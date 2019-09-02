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На eBay можно купить что угодно — от бабушкиного сервиза до новых туфель Dolce & Gabbana. Читайте, как сэкономить при заказе на eBay.
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Недавно в четырёх регионах России начал действовать налог на профессиональный доход, или налог для самозанятых. Он позволяет частным предпринимателям легально получать доходы на карты и кошельки, в том числе на кошелёк Яндекс.Денег.
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Чем лучше погода, тем больше сил и настроения заниматься спортом на улице. Со специальными спортивными аксессуарами велотренировка пройдёт безопаснее, а пробежка веселее. Рассказываем, что посмотреть на Aliexpress в разных ценовых категориях.
Вещи на Авито и Юле стоят меньше, чем в магазинах. Но можно купить их ещё дешевле: торговаться, менять параметры поиска или получать кэшбэк.
Ozon — крупный интернет-магазин, где продают электронику, одежду, косметику, книги, продукты, товары для дома и сада и многое другое. Рассказываем, как покупать с максимальной выгодой.
Купить велосипед, пару кроссовок и сделать ремонт в мае можно с кэшбэком. Яндекс.Деньги возвращают 5% за товары для спорта, дома и сада.