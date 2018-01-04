Блог Денег

январь 2018
Скидки в музеях по карте Яндекс.Денег
4 января 2018, 10:00

Рассказываем, какие плюшки полагаются вам в музеях Лондона, Берлина, Мадрида и других крупных городов

QR-код для пополнения кошелька
12 января 2018, 16:20

В iOS-приложении Яндекс.Денег появилась QR-визитка! Перевести деньги по такому коду можно из кошелька и с любой банковской карты.

Почему нельзя фотографировать посадочный талон
18 января 2018, 18:09

Одной фотографии хватит, чтобы нажить себе кучу проблем. Рассказываем, какие фотографии лучше не выкладывать

Проверка на банкротство
25 января 2018, 13:27

Яндекс.Деньги помогут заранее узнать, как обстоят дела у организации, которой вы переводите деньги по реквизитам

Как узнать свою кредитную историю
26 января 2018, 16:04

Банк отказал в кредите? Если причина отказа вам не ясна, проверьте свою кредитную историю. Рассказываем, как это сделать бесплатно

Клиенты о банках в разных странах: Катар
29 января 2018, 15:15

Продюсер Кристина Милнер переехала в Катар и рассказывает, как платят в одной из самых богатых стран мира

#большечемденьги: развлечения
31 января 2018, 08:50

Запись публичной дискуссии #большечемденьги: новые форматы развлечений с Евгенией Лассарь, Владом Малышевым, Владом Давыдовым и Александром Усом. 