Есть вопросы по работе сервиса — Яндекс.Деньги всегда на связи по телефону, электронной почте, на сайте и в чате мобильного приложения. А теперь в техническую поддержку можно обратиться через WhatsApp.
ТОП-5 родительских покупок в августе: школьная и спортивная форма, сменка, рюкзак, гора канцелярских принадлежностей. Рассказываем, как купить всё необходимое для школы и сэкономить.
В Яндекс.Деньгах можно открыть счета в десяти валютах плюс рубли и подключить мультивалютную карту. Рассказываем, что это такое и какая лично вам от этого выгода.
Mastercard World за 300 рублей на три года, бесплатная «виртуалка», мгновенный кэшбэк за покупки, наличные в любом банкомате, мультивалютный пакет и смелый дизайн — разбираемся, что может предложить вам карта Яндекс.Денег.
Читать, узнавать новое и развлекаться в сентябре можно с кэшбэком. Яндекс.Деньги возвращают 5% баллами за книги, кино, театр и выставки.