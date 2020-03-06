10 лет Народной карте

Всем привет!

Через месяц, 8 апреля, Народной карте исполнится 10 лет.

Это значимая дата, и, конечно, мы хотим встретить юбилей сервиса вместе с народными картографами. Поэтому приглашаем всех, кто улучшает карты, на День рождения Народной карты.

Мероприятие пройдет в Москве, традиционно в субботу, 11 апреля. Начало — в 12-00 в московском офисе Яндекса. Мы уже готовимся, и надеемся, что встреча получится душевной, интересной и позитивной.

Мы ждем в гости и тех, кто никогда еще не был на встречах народных картографов, но также и тех, с кем знакомы уже долгие годы. А чтобы мы могли спланировать все чуть лучше, просим всех, кто собирается поучаствовать в праздновании Дня рождения НЯК, заполнить форму.

До встречи в апреле!