Учитесь на заочном, ищете себя или оказались неожиданно свободны между работами — свободное время можно монетизировать. Собрали варианты подработок для тех, кто готов проводить много времени на улице, не боится снега и холода. Кто боится — листайте, есть варианты и для вас.