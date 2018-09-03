Блог Денег

сентябрь 2018
Мгновенный кэшбэк баллами
3 сентября 2018, 12:38

Много раз слышали от вас: Яндекс.Деньги всем хороши — не хватает кэшбэка. Теперь он есть!  

Баллы Яндекс.Денег: ответы на вопросы
7 сентября 2018, 18:55

Недавно мы запустили кэшбэк баллами. В этом посте отвечаем на самые часто задаваемые вопросы. 

8 признаков интернет-магазина, которые заставят насторожиться
8 сентября 2018, 12:00

Платить в незнакомом интернет-магазине тревожно — вдруг обманут? Служба безопасности Яндекс.Денег рассказывает, на что обратить внимание перед покупкой.

Новые возможности Яндекс.Денег для iOS и Android
21 сентября 2018, 16:35

Следите за тем, как прибавляется кэшбэк, и расплачивайтесь баллами.  Освободите место в карманах — закиньте скидочные карты магазинов в смартфон.

6 приёмов, которые помогут удержаться от ненужных покупок
25 сентября 2018, 16:53

Простые советы для тех, кто подрывает свой бюджет ненужными покупками. Банально, но работает.

Родительские чаты: инструкция по выживанию
26 сентября 2018, 18:27

Сентябрь для родителей — пожалуй, самый сложный месяц: в напряжённый ежедневный график вернулись школы, детские сады, кружки, а с ними бесконечные родительские чаты в мессенджерах. Делимся советами опытных родителей о том,  как организовать общение в чатах, совладать с лавиной сообщений и не пропустить важное.