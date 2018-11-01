Блог Денег

ноябрь 2018
Возвращаем 5% за покупки одежды, обуви (и даже услуги ателье!)
1 ноября 2018, 14:50

Объявляем модный, уютный, нарядный, тёплый, красивый ноябрь. Весь месяц возвращаем 5% от суммы ваших покупок с картой Яндекс.Денег в магазинах одежды, обуви, аксессуаров, париков, и даже в ателье. 

Как зарабатывать в декрете
7 ноября 2018, 12:42

Что делать, если до конца декретного отпуска далеко, а зарплату хочется прямо сейчас? Рассказываем, какие онлайн-профессии можно освоить дома с ребёнком и где искать вакансии. 

Карта сокровищ Яндекс.Денег: кэшбэк, бонусы, скидки
12 ноября 2018, 17:07

В Яндекс.Деньгах на каждом шагу дополнительная выгода. Чтобы вы ничего не упустили — собрали в одном месте все сокровища, которые сами идут в руки, если у вас кошелёк и карта Яндекс.Денег.

В Яндекс.Деньгах появился анализ расходов
29 ноября 2018, 10:00

Иногда в конце месяца посчитаешь траты, схватишься за голову, но уже ничего не исправить. Знакомо? В мобильном приложении Яндекс.Денег появился сервис анализа расходов, он поможет сберечь деньги.  

Как заплатить налоги онлайн
30 ноября 2018, 13:55

В 2018 году заплатить имущественные налоги — за машину, квартиру, участок земли — нужно до 3 декабря. Платите налоги впервые? Рассказываем, как всё устроено. 