Много раз слышали от вас: Яндекс.Деньги всем хороши — не хватает кэшбэка. Теперь он есть!
Недавно мы запустили кэшбэк баллами. В этом посте отвечаем на самые часто задаваемые вопросы.
Платить в незнакомом интернет-магазине тревожно — вдруг обманут? Служба безопасности Яндекс.Денег рассказывает, на что обратить внимание перед покупкой.
Следите за тем, как прибавляется кэшбэк, и расплачивайтесь баллами. Освободите место в карманах — закиньте скидочные карты магазинов в смартфон.
Простые советы для тех, кто подрывает свой бюджет ненужными покупками. Банально, но работает.
Сентябрь для родителей — пожалуй, самый сложный месяц: в напряжённый ежедневный график вернулись школы, детские сады, кружки, а с ними бесконечные родительские чаты в мессенджерах. Делимся советами опытных родителей о том, как организовать общение в чатах, совладать с лавиной сообщений и не пропустить важное.