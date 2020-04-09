3,5 миллиона правок на двоих

Привет, друзья!



Совсем недавно сразу два народных картографа побили рекорд по количеству правок на сервисе — их суммарное количество составило три с половиной миллиона. Мы неслучайно объединили результаты: картографы также объединяют свои усилия в отрисовке, для того чтобы сделать карту родных мест точной и максимально детальной.

Вид на частный сектор в Луганске, который приводили в порядок и дополняли картографы.

alixy55.55 и Fullback — земляки, и уже давно совместно улучшают карту родной Луганской области. Со временем им удалось достичь почти полного покрытия территории, и теперь они вместе отрисовывают соседнюю Донецкую область.



«…я с запада, а Алексей с восточной части области. Так и рисуем» — рассказывает о сотрудничестве по отрисовке Анатолий (Fullback).

В июне 2018-го Fullback стал первым картографом, сделавшим 1 миллион правок на сервисе. Ему потребовалось около двух лет, чтобы удвоить результат и стать первым обладателем ачивки за 2 миллиона правок. С июня 2018 года он сделал почти 600 тысяч правок в Луганской области, из них 240 тысяч — это новые объекты. В Донецкой области за этот период было сделано почти 213 тысяч правок (120 тысяч — новые объекты).



Еще Анатолий успел порисовать в Киевской области и не так давно привел в порядок карту города Переяслав . Он сделал там и в ближайших населенных пунктах около 70 тысяч правок, где половина из них — это новые объекты. Оставшаяся доля правок пришлась на совреды, в которых картограф всегда активно участвует.

Карта города Переяслав после приведения в порядок картографом выглядит максимально точной и детализированной.

Напомним, что Анатолий не только рисует, но и модерирует правки, поэтому имеет звание лучшего модератора года за 2019 год. Оба картографа являются Картографами года за 2019 год, что неудивительно.



Второй наш герой — alixy55.55 — достиг отметки в миллион правок в конце февраля 2019 года. С этого момента в Луганской области картограф сделал большую долю своих правок — 425 тысяч, нарисовав более 190 тысяч новых объектов. Более 16 тысяч правок (90% — это новые объекты) пришлись на Донецкую область. Более 50 тысяч правок были сделаны в Харькове. Сейчас Алексей активно рисует в Полтавской области. За прошедший год там было сделано около 9 тысяч правок.





Следует справедливо заметить, что своих двух миллионов Fullback достиг еще месяц назад, alixy55-55 пришел к отметке в полтора миллиона правок как раз к юбилею Народной карты. Не знаем, делал ли он это сознательно, но подарок Народной карте получился значимым.

Одно из последних мест отрисовки Алексея — город Карловка, Полтавская область.

Желаем обоим картографам таких же больших успехов во всех сферах их жизни, побольше качественных снимков, поменьше смещений… И чтобы интерес к картографии не угасал! Присоединяйтесь к поздравлениям и вы, дорогие картографы, — уверены, что скромным героям этого поста будет приятно :)