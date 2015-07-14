Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Временные ограничения

Сегодня мы добавили возможность размечать временные ограничения у маневров (условий движения) и камер фиксации нарушений ПДД. Это позволяет, к примеру, отметить корректно запрещенные маневры, которые действуют некруглосуточно, или указать. что камера фиксации выделенной полосы для общественного транспорта не работает по выходным (в силу того, что для общественного транспорта эта полоса выделена только по будням).

Ограничение (или несколько) можно добавить к любому манёвру и к любой камере, нажав на ссылку "Добавить временное ограничение".

В максимальном варианте временное ограничение состоит из периода, дня(ей) недели и времени, когда действует ограничение.

Например - с 26 декабря по 15 января, все дни недели, с 19-00 до 07-00

Чаще всего, впрочем, у ограничения нет известной даты окончания и заполнять поле "Период" не нужно.

Дни недели нужно выбрать обязательно (если ограничение действует каждый день, то проставить два флажка - "Будни" и "Выходные").

Временной период заполняется, если он есть, если ограничение действует весь день (например, все выходные), то не заполняется.

Время и дату нужно писать в формате, указанном в подсказке.

Если в разные дни недели действуют разные по временному интервалу ограничения, то необходимо добавить два ограничения - для разных дней.

 

В дополнение, хотя не по основной теме поста - теперь пользователи снова могут удалять "лишние" узлы дорожной сети. Это можно делать, когда в узле сходятся два участка с одинаковыми значениями всех атрибутов (в том числе уровня у соответствующих концов участков), в случае входждения участков в состав составных дорог список этих дорог должен полностью совпадать.

 

26 комментариев
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ury
27 января 2016, 22:38
теперь пользователи снова могут удалять "лишние" узлы дорожной сети.

Наконец-то!

lipatovso
27 января 2016, 22:38

не работает

ya-dfilatov
27 января 2016, 22:38
Попробуйте еще раз, теперь должно работать.
k1853
27 января 2016, 22:38

Да, временные ограничения не работают.
И точку "велопарковка" саджест не предлагает.  

ya-dfilatov
27 января 2016, 22:38
Попробуйте еще раз, теперь должно работать.
Alexxegorov
27 января 2016, 22:38

Это мегакруто! Честно говоря, я думал, этого никогда не будет :)

Alexxegorov
27 января 2016, 22:38

Ждём тогда условий на тоннаж. Это следующее по востребованности.
Хотя есть ещё немало прочих условий на дороге, такие как: провоз взрывоопасных веществ, нагрузка на ось, условия на прицепы. Но тоннаж - пожалуй, наиболее часто встречающееся ограничение после времени действия. 

megabit
27 января 2016, 22:38

Ну тогда еще и ограничение по высоте)

Alexxegorov
27 января 2016, 22:38

Представляю себе прокладку маршрута в навигаторе:

- Укажите тип траснпортного средства

- Укажите полную массу транспортного средства
- Укажите высоты транспортного средства

- Укажите количество осей и количество колес на каждой оси

- У вас есть прицеп? А полуприцеп? 

- Провозите взрывоопасные вещества? А если найду?

Dr.@lex
27 января 2016, 22:38

:-)

Alexxegorov
27 января 2016, 22:38

Несколько вопросов по использованию:

1) Обязательно ли указывать все данные временного ограничения: время, период, дни недели, - или если нет условий хотя по одному из этих параметров, то параметр просто опускается? На примерах:
 а) Если запрет действует круглый год, но в определенное время дня, нужно ли указывать период 01.01-31.12 или можно оставить эти поля пустыми?

 б) Если запрет действует в зимнее время года, но круглосуточно (например, недоступен паром), нужно ли указывать время 0:00 - 23:59 или можно оставить пустым?

 в) Если запрет действует каждый день недели, нужно ли выбирать все дни или достаточно вообще ни один не выбирать и система сама поймёт, что нет условия по дням недели?

2) Можно ли указывать время через полночь? Например, 21:00 - 6:00. Или нужно указывать двумя временными ограничениями: 21:00-23:59 и 0:00-6:00?

jalanajak
27 января 2016, 22:38

1а, 1б -- если не проставить хотя бы что-то одно (время или даты), не даёт сохранить.

1в -- а вот дни недели позволяет не выбирать.

alx.bell
27 января 2016, 22:38

Не могу отредактировать уже существующий запрещённый поворот. При нажатии на кнопку "изменить" ничего не происходит.

При создании нового всё в порядке, панель с временем есть.

Anna Kolomenskaya
27 января 2016, 22:38

Посмотрим в чем дело.

alx.bell
27 января 2016, 22:38

Вопрос снят. Теперь, после правки другого пользователя (или после вашего вмешательства), всё работает. Проблема была только с этим объектом.

Усольцев Александр
27 января 2016, 22:38

Не все дорожные узлы удаляются. Например узел соединяющий идентичные участки дороги, не кольцо - https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/21214580?z=18&ll=30.404604,60.033311 который я удалить не могу.

jalanajak
27 января 2016, 22:38

железнодорожные переезды, время проезда поездов через которые известно (из расписания) - подходящие объекты для добавления временных ограничений?

alx.bell
27 января 2016, 22:38

А есть смысл в этот момент строить альтернативный маршрут через другое место пересечения жд путей? Ведь правила как раз для навигатора — ночью он разрешит с четырёхполоски со знаком "только прямо с 8 до 20" повернуть налево, а днём построит маршрут с учётом ограничения.

jalanajak
27 января 2016, 22:38

Смысл небольшой (возможная экономия времени не превысит 15 минут), но даже небольшая польза лучше, чем просто отсутствие изменений.

alx.bell
27 января 2016, 22:38

Но может получиться и обратная ситуация — навигатор в момент построения маршрута пустил Вас в объезд, а через 2 минуты первоначальный путь оказался свободен. Только путаница получается. Кроме того, нередки случаи, когда поезда незначительно отступают от расписания. У нас есть такой переезд, так там никогда не угадаешь, проще подождать или изначально выбрать иной путь.

Мне кажется, нет смысла в 15-минутных перерывах. Всё-таки, основная идея в возможности правильно расставить знаки, не действующие ночью, летом и т.п..

jalanajak
27 января 2016, 22:38

Навигатор-то кладёт путь на момент отбытия и при необходимости его перестраивает. Кроме того, есть поезда, которые сравнительно хорошо выдерживают расписание, например, аэроэкспрессы.

Георгий Работягин
27 января 2016, 22:38

Давно бы сделали, а то отредактируешь, а точки удалить нельзя было без вас.

Alexxegorov
27 января 2016, 22:38

Недавно попался чудесный знак: ограничение 70 км/ч с 7:00 до 15:00.

jalanajak
27 января 2016, 22:38

Я на одной "спецтрассе" знаю ограничение движения грузового транспорта с 16:00 до 9:00.

Alexxegorov
27 января 2016, 22:38

Для грузового транспорта ограничения по времени привычны. А вот для скорости - неожиданно.

shalya93
сегодня, 00:15
В одном из запрещённых манёвров указан комментарий:
Здесь если проставить время действия запрета (ежедневно 08:00-19:00) - то получаем неправильный роутинг. Я удалил время запрета, не надо его проставлять до того момента, пока не будет реализована правильная обработка таких ситуаций.
P.S. кто разжует немного подробнее и почему уже 3 года прошло и это так и не чинится?