Что такое Яндекс.Деньги, зачем они нужны и какие бывают кошельки — отвечаем на вопросы новых пользователей
С банком можно торговаться, а карты принимают в любой дыре — журналист и блогер Дарья Гендельман рассказывает, как платят в Израиле
Получение кредита — штука непростая: решиться взять в долг, выбрать банк, подходящее предложение, подготовить документы, потратить время на оформление. Эту работу можно поручить кредитным брокерам. Рассказываем, кто это такие, и когда они нужны (а когда лучше бежать от них подальше)
Во всех салонах «Связной» Свердловской области и Екатеринбурга карту Яндекс.Денег можно купить за 60 рублей
Наша пользовательница Анна Жуковская два года назад уехала учиться в Баварию. Специально для блога Яндекс.Денег она рассказывает, как работают местные банки
Мариам Лоладзе специально для блога Яндекс.Денег рассказывает о том, как работают банки в Грузии.
В США официант, которого вы лишили «типсов», возмутится прямо вам в лицо. А в Японии оставленную мелочь могут принять за оскорбление! Чтобы не оказаться в дурацкой ситуации, почитайте, как устроены чаевые в разных странах мира
Пользователь Яндекс.Денег ведёт блог и получает от читателей донаты на кошелёк. Он задался вопросом: нужно ли платить налоги с полученных таких образом средств? Комментируют специалисты ФНС и Яндекс.Денег