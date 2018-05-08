Если забыли дома кошелёк, но есть доступ к интернету — вы не останетесь без денег. Снимать наличные из кошелька в банкоматах теперь можно даже без карты: по коду перевода. Первым новую возможность в свои банкоматы добавил Райффайзенбанк.