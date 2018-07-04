На 5 000 рублей можно купить пару кроссовок, а можно начать инвестировать. И второе будет не сильно сложнее, если доверить свою «пятёрку» Yammi. С новым сервисом Яндекс.Денег и FinEx можно получать доход от своих сбережений, даже если не разбираетесь в биржевой игре.