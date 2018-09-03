Сентябрь для родителей — пожалуй, самый сложный месяц: в напряжённый ежедневный график вернулись школы, детские сады, кружки, а с ними бесконечные родительские чаты в мессенджерах. Делимся советами опытных родителей о том, как организовать общение в чатах, совладать с лавиной сообщений и не пропустить важное.