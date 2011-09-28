Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Порядковые номера улиц

К примеру, имеется улица 10-я Линия. Как правильно следует её называть?

П.4.2.5. правил гласит: "порядковый номер дороги пишется в начале названия".

Если "10-я Линия" - это название, тогда всё правильно. И такой вариант наиболее благозвучный.

Или под названием понимается имя улицы целиком, как в примере "2-я улица Строителей" из того же п.4.2.5? Тогда, получается, надо писать "10-я улица Линия", но это совсем ни в какие ворота.

Или "линия" - это тип улицы, и тогда следует писать просто "10-я линия", с маленькой буквы и без слова "улица"? Но, если верить Википедии, это таки "улица", а именно улиц-линий так мало, что можно по пальцам пересчитать, где они есть.

Так как же всё-таки?

8 комментариев
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akbars
28 января 2016, 00:55

Линия - тип улицы.

Соответственно, правильные варианты написания: 10-я линия, Кадетская линия.

Влад Назаров
28 января 2016, 00:55

А у нас в НН такие улицы:

http://n.maps.yandex.ru/?oid=1775928

Дубравная улица 1-я Линия, рядом Озёрная улица 1-я Линия. Есть ещё просто Дубравная улица.

Здесь как? 1-я Дубравная линия?

Okclick
28 января 2016, 00:55

 

Здесь как? 1-я Дубравная линия?
Пожалуй, здесь это единственный возможный вариант.
ostrovo2007
28 января 2016, 00:55

У нас в Ликино-Дулёво ещё хлеще названия: 1-я линия улицы Мира или 4-й проезд улицы 1905 года (sic!), писал так, как местные реально их употребляют.

akbars
28 января 2016, 00:55

Бедные местные:)

Вообще же по крайней мере два приведенных названия написаны в соответствии со стандартом Народной карты.

pofigens
28 января 2016, 00:55

линия = улица, проезд, просека и т.д.

Okclick
28 января 2016, 00:55
Спасибо за ответы. Хотя сомнения остались, думаю, действительно, в таких случаях удобнее считать, что это тип. Даже если окажется, что "Линия", именно здесь, - это имя собственное, поиск от этого хуже работать не станет, а правила формально соблюдены.
andred220
сегодня, 04:42
"линия" - такой же тип дороги как "улица", "проспект", "тупик", "переулок".
"улица 7-я линия" это эквивалент "улица проспект Ленина".
В классической топонимике это так. 
В Росреестре можно увидеть любую дичь, потому что он регистрирует оригиналы постановлений, которые пишут девочки (дочь охранника по знакомству), которые подписывает Глава по 200 штук в день не разбираясь.
Обновлено сегодня, 04:42