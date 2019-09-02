В начале лета в городе открываются веранды, в парках становится заметно больше людей, атмосфера в центре насыщается теплом и уютом — как дома. И вы выходите. Давайте вместе пройдёмся по ресторанам и кафе, циркам и зоопаркам, заглянем в боулинг, бильярд и другие места отдыха.
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