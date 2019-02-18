Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Я единственный, у кого по снимкам не создаются гипотезы о неточностях?

Я давно мучился подозрениями, что по моим снимкам как-то ненадёжно генерируются гипотезы о неточностях. Иногда после поездок вообще гипотез не бывает, хотя ранее практика показывала, что даже при совершенно точной карте гипотезы так или иначе выскакивают: из-за нюансов правил, из-за неточностей позиционирования знаков, распознаваний и т. п. (Случаи, когда снимки вообще не публикуются из-за чего теряется информация, я намеренно не рассматриваю, потому что там свои нюансы и это тема для отдельного поста)

Последний раз, когда я ездил с регистратором, специально не стал отмечать некоторые новые ограничения до появления гипотез. И… ничего не произошло. Никаких гипотез. 
Вот два отличных примера на одной улице:  раз и два. Знаки отлично видны (по крайней мере для людей), каждый хорошо различим как минимум на двух снимках. Но несмотря на это, спустя две недели после съемки я выставляю ограничения сам без гипотез.

Почему так происходит? Если система не может распознать знаки на таких снимках, то это большая проблема, мы потенциально теряем кучу данных. 

 

26 комментариев
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Яблоко
18 февраля 2019, 13:08
+1
Тут, например, гипотеза не сформировалась, пришлось править вручную. После таких ситуация возникает резонный вопрос - а сколько таких мест я не запомнил, и они не попадут на карту?
bob
18 февраля 2019, 14:23
По моим наблюдениям, 5-20% знаков робот не видит. Часто гипотезы формируются только после того, как заснимешь знак повторно (особенно "остановка запрещена").
Обновлено 18 февраля 2019, 14:24
Alexxegorov
18 февраля 2019, 16:32
bob,
Я только одну из поездок за последнее время помню, по результатам которой были гипотезы. Во всех остальных случаях пусто. Где-то я и вправду обновлял данные быстрее гипотез. Потому и решил проверить.
Fleget
Сотрудник Яндекса18 февраля 2019, 14:24
Выясняем причины )
lipatovso
18 февраля 2019, 14:43
Гипотезы по панорамам 2018 года тоже отсутствуют
Dr.@lex
18 февраля 2019, 14:47
Я единственный, чьи посты модерируются больше недели? )))  нет серьезно..  При нагрузке в три поста в неделю это как то странно..  Алексей, вы когда написали данный пост? 
А вообще, тоже собираюсь покататься с телефоном, пока "зеленка" не поперла и все хорошо видно не только по прямой)) Проблема как закрепить смартфон. Тривиально.. 
Обновлено 18 февраля 2019, 14:49
Alexxegorov
18 февраля 2019, 15:23
Dr.@lex,
я опубликовал накануне. Модерацию посты проходят совершенно по-разному. Есть и те, что так и не увидели свет.
Я долго мучался с подходящим креплением, чтобы телефон сидел крепко и чтобы крепление не раскачивалось (то есть было максимально коротким и с минимальным количество сочленений). 
В итоге взял себе на Aliexpress отдельно универсальную присоску с винтом и отдельно держатель, который крепится на этот винт. 
Вся конструкция висит в верхнем левом углу лобового стекла для лучшего обзора. Висит крепко, ни раз не отлипало. Телефон вообще не дребезжит и не раскачивается. Находится максимально близко к стеклу и потому в кадр попадает меньше всякой грязи. Достаточно следить за чистотой небольшого участка стекла. 
coolbuck
19 февраля 2019, 07:44
Alexxegorov,
спасибо за ссылки. Кучу держателей перепробовал - всё не то. Почему-то не подумал, что можно поискать сборную конструкцию.


Вопрос только такой: если телефон висит прямо у стекла, наверное, кучу солнечного света ловит и греется?
Alexxegorov
19 февраля 2019, 08:13
coolbuck,
Солнце будет его освещать практически везде.  Со своим телефоном проблем пока не испытывал.
Chebyrashka67
20 февраля 2019, 22:39
Alexxegorov,
Очень удобная конструкция получается. Сам такой конструкцией пользуюсь с осени. Креплю рядом с зеркалом чуть левее, обзор почти не закрывает. Присоска только такая
https://s.click.aliexpress.com/e/bDdoDO7Y
3.dx 3.dx
25 февраля 2019, 21:32
Alexxegorov,
А у меня из за перегрева телефон летом жутко лагал и не брал заряд. Ругался на перегрев батареи.
Обновлено 25 февраля 2019, 21:32
bob
сегодня, 18:17
Chebyrashka67,
присоска в кадр не попадает?
bob
сегодня, 18:18
Alexxegorov,
ссылка на присоску умерла. Можете найти такую же?
Присоска в кадр не попадает?
Alexxegorov
сегодня, 18:36
bob,
будет попадать присоска или нет - сильно зависит от смартфона: как расположена камера и какое поле зрение у камеры. Пока всегда удавалось расположить так, чтобы не попадала. Гарантии дать не могу.
Присоска.
Крепление.
6 ч. раб. день
18 февраля 2019, 16:31
Dr.@lex,
Толерантность всех и вся ( Сто пудов в высшем звене Яндекса иноземцы.
Обновлено 18 февраля 2019, 16:34
Fleget
Сотрудник Яндекса19 февраля 2019, 11:40
Dr.@lex,
мы про вас не забыли. Позвольте еще кое-что уточнить ))
Dr.@lex
19 февраля 2019, 12:53
Fleget,
) Так всем миром бы и подумали
Сергей
19 февраля 2019, 20:44
Dr.@lex,
нет, вы не единственный. У меня парочка постов висит «на модерации» ещё с 2015 года. По ним вроде уже решено всё, но есть и за более поздние годы. Общее впечатление — что посты публикуются, когда сочтёт нужным администрация. Может, и никогда. А может, через месяц. А может и быстро произойти.
Dr.@lex
20 февраля 2019, 16:45
Сергей,
у меня тоже такие посты есть, которые так и не вышли но по ним опять же все решено, и отвечено сразу практически , без вынесения на общее обсуждение. По ним все ясно. А вот просто тишина когда, тогда нервничать через неделю начинаешь) Но... жду-с.  
3.dx 3.dx
25 февраля 2019, 21:31
Dr.@lex,
У меня сейчас короткий жесткий кронштейн, но из за дорожных неровностей на него передается вибрация и некоторые снимки "плывут". Раньше был кронштейн с гибкой "палкой" (ну не знаю я, как ее обозвать))) Телефон постоянно перекашивало, но эта самая гибкая штуковина гасила вибрацию и снимки были четче. Везде есть плюсы и минусы.
Alexxegorov
25 февраля 2019, 21:38
3.dx 3.dx,
вот я тоже подобное подозреваю, потому что зимой у меня просто много снимков отсеивалось. Но боюсь с гибким кронштейнам на плохих дорогах была бы не вибрация и плывучий снимок, а просто смаз полный.
3.dx 3.dx
26 февраля 2019, 01:15
Alexxegorov,
На гибком кроншиейне все было четче на плохих дорогах. На ровных - все нормально на любом кронштейне. Но я замучился телефон поправлять. За дорогой следить иногда было некогда.) Быть может, мой кронштейн был слишком гибким, а нужна золотая середина.
3.dx 3.dx
26 февраля 2019, 01:16
Alexxegorov,
На жестком кронштейне постоянная вибрация от стекла, а гибкий покачивается плавно.
Обновлено 26 февраля 2019, 01:16
Alexxegorov
26 февраля 2019, 01:42
3.dx 3.dx,
да, вибрации гасит, а вот на неровностях наоборот раскачивается сильнее.
Fleget
Сотрудник Яндекса19 февраля 2019, 12:29
Я вернулся. 
Да, проблема есть. Сейчас ищем причины и способы ее устранения ))
Alexxegorov
19 февраля 2019, 12:37
Fleget,
спасибо, Михаил! :)