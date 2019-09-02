Весь март Яндекс.Деньги возвращают 5% ваших трат в парикмахерских, салонах красоты, кино, театрах, магазинах косметики, цветов, подарков и сувениров. Кэшбэк приходит мгновенно, каждый раз, когда платите нашей картой или кошельком.
Переводили другому человеку, ошиблись в реквизитах, деньги потерялись — бывало? В Яндекс.Деньгах от таких неприятностей есть страховка: код протекции к переводам из кошелька на кошелёк. Рассказываем, что это такое.
В этом марте Яндекс.Деньги возвращают 5% за билеты в театр и кино, когда покупаете их в кассе и платите Я.Кардом. А ещё карта даёт возможность получать скидки и даже бесплатные билеты в музеях и театрах Москвы и Санкт-Петербурга. Держите список адресов.
В мобильном приложении Яндекс.Денег теперь видно, где можно потратить баллы мгновенного кэшбэка: мы добавили специальные значки.
В мобильном приложении Яндекс.Денег можно купить билеты в кинотеатры.
В Яндекс.Деньгах можно получать кэшбэк — процент от стоимости покупки возвращается на бонусный баланс. Рассказываем, как платить Яндекс.Деньгами в офлайне и получать кэшбэк без пластиковой карточки: прямо в телефоне, если у вас Android с NFC.
В Москве каждый день проходят сотни мероприятий, за участие в которых с вас не возьмут денег. Главное — знать, где их найти.
Пользователи Яндекс.Денег теперь могут подать заявку на идентификацию в пунктах Юнистрим в России и получить доступ ко всем возможностям Яндекс.Денег: отправлять и получать переводы, платить в магазинах и хранить в кошельке больше денег.
В Яндекс.Деньгах новая услуга — мультивалютные счета и карты, чтобы удобно и выгодно платить по всему миру. Рассказываем, какие валюты появились и как записаться в тестовую группу.
Переобуться в летнюю резину, прокачать мозги и убраться дома в апреле можно с кэшбэком. Яндекс.Деньги возвращают 5% за услуги станций техобслуживания, покупку шин, автозапчастей и автомобилей, а также за курсы, библиотеки, книги, уборку и химчистку.