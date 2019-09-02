Наверняка вы задумывались, как сохранить, а лучше — приумножить свои деньги. В разделе «Инвестиции БКС» в Яндекс.Деньгах можно самостоятельно инвестировать в акции российских и зарубежных компаний, корпоративные и государственные облигации, а также иностранные валюты, например, доллары или евро. Расскажем, чем отличаются эти инструменты и как начать инвестировать.