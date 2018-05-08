Может ли банк отменить платёж, если магазин не доставил товар? Почему в одном случае деньги вернутся на карту, а в другом вас отправят писать заявление в полицию? Разбираемся, как устроен чарджбэк по банковским картам и «Защита покупателя» в Яндекс.Деньгах.
Если забыли дома кошелёк, но есть доступ к интернету — вы не останетесь без денег. Снимать наличные из кошелька в банкоматах теперь можно даже без карты: по коду перевода. Первым новую возможность в свои банкоматы добавил Райффайзенбанк.
Сегодня в каждом кошельке Яндекс.Денег, вдобавок к основному, появился бонусный баланс. На нём копятся бонусные баллы. Их можно тратить на всякие приятные вещи. Рассказываем, как заработать баллы, какая от них польза и где проверять свой бонусный баланс.
Важная новость для всех, кто планирует к нам в гости: московский офис Яндекс.Денег переехал. Наш новый адрес: Садовническая улица, дом 82, строение 2, бизнес-центр «Аврора». Ближайшая станция метро — Павелецкая.
Яндекс.Деньги устроили акцию «Зарплата за траты» с призовым фондом 3 миллиона рублей. Попытать удачу может любой владелец кошелька на Яндексе. Рассказываем, что надо делать.
Фанаты Overwatch, Heroes of the Storm, StarCraft, Diablo, Hearthstone, World of Warcraft — вам подарок! Начало лета в Яндекс.Деньгах отмечаем приятным бонусом для всех, кто любит игры Blizzard. До 5 июня вернём 5% суммы пополнения игрового аккаунта Battle.net на кошелёк в Яндекс.Деньгах.