Если у вас есть банковская карта, вы наверняка получаете кэшбэк за определённые категории покупок. Бывает и так: платите картой в категории с кэшбэком — а кэшбэк не пришёл. Это значит, у магазина неподходящий MCC — код, по которому ваш банк узнаёт детали операции. Рассказываем, что нужно знать про MCC, чтобы не терять кэшбэк по банковской карте.