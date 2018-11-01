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Что делать, если до конца декретного отпуска далеко, а зарплату хочется прямо сейчас? Рассказываем, какие онлайн-профессии можно освоить дома с ребёнком и где искать вакансии.
В Яндекс.Деньгах на каждом шагу дополнительная выгода. Чтобы вы ничего не упустили — собрали в одном месте все сокровища, которые сами идут в руки, если у вас кошелёк и карта Яндекс.Денег.
Иногда в конце месяца посчитаешь траты, схватишься за голову, но уже ничего не исправить. Знакомо? В мобильном приложении Яндекс.Денег появился сервис анализа расходов, он поможет сберечь деньги.
В 2018 году заплатить имущественные налоги — за машину, квартиру, участок земли — нужно до 3 декабря. Платите налоги впервые? Рассказываем, как всё устроено.