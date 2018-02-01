Получение кредита — штука непростая: решиться взять в долг, выбрать банк, подходящее предложение, подготовить документы, потратить время на оформление. Эту работу можно поручить кредитным брокерам. Рассказываем, кто это такие, и когда они нужны (а когда лучше бежать от них подальше)