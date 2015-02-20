Совместные редактирования

Снова пятница, а значит мы обновляем список совердов.
За прошедшую неделю:
Два города ушли в архив, это Вуктыл и Называевск, который был добавлен на прошлой неделе.
На финишной прямой сейчас находятся и ждут исправлений:
Десногорск (Смоленская область)
В этом районе совсем не отрисованы дома (1)
А здесь дома без адресов (1)
Дрогичин (Беларусь)
Нужна адресация: 1, 2, 3, 4, 5
Заринск (Алтайский край)
Карабаново (Владимирская область)
Всю растительность и гидрографию нужено поправить
Нужна адресация: 1, 2, 3, 4, 5
Также в список мы добавили:
Кольцово (Новосибирская область)
Уточнить границу в этом метсе, действительно ли она проходит так.
Нужно исправить дороги и их пересечения: 1, 2, 3
Нет адресации: 1, 2
Отрисовать здания: 1, 2, 3
Исправить растительность, сделать ее аккуратной и плавной: 1, 2, 3
Поправить границы территорий: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
А вот пользователи, активные участники совредов на этой неделе:
bob, Илья Десятков, VyatkinS, Манъ, ©ШвЕц АрTёМ, тов. Вальтер, WOG69, rich.rich2004, Лена, band250.
Спасибо вам, ребята!
Сейчас в списке городов для совредов находится 33 населенных пункта, а 31 уже закончены и отправлены в архив.
Приглашаем вас принять участие в совместных редактированиях.
В списке вы найдете разные по размеру населённые пункты, как кандидаты в печатные карты, так и заявленные нашими пользователями. Они находятся в разных уголках России и Украины и ждут абсолютно разной помощи от народных картографов.
Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу".
Приятного редактирования!