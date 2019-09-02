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На сайте Яндекс.Денег можно быстро и удобно заплатить за коммунальные услуги, а половину суммы внести баллами. Рассказываем.
В Яндекс.Деньгах новый сервис — Я.Стример. С ним можно принимать донаты во время онлайн-трансляций и показывать через виджеты, кто донатит лучше всех.
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Недавно в Яндекс.Деньгах появились валютные счета и мультивалютные карты. Сначала услуга подключалась только по заявке, теперь — нажатием одной кнопки. А ещё стали доступны переводы в валюте и можно снимать наличные. Рассказываем.
Остановиться в замке, загородном доме или на яхте и ничего за это не заплатить — реальный план, если знаете нужный сервис. Рассказываем.
Всех участников фондового рынка условно делят на инвесторов и трейдеров. У них принципиально разные стили торговли. Первые совершают сделки редко, иногда даже раз в год, а вторые – до нескольких раз в день. В разделе «Инвестиции БКС» в приложении Яндекс.Денег и те, и другие могут успешно реализовать свои стратегии.
В подъезде давно не было ремонта, во дворе нет шлагбаума, на асфальте у дома — ямы. Можно ждать, пока всё устроится само собой, или что-то предпринять: обратиться в управляющую компанию, написать мэру, объединиться с соседями и собрать деньги. Рассматриваем план действий на примере — ремонтируем детскую площадку в Москве, но по той же схеме можно действовать в любом городе.
Осень близко. Купить тетрадки, дневник и школьную форму в августе можно с кэшбэком. Яндекс.Деньги возвращают 5% баллами за канцтовары и детскую одежду, а ещё за игрушки.