Я единственный, у кого по снимкам не создаются гипотезы о неточностях?

Я давно мучился подозрениями, что по моим снимкам как-то ненадёжно генерируются гипотезы о неточностях. Иногда после поездок вообще гипотез не бывает, хотя ранее практика показывала, что даже при совершенно точной карте гипотезы так или иначе выскакивают: из-за нюансов правил, из-за неточностей позиционирования знаков, распознаваний и т. п. (Случаи, когда снимки вообще не публикуются из-за чего теряется информация, я намеренно не рассматриваю, потому что там свои нюансы и это тема для отдельного поста)



Последний раз, когда я ездил с регистратором, специально не стал отмечать некоторые новые ограничения до появления гипотез. И… ничего не произошло. Никаких гипотез.

Вот два отличных примера на одной улице: раз и два. Знаки отлично видны (по крайней мере для людей), каждый хорошо различим как минимум на двух снимках. Но несмотря на это, спустя две недели после съемки я выставляю ограничения сам без гипотез.



Почему так происходит? Если система не может распознать знаки на таких снимках, то это большая проблема, мы потенциально теряем кучу данных.



