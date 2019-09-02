февраль 2019
Как сбить цену в интернет-магазине
7 февраля, 19:16
Зайти в интернет-магазин, выбрать товар и предложить продавцу снизить цену? Да, так можно было! Рассказываем, как получить товар дешевле ценника практически на любом сайте.
Как включить кэшбэк Яндекс.Денег для iPhone
16 февраля, 10:00
По карте Яндекс.Денег, как и по многим банковским картам, можно получать кэшбэк. Плюс Яндекс.Денег в том, что для кэшбэка не нужна пластиковая карточка. Его можно включить прямо в телефоне.
«Бешеная сдача» — 5 000 000 за покупки с Яндекс.Деньгами
20 февраля, 18:32
Как насчёт лишней сдачи? С 20 февраля по 20 мая в акции «Бешеная сдача» мы разыграем 5 миллионов. Присоединяйтесь, выполняйте условия и получайте неожиданную сдачу: от 50 до 4000 баллов на кошелёк в Яндекс.Деньгах.
Дополнительный кэшбэк и скидки к весенним праздникам
20 февраля, 20:30
Ловите дополнительный кэшбэк или скидку от Яндекс.Денег на подарки к 23 февраля и 8 марта — в этом посте собрали самые интересные предложения.