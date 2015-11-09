Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Твердое покрытие

Следует ли ставить отметку "твердое покрытие" на неасфальтированной, гравийной дороге, в простонародье "грейдер"?

Такое дорожное покрытие не размывается в дождь в отличие от грунтовки, но по скорости движения и комфортности серьезно уступает асфальту (соответсвующего качества). В Карелии, Коми, Вологодской, Ленинградской и Архангельской областях много таких дорог (обычно выглядит так как на фото). Класс данных дорог доходит до 3-го (к примеру Котлас - М8)

Если значок "твердое покрытие" влияет на построение маршрута, то я бы предложил отключать его при маркировании гравийных дорог. Или выбирать ограничение скорости 20 км/ч.

12 комментариев
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lipatovso
27 января 2016, 22:26

Сейчас не учитывается в маршруте(

©ШвЕц АрTёМ
27 января 2016, 22:26
да, при дальних расстояниях желательно что бы маршрут строился в обход таких дорог!
Kolia
27 января 2016, 22:26

А я против. Что,  навигатор будет мучать человека, заставляя ехать по длинной трассе, когда вот - покрытие не очень, зато уже рядом.

berserker ®
27 января 2016, 22:26

Вообще, "грейдер" вполне входит себе в "дороги с твёрдым покрытием" по классификатору типов автодорог в картографии (и топографии, как части картографии), более - того и т.н. фунтовые (гуглияндексуй). Так что, если воспринимать НЯК, как катографическую основу - то вполне подходит атрибут "твёрдое". Если воспринимать, как ГИС - не всегда подходит. Зимой, например, не все "грейдеры" (и фунтовые) чистят, а в межсезонье - не все "грейдеры" (и фунтовые) проходимы.

MaXsus.sl
27 января 2016, 22:26

нет, Команда сервиса уже говорила не помню где что твердое покрытие - асфальт, а все остальные без твердого.

П.С. Наверняка встанет вопрос: - "Почему они не написали просто "Асфальт" в место "Твердое покрытие""? Здесь вступает в силу запрет на указание структуры дорожного полотна.

Алексей Зуев
27 января 2016, 22:26

 Ссылка.

alexeyborovik1
27 января 2016, 22:26

потому что под твёрдое покрытие попадают ещё бетонки, асфальто-бетонные дороги, брусчатка, клинкер и т.д.

akbars
27 января 2016, 22:26

Всё верно. Твердое покрытие - не только асфальт, но и другие перечисленные тут варианты. 

Дорога, например, с гравийным покрытием, которая по ПДД приравнивается к асфальтовой, в Народной карте флажком "Твердое покрытие" не размечается.

nogo1986
27 января 2016, 22:26

А если брусчатка присыпана сверху щебнем, это какая дорога? Снизу твердо, сверху мягко.:-)

Пример: https://www.google.ru/maps/@58.0414928,56.3312495,3a,75y,64.16h,57.86t/data=!3m6!1e1!3m4!1sBj6s0Eui0hL_XJhXUJ9jTA!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru

yndx-totoschka
27 января 2016, 22:26

Такое покрытие твердым (для галочки "твердое покрытие") не считается. В правилах перечислены виды твердого покрытия: 3.2.9

Kolia
27 января 2016, 22:26

Пффф. У нас тут в Калининградской области, в приморских сёлах такие дороги.

SergeiNLo
сегодня, 16:51
всё-таки основное отличие в проходимости в межсезонье
считаю, что должны быть либо твёрдыми, либо отдельным классом
с грунтовыми никак нельзя ровнять