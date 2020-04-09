3,5 миллиона правок на двоих

Привет, друзья!
Совсем недавно сразу два народных картографа побили рекорд по количеству правок на сервисе — их суммарное количество составило три с половиной миллиона. Мы неслучайно объединили результаты: картографы также объединяют свои усилия в отрисовке, для того чтобы сделать карту родных мест точной и максимально детальной.
alixy55.55 и Fullback — земляки, и уже давно совместно улучшают карту родной Луганской области. Со временем им удалось достичь почти полного покрытия территории, и теперь они вместе отрисовывают соседнюю Донецкую область.
«…я с запада, а Алексей с восточной части области. Так и рисуем» — рассказывает о сотрудничестве по отрисовке Анатолий (Fullback).
В июне 2018-го Fullback стал первым картографом, сделавшим 1 миллион правок на сервисе. Ему потребовалось около двух лет, чтобы удвоить результат и стать первым обладателем ачивки за 2 миллиона правок. С июня 2018 года он сделал почти 600 тысяч правок в Луганской области, из них 240 тысяч — это новые объекты. В Донецкой области за этот период было сделано почти 213 тысяч правок (120 тысяч — новые объекты).
Еще Анатолий успел порисовать в Киевской области и не так давно привел в порядок карту города Переяслав. Он сделал там и в ближайших населенных пунктах около 70 тысяч правок, где половина из них — это новые объекты. Оставшаяся доля правок пришлась на совреды, в которых картограф всегда активно участвует.
Напомним, что Анатолий не только рисует, но и модерирует правки, поэтому имеет звание лучшего модератора года за 2019 год. Оба картографа являются Картографами года за 2019 год, что неудивительно.
Второй наш герой — alixy55.55 — достиг отметки в миллион правок в конце февраля 2019 года. С этого момента в Луганской области картограф сделал большую долю своих правок — 425 тысяч, нарисовав более 190 тысяч новых объектов. Более 16 тысяч правок (90% — это новые объекты) пришлись на Донецкую область. Более 50 тысяч правок были сделаны в Харькове. Сейчас Алексей активно рисует в Полтавской области. За прошедший год там было сделано около 9 тысяч правок.
Следует справедливо заметить, что своих двух миллионов Fullback достиг еще месяц назад, alixy55-55 пришел к отметке в полтора миллиона правок как раз к юбилею Народной карты. Не знаем, делал ли он это сознательно, но подарок Народной карте получился значимым.
Желаем обоим картографам таких же больших успехов во всех сферах их жизни, побольше качественных снимков, поменьше смещений… И чтобы интерес к картографии не угасал! Присоединяйтесь к поздравлениям и вы, дорогие картографы, — уверены, что скромным героям этого поста будет приятно :)