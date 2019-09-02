В подъезде давно не было ремонта, во дворе нет шлагбаума, на асфальте у дома — ямы. Можно ждать, пока всё устроится само собой, или что-то предпринять: обратиться в управляющую компанию, написать мэру, объединиться с соседями и собрать деньги. Рассматриваем план действий на примере — ремонтируем детскую площадку в Москве, но по той же схеме можно действовать в любом городе.