных странах: Грузия
22 февраля 2018, 16:51

Мариам Лоладзе специально для блога Яндекс.Денег рассказывает о том, как работают банки в Грузии.

Чаевые в путешествиях
26 февраля 2018, 13:23

В США официант, которого вы лишили «типсов», возмутится прямо вам в лицо. А в Японии оставленную мелочь могут принять за оскорбление! Чтобы не оказаться в дурацкой ситуации, почитайте, как устроены чаевые в разных странах мира

Надо ли платить налоги за донаты?
27 февраля 2018, 19:27

Пользователь Яндекс.Денег ведёт блог и получает от читателей донаты на кошелёк. Он задался вопросом: нужно ли платить налоги с полученных таких образом средств? Комментируют специалисты ФНС и Яндекс.Денег