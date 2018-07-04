Блог Денег

июль 2018
7.07 рублей за удачу на футболе
4 июля 2018, 07:08

Сегодня мы отправили 7.07 рублей на 10 000 случайных кошельков. Хотите узнать, зачем?

6 классных подработок на лето
5 июля 2018, 18:37

Июль! Вы — студент, только что сдали последний экзамен, и перед вами дилемма. Найти легкомысленную подработку и расслабиться на ближайшие два месяца? Или пойти на стажировку в компанию мечты? Мы посчитали оба варианта.

Новые Я.Деньги для Android и iOS
24 июля 2018, 09:00

Дизайнеры Яндекс.Денег полностью переработали наше мобильное приложение — первые отзывы говорят о том, что получилось красиво и удобно.  Сегодня мы опубликовали его для всех. Встречайте новые Я.Деньги  для iOS и Android.

Инвестируем с Yammi
26 июля 2018, 09:00

На 5 000 рублей можно купить пару кроссовок, а можно начать инвестировать. И второе будет не сильно сложнее, если доверить свою «пятёрку» Yammi. С новым сервисом Яндекс.Денег и FinEx можно получать доход от своих сбережений, даже если не разбираетесь в биржевой игре. 

Пенсии в разных странах
31 июля 2018, 09:00

Смотрим, как устроены пенсионные системы в разных странах, и сравниваем условия получения пенсии в Швеции, Чили, России и США. Главный вывод: задуматься о личных сбережениях лучше прямо сейчас. 