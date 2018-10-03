Блог Денег

октябрь 2018
Как получить дополнительные 13% к инвестициям
3 октября 2018, 15:16

Можно хранить деньги на депозите и получать несколько процентов годовых. А можно инвестировать их с помощью индивидуального инвестиционного счёта (ИИС) и получить гарантированные 13% сверху. Рассказываем, как открыть ИИС и получить больше денег от инвестирования. 

Рестораны и кафе — новая категория кэшбэка в октябре
3 октября 2018, 17:41

Яндекс.Деньги продолжают начислять мгновенный кэшбэк баллами. В офлайне возвращаются 5% за каждый платёж в категории месяца.

У Я.Карда новый сочный дизайн
5 октября 2018, 10:00

Заказать карту Яндекс.Денег теперь можно в четырёх новых расцветках: ярко-зелёной, голубой, лиловой, оранжевой. И это не все сюрпризы. 

Запрос денег — удобная функция приложения Яндекс.Денег
10 октября 2018, 12:00

Из мобильного приложения Яндекс.Денег можно попросить другого человека прислать вам денег. Разбираемся, как и зачем это делать.

Наличные по карте Яндекс.Денег
12 октября 2018, 17:40

Карточка Яндекс.Денег — как обычная банковская карточка, только без банка (счёт карты — ваш кошелёк).  По карточке Яндекс.Денег можно снимать наличные в любых банкоматах и любой валюте. Ниже мы ответили на самые частые вопросы про наличные по карте Яндекс.Денег.

Можно ли не платить в кафе, если карту не берут, а у вас нет наличных?
17 октября 2018, 14:33

Что делать, если зашли в кафе, поели, достаёте карту, а официант: «Ой, у нас сегодня терминал не работает, только наличные». Многие из вас считают, что можно не платить вовсе, раз официант не предупредил заранее. Попросили наших юристов разобрать ситуацию.

5 реальных вещей, которые пора заменить на виртуальные
20 октября 2018, 10:00

Если чувствуете, что вас разрывает от попыток всё успеть — пора пересмотреть привычные вещи. Например, заменить реальные виртуальными, и обнаружить, что они не хуже, а лучше. Ловите 5 примеров, когда это работает.

10 миллионов в хорошие руки
25 октября 2018, 15:57

Внимание, внимание: в Яндекс.Деньгах утекли 10 000 000 баллов, это «Эпиденьгия»! До 31 января их можно поймать в свой кошелёк — рассказываем, что делать.

Как устроить гаражную распродажу в офисе 
28 октября 2018, 10:00

Куда деть ненужные вещи? На благотворительность принимают далеко не всё, а выставлять каждую мелочь на сайте объявлений не хватит целой жизни. Не торопитесь выбрасывать то, что вам не подошло — лучше устройте гаражную распродажу в офисе. 