Можно хранить деньги на депозите и получать несколько процентов годовых. А можно инвестировать их с помощью индивидуального инвестиционного счёта (ИИС) и получить гарантированные 13% сверху. Рассказываем, как открыть ИИС и получить больше денег от инвестирования.
Яндекс.Деньги продолжают начислять мгновенный кэшбэк баллами. В офлайне возвращаются 5% за каждый платёж в категории месяца.
Заказать карту Яндекс.Денег теперь можно в четырёх новых расцветках: ярко-зелёной, голубой, лиловой, оранжевой. И это не все сюрпризы.
Из мобильного приложения Яндекс.Денег можно попросить другого человека прислать вам денег. Разбираемся, как и зачем это делать.
Карточка Яндекс.Денег — как обычная банковская карточка, только без банка (счёт карты — ваш кошелёк). По карточке Яндекс.Денег можно снимать наличные в любых банкоматах и любой валюте. Ниже мы ответили на самые частые вопросы про наличные по карте Яндекс.Денег.
Что делать, если зашли в кафе, поели, достаёте карту, а официант: «Ой, у нас сегодня терминал не работает, только наличные». Многие из вас считают, что можно не платить вовсе, раз официант не предупредил заранее. Попросили наших юристов разобрать ситуацию.
Если чувствуете, что вас разрывает от попыток всё успеть — пора пересмотреть привычные вещи. Например, заменить реальные виртуальными, и обнаружить, что они не хуже, а лучше. Ловите 5 примеров, когда это работает.
Внимание, внимание: в Яндекс.Деньгах утекли 10 000 000 баллов, это «Эпиденьгия»! До 31 января их можно поймать в свой кошелёк — рассказываем, что делать.
Куда деть ненужные вещи? На благотворительность принимают далеко не всё, а выставлять каждую мелочь на сайте объявлений не хватит целой жизни. Не торопитесь выбрасывать то, что вам не подошло — лучше устройте гаражную распродажу в офисе.