Фанаты Overwatch, Heroes of the Storm, StarCraft, Diablo, Hearthstone, World of Warcraft — вам подарок! Начало лета в Яндекс.Деньгах отмечаем приятным бонусом для всех, кто любит игры Blizzard. До 5 июня вернём 5% суммы пополнения игрового аккаунта Battle.net на кошелёк в Яндекс.Деньгах.