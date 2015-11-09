Следует ли ставить отметку "твердое покрытие" на неасфальтированной, гравийной дороге, в простонародье "грейдер"?

Такое дорожное покрытие не размывается в дождь в отличие от грунтовки, но по скорости движения и комфортности серьезно уступает асфальту (соответсвующего качества). В Карелии, Коми, Вологодской, Ленинградской и Архангельской областях много таких дорог (обычно выглядит так как на фото). Класс данных дорог доходит до 3-го (к примеру Котлас - М8)

Если значок "твердое покрытие" влияет на построение маршрута, то я бы предложил отключать его при маркировании гравийных дорог. Или выбирать ограничение скорости 20 км/ч.