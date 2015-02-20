Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Совместные редактирования

Снова пятница, а значит мы обновляем список совердов.

За прошедшую неделю:

Два города ушли в архив, это Вуктыл и Называевск, который был добавлен на прошлой неделе.

 

На финишной прямой сейчас находятся и ждут исправлений:

Десногорск (Смоленская область) 

В городе не везде отрисованы строения  46
В этом районе совсем не отрисованы дома (1)
А здесь дома без адресов (1)

Дрогичин (Беларусь) 

Всю растительность в городе нужно сделать более аккуратной и плавной: 13456789
Нужна адресация: 12345

Заринск (Алтайский край) 

Нужна адресация 345
Не отрисованы строения  34
Отрисовать болото и поправить гидрографию  23

Карабаново (Владимирская область) 

Границу города нужно поправить, сейчас она проходит прямо по объектам 1234, а неотрисованные объектры дорисовать 1
Всю растительность и гидрографию нужено поправить
Нужна адресация: 12345

 


Также в список мы добавили:

Кольцово (Новосибирская область) 

Границу нужно поправить, сейчас она проходит прямо по домам и другим объектам: 1, 2, 3, 4.
Уточнить границу в этом метсе, действительно ли она проходит так.
Нужно исправить дороги и их пересечения: 1, 2, 3
Нет адресации: 12
Отрисовать здания: 123
Исправить растительность, сделать ее аккуратной и плавной: 123
Поправить границы территорий: 1, 2, 34, 5, 678

 

 

А вот пользователи, активные участники совредов на этой неделе:

bob, Илья Десятков, VyatkinS, Манъ©ШвЕц АрTёМ, тов. ВальтерWOG69rich.rich2004, Лена, band250.

Спасибо вам, ребята!

 

Сейчас в списке городов для совредов находится 33 населенных пункта, а 31 уже закончены и отправлены в архив.

Приглашаем вас принять участие в совместных редактированиях.

В списке вы найдете разные по размеру населённые пункты, как кандидаты в печатные карты, так и заявленные нашими пользователями. Они находятся в разных уголках России и Украины и ждут абсолютно разной помощи от народных картографов. 

Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу". :-)

Приятного редактирования!

6 комментариев
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alexeyborovik1
27 января 2016, 22:52
В Дрогичине адресация по цифре 1 уже давно заполнена!
GT
27 января 2016, 22:52

мне кажется, или в десногорске надо сдвинуть снимок?

Татьяна
27 января 2016, 22:52

Смещения разнообразны и есть не везде, и устранить их общей кипой не получится. Поэтому здесь рациональней подвинуть вручную.

bob
27 января 2016, 22:52

В Десногорске также нужно дорисовать 5-й микрорайон

Петрович
27 января 2016, 22:52

Кольцово, это просто ЧУДО! Там работы конь не валялся. Переделывать надо многое.

romainmihalkin
сегодня, 09:15
 Нет разметки возле остановки   я буду должен карту нужно будет  исправить! Вот нужно я им отправлю фотографии что нужно исправить! 