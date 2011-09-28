Порядковые номера улиц

К примеру, имеется улица 10-я Линия. Как правильно следует её называть?

П.4.2.5. правил гласит: "порядковый номер дороги пишется в начале названия".

Если "10-я Линия" - это название, тогда всё правильно. И такой вариант наиболее благозвучный.

Или под названием понимается имя улицы целиком, как в примере "2-я улица Строителей" из того же п.4.2.5? Тогда, получается, надо писать "10-я улица Линия", но это совсем ни в какие ворота.

Или "линия" - это тип улицы, и тогда следует писать просто "10-я линия", с маленькой буквы и без слова "улица"? Но, если верить Википедии, это таки "улица", а именно улиц-линий так мало, что можно по пальцам пересчитать, где они есть.

Так как же всё-таки?