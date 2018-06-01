Если у вас есть банковская карта, вы наверняка получаете кэшбэк за определённые категории покупок. Бывает и так: платите картой в категории с кэшбэком — а кэшбэк не пришёл. Это значит, у магазина неподходящий MCC — код, по которому ваш банк узнаёт детали операции. Рассказываем, что нужно знать про MCC, чтобы не терять кэшбэк по банковской карте.
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