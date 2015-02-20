Совместные редактирования

Снова пятница, а значит мы обновляем список совердов.

За прошедшую неделю:

Два города ушли в архив, это Вуктыл и Называевск, который был добавлен на прошлой неделе.

На финишной прямой сейчас находятся и ждут исправлений:

Десногорск (Смоленская область)

В городе не везде отрисованы строения 4, 6

В этом районе совсем не отрисованы дома (1)

А здесь дома без адресов (1)

Дрогичин (Беларусь)

Всю растительность в городе нужно сделать более аккуратной и плавной: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Нужна адресация: 1, 2, 3, 4, 5

Заринск (Алтайский край)

Нужна адресация 3, 4, 5

Не отрисованы строения 3, 4

Отрисовать болото и поправить гидрографию 2, 3

Карабаново (Владимирская область)

Границу города нужно поправить, сейчас она проходит прямо по объектам 1, 2, 3, 4, а неотрисованные объектры дорисовать 1

Всю растительность и гидрографию нужено поправить

Нужна адресация: 1, 2, 3, 4, 5





Также в список мы добавили:

Кольцово (Новосибирская область)

Границу нужно поправить, сейчас она проходит прямо по домам и другим объектам: 1, 2, 3, 4.

Уточнить границу в этом метсе, действительно ли она проходит так.

Нужно исправить дороги и их пересечения: 1, 2, 3

Нет адресации: 1, 2

Отрисовать здания: 1, 2, 3

Исправить растительность, сделать ее аккуратной и плавной: 1, 2, 3

Поправить границы территорий: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

А вот пользователи, активные участники совредов на этой неделе:

bob, Илья Десятков, VyatkinS, Манъ, ©ШвЕц АрTёМ, тов. Вальтер, WOG69, rich.rich2004, Лена, band250.

Спасибо вам, ребята!

Сейчас в списке городов для совредов находится 33 населенных пункта, а 31 уже закончены и отправлены в архив.

Приглашаем вас принять участие в совместных редактированиях.

В списке вы найдете разные по размеру населённые пункты, как кандидаты в печатные карты, так и заявленные нашими пользователями. Они находятся в разных уголках России и Украины и ждут абсолютно разной помощи от народных картографов.

Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу".

Приятного редактирования!