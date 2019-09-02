май 2019
Покупаем в М.Видео с выгодой
3 мая, 12:00
М.Видео — крупный гипермаркет бытовой техники и электроники. Рассказываем, как потратить меньше, если решили купить новый смартфон или телевизор.
5 причин завести виртуальную карту Яндекс.Денег
6 мая, 20:15
Виртуальная карта выпускается мгновенно и бесплатно, её невозможно оставить на столике в кафе и не зажуёт банкомат. Разбираемся, в каких случаях «виртуалка» работает лучше «пластика».
Банковская карта для скидок на путешествия
16 мая, 13:34
Собрались на отдых или в командировку — с картой Яндекс.Денег Mastercard World можно экономить на авиа-, железнодорожных и автобусных билетах, отелях, трансфере и турах. Рассказываем, как это сделать.
В Яндекс.Деньгах стартовал челлендж Iron Money с миллионным призовым фондом. Рассказываем, как участвовать и отхватить свой кусочек.