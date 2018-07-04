Сегодня мы отправили 7.07 рублей на 10 000 случайных кошельков. Хотите узнать, зачем?
Июль! Вы — студент, только что сдали последний экзамен, и перед вами дилемма. Найти легкомысленную подработку и расслабиться на ближайшие два месяца? Или пойти на стажировку в компанию мечты? Мы посчитали оба варианта.
На 5 000 рублей можно купить пару кроссовок, а можно начать инвестировать. И второе будет не сильно сложнее, если доверить свою «пятёрку» Yammi. С новым сервисом Яндекс.Денег и FinEx можно получать доход от своих сбережений, даже если не разбираетесь в биржевой игре.
Смотрим, как устроены пенсионные системы в разных странах, и сравниваем условия получения пенсии в Швеции, Чили, России и США. Главный вывод: задуматься о личных сбережениях лучше прямо сейчас.