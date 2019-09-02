Блог Денег

июнь 2019
5% кэшбэк в июне
6 июня, 16:36

В начале лета в городе открываются веранды, в парках становится заметно больше людей, атмосфера в центре насыщается теплом и уютом — как дома. И вы выходите. Давайте вместе пройдёмся по ресторанам и кафе, циркам и зоопаркам, заглянем в боулинг, бильярд и другие места отдыха.

Билеты на поезд — путешествуем и экономим
8 июня, 11:00

Собрали выгодные тарифы, акции и скидки РЖД для тех, кого летом тянет в путешествие. Разбираемся, как находить дешёвые билеты на поезда. 

Как собрать деньги на хорошее дело
12 июня, 09:00

На счёт в Яндекс.Деньгах любой человек может перечислить деньги с карты или из электронного кошелька. Чтобы собрать на хорошее дело — например, на подарок или помощь другу, используйте один из наших инструментов. 

Инвестируем самостоятельно — через Яндекс.Деньги
27 июня, 15:38

Наверняка вы задумывались, как сохранить, а лучше — приумножить свои деньги. В разделе «Инвестиции БКС» в Яндекс.Деньгах можно самостоятельно инвестировать в акции российских и зарубежных компаний, корпоративные и государственные облигации, а также иностранные валюты, например, доллары или евро. Расскажем, чем отличаются эти инструменты и как начать инвестировать.

5% кэшбэк в июле
28 июня, 14:52

Отправиться в отпуск в июле можно с кэшбэком. Яндекс.Деньги возвращают 5% баллами за билеты на самолёт и автопрокат. 

На электричке из Москвы: 7 идей для уикенда
29 июня, 11:00

Отпуск не скоро, а сидеть всё лето в городе не хочется? Едем в Подмосковье на выходные!