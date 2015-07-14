Сегодня мы добавили возможность размечать временные ограничения у маневров (условий движения) и камер фиксации нарушений ПДД. Это позволяет, к примеру, отметить корректно запрещенные маневры, которые действуют некруглосуточно, или указать. что камера фиксации выделенной полосы для общественного транспорта не работает по выходным (в силу того, что для общественного транспорта эта полоса выделена только по будням).

Ограничение (или несколько) можно добавить к любому манёвру и к любой камере, нажав на ссылку "Добавить временное ограничение".

В максимальном варианте временное ограничение состоит из периода, дня(ей) недели и времени, когда действует ограничение.

Например - с 26 декабря по 15 января, все дни недели, с 19-00 до 07-00

Чаще всего, впрочем, у ограничения нет известной даты окончания и заполнять поле "Период" не нужно.

Дни недели нужно выбрать обязательно (если ограничение действует каждый день, то проставить два флажка - "Будни" и "Выходные").

Временной период заполняется, если он есть, если ограничение действует весь день (например, все выходные), то не заполняется.

Время и дату нужно писать в формате, указанном в подсказке.

Если в разные дни недели действуют разные по временному интервалу ограничения, то необходимо добавить два ограничения - для разных дней.

В дополнение, хотя не по основной теме поста - теперь пользователи снова могут удалять "лишние" узлы дорожной сети. Это можно делать, когда в узле сходятся два участка с одинаковыми значениями всех атрибутов (в том числе уровня у соответствующих концов участков), в случае входждения участков в состав составных дорог список этих дорог должен полностью совпадать.