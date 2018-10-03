Что делать, если зашли в кафе, поели, достаёте карту, а официант: «Ой, у нас сегодня терминал не работает, только наличные». Многие из вас считают, что можно не платить вовсе, раз официант не предупредил заранее. Попросили наших юристов разобрать ситуацию.