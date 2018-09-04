Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Ачивки за съёмку дорог в приложении Народная карта

В ближайшее время все, кто делал съёмку в приложении Народная карта, найдут в своём профиле новое достижение.

Приложение было официально выпущено в конце июня. Кто-то пользовался мобильной Народной картой только ради эксперимента, а кто-то выгрузил несколько сотен тысяч фотографий и сделал видимыми тысячи километров. На некоторых дорогах никогда не проводилось съёмки, поэтому фотографии, сделанные через приложение, стали для них первым детальным источником информации.

Второй позитивный аспект съёмки — формирование гипотез об ошибках, что разбирались и народными картографами, и сотрудниками. Пользователи, попробовавшие приложение, помогали уточнять карту одним лишь фактом проведения съёмки, так как технологии Яндекса умеют считывать дорожные знаки. 

Те из вас, кто уже попробовал снимать улицы через приложение, получат ачивку «За съёмку дорог в приложении Народная карта». 




Ниже мы публикуем список тех, кто наиболее активно вёл съёмку. Конечно, мы хотели бы назвать всех участников, но тогда наш пост был бы просто бесконечным:-)

bob — 612 тысяч
mercator2111 — 513 тысяч
Alexxegorov — 337 тысяч
dan.3dx — 194 тысячи
maximovanatoli2014 — 131 тысяча
sansan — 106 тысяч
dikiy — 104 тысячи
KDS29 — 98 тысяч
DoVoS — 96 тысяч
P.Hencoc — 94 тысячи
(цифры указаны на середину прошлой недели)

На каждую тысячу фотографий приходится от 5 до 15 километров дорог. Всего, народными картографами было сделано 4,6 миллионов снимков. Это означает, что в среднем было отснято около 46 тысяч километров дорог. Такой результат по-настоящему впечатляет!

Также, хотелось бы отдельно поприветствовать пользователей Антон и Ms.ggz — они относительно недавно зарегистрировались на Народной карте и собрали много полезных данных с помощью приложения.

Спасибо всем, кто снимает дороги: вы «глаза народа», которые помогают другим видеть правильный путь! 

Мы планируем выдавать ачивки регулярно, поэтому каждый, кто будет вести съёмку через приложение, получит такой отличительный знак на Народной карте.

Пишите в комментариях о том, где вам удалось провести съёмку. Что интересного вы встречали на своём пути? И какие исправления получилось сделать при помощи новых фотографий?

58 комментариев
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Gregory Fiodorov
4 сентября 2018, 18:31
ништяк)
tonyandjane.f
4 сентября 2018, 18:57
Снимал часть дороги с заднего стекла авто, против движения.. Получилось что снимки смотрят в одну сторону, а в НЯК указатель направления - в другую)
Alexxegorov
5 сентября 2018, 10:08
tonyandjane.f,
у меня тоже была идея повесить сразу два телефона для съемки, чтобы не ездить дважды. Было бы неплохо сделать опцию в приложении "съемка против хода движения".
mrDoSTR
5 сентября 2018, 21:07
Alexxegorov,
Опция "съемка против хода движения" тоже была бы интересна, учитывая то, что не всегда удается ехать в обратном направлении в светлое время суток, тем более  ближе  к зиме светлое время суток становится короче +начнутся дожди...
Обновлено 5 сентября 2018, 21:10
Наше старе село
5 сентября 2018, 23:47
tonyandjane.f,
А если автомобиля нет, то съёмка с заднего стёкла троллейбуса - единственный способ использования приложения
Олег Чечулин
6 сентября 2018, 13:23
Наше старе село,
Я как-то снимал из тамбура последнего вагона поезда, правда, приложения этого тогда ещё не было, снимал просто на видео
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса6 сентября 2018, 18:49
tonyandjane.f,
телефон, конечно, нужно устанавливать на лобовое стекло автомобиля. Идея функции съемки против движения интересная. Могли бы вы отправить ссылку на место, где съёмка велась против движения? Желательно указать конечный и начальный участки пути, и дату съёмки, если имеются снимки других пользователей.
tonyandjane.f
6 сентября 2018, 19:11
yndx-gilfanova,
Я просто сидел сзади в тот раз и решил поснимать.

https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=18&ll=32.694937%2C45.481124&l=nk%23sat - здесь начал
https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=17&ll=32.524613%2C45.366671&l=nk%23sat - здесь закончил.

Снимал по трассе Черноморское - Оленевка, правда кусками
Обновлено 6 сентября 2018, 19:12
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса7 сентября 2018, 10:58
tonyandjane.f,
снимайте с лобового стекла :-)  
Graviton
5 октября 2018, 06:38
yndx-gilfanova,
скажите когда мне  будет моя ачивка? обещали прилюдно  одному из самых первых!
Lex
4 сентября 2018, 19:09
Когда ачивки за ЧМ уже выдадут? 
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса5 сентября 2018, 16:34
Lex,
всему свое время. Потерпите немного. Никого не забудем :)
Graviton
5 октября 2018, 06:38
yndx-gilfanova,
будем ждать три года?
Colwaiting
4 сентября 2018, 19:16
Приложение на ios выйдет?
dspos
5 сентября 2018, 07:05
Colwaiting,
+1


Но где-то читал, что не выйдет(((
Обновлено 5 сентября 2018, 07:06
Котик
5 сентября 2018, 09:55
Colwaiting,
не выйдет.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса6 сентября 2018, 12:38
Colwaiting,
не можем давать чёткого обещания. Но и сказать то, что оно не выйдет тоже не можем :-)
dspos
7 сентября 2018, 10:43
#мутныйЯндекс )))
Сергей
4 сентября 2018, 20:58
1) Реализовали мое предложение? А что с подписями фотография? Мол снято таким то пользователем. И если он есть на карте, можно было бы уточнить какие либо детали.
2) Технология Яндекса безполезна а точнее даже вредна если выложить фото боком.
Да я налажал там разок. Из за этого робот видел пешеходный переход как парковку..))
3) Я к сожалению не могу столько много снимать, как те активные папарации) Без обид)
Работа отнимает много времени(
4) Скоро сниму трассу и село, на которой еще нет снимков) Ждите)
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса6 сентября 2018, 18:36
Сергей,
напомните, пожалуйста, каким именно было ваше предложение? С подписями фотографий изменений , пока нет, но идея, в целом, полезная.
Сергей
6 сентября 2018, 21:30
yndx-gilfanova,
Я предлагал через саппорт выдавать ачивки. Сделано.

yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса7 сентября 2018, 11:00
Сергей,
вы сделали хорошее предложение :-)
mercator2111
7 сентября 2018, 22:28
Сергей,
Подписи к фото - только по желанию.  То есть, если будет реализовано, пользователь САМ должен включить у себя такую опцию. По умолчанию - никаких подписей. Уважайте приватность.
Gregory Fiodorov
10 сентября 2018, 12:17
mercator2111,
 +
Павел
4 сентября 2018, 22:12
К сожалению, бывали вылеты приложения с потерей данных в местах без снимков. Вылет замечал не сразу, да и перезапуск за рулем то еще удовольствие, отвлекает от дороги. А если сбой будет при работе в фоне, вообще узнаешь в конце пути.
Alexxegorov
5 сентября 2018, 10:09
Павел,
вроде бы приложение сразу пишет снимки в память телефона, а не хранит их в оперативной памяти. У меня случались вылеты как приложения, так и телефона, но снимки при этом сохранялись.
Павел
5 сентября 2018, 19:56
Alexxegorov,
был вылет с перезагрузкой тела,все снимки слетели.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса5 сентября 2018, 16:44
Павел,
стараемся исправлять ошибки, которые ведут к вылетам приложения.  Сейчас через настройки можно отправлять обратную связь разработчикам. Если вылеты будут случаться, вы можете отправить письмо с указанием модели телефона и описанием ситуации. Более детальная информация может помочь быстрее решить проблему.
Павел
5 сентября 2018, 19:55
yndx-gilfanova,
Без установленного почтового клиента обратная связь не работает.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса6 сентября 2018, 12:47
Павел,
да, почтовый клиент на телефоне необходим. Если вылеты приложения происходили уже после обновления до версии 0.21 (после 30-го августа), то имеет смысл написать разработчикам другими возможными способами на mnmaps@support.yandex.ru. Постарайтесь подробнее описать ситуацию и обязательно укажите модель вашего телефона и версию Андроида.
Обновлено 6 сентября 2018, 13:16
dan.3dx
7 сентября 2018, 18:58
yndx-gilfanova,
В последнее время вылетов не было, но приложение в фоне иногда просто перестает снимать.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса7 сентября 2018, 19:32
dan.3dx,
при каких обстоятельствах приложение перестает работать в фоне? Памяти хватает? Если какую-либо причинно-следственную связь установить сложно, можно написать в поддержку.
dan.3dx
7 сентября 2018, 19:51
yndx-gilfanova,
Просто иногда исчезает плашка "ведется запись" (ее, кстати, можно сделать поменьше). Разворачиваю приложение, а там запись, якобы, ведется, но счетчик на месте стоит.
mercator2111
7 сентября 2018, 22:31
dan.3dx,
+1. В фоне такая же фигня.  А когда приложение на экране - всё чётко и без сбоев. Samsung S4.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса12 сентября 2018, 16:21
dan.3dx,
телефон может прекращать работу приложения, если ему не хватает ресурсов. Если о пободных сбоях будет часто сообщаться, то мы возьмём этот случай в качестве примера.
dan.3dx
12 сентября 2018, 18:17
yndx-gilfanova,
Само прилодение не останавливается. Останавливается именно съемка 
Samsung Galaxy J5 2016
AlexPS
4 сентября 2018, 23:19
>P.Hencoc — 94 тысячи
>http://4.200.135.67/
У вас ссылка не та


Котик
5 сентября 2018, 09:57
AlexPS,
интересно, как такая ссылка могла сюда попасть.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса5 сентября 2018, 16:33
AlexPS,
ошибку в ссылке исправили. Спасибо!
Graviton
5 сентября 2018, 08:02
встречал много красивых девушек и  несколько нарушений ПДД.  Интересных мест много на природе! Стараюсь снимать там где нет панорам и новую разметку.
Сергей Парфeнов
5 сентября 2018, 14:00
Интересно было бы в попап-окошечке, при наведении на ачивку видеть суммарное кол-во фоток, а также создать страничку рейтинга фотографов по кол-ву их фоток.
Для съемок дорог призываю съезжать на дублёры, кататься по развязкам и тоннельным разворотам (в тоннеле съемка прерывается, но ведётся на съездах к ним и на выездах - там важно снять знаки ограничения скорости).
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса6 сентября 2018, 18:42
Сергей Парфeнов,
спасибо за полезные совет про тоннели! Что касается рейтинга фотографов - функция важная, но не первостепенная. Скорее всего, понадобится на более поздних этапах развития. 
Дивер
5 сентября 2018, 19:44
Спасибо!)
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса6 сентября 2018, 18:44
★Дивер,
спасибо вам! Вы тоже внесли вклад на несколько сотен километров :-)
mrDoSTR
5 сентября 2018, 21:03
Вот меня интересует удалось ли кому нибудь завербовать друзей/ знакомых для использования приложения?
Alexxegorov
5 сентября 2018, 21:16
mrDoSTR,
Тут нужно, чтобы ещё у знакомых телефон был подходящий. У меня есть товарищ, который регулярно снабжает меня видео с трассс регистратора, но телефон у него без карты памяти и с 16Гб на борту. О записи трассы говорить даже не приходится.
Graviton
6 сентября 2018, 13:10
mrDoSTR,
Все знакомые крутят у виска когда слышат о том что я снимаю и рисую дороги да еще и делаю это бесплатно.
Gregory Fiodorov
10 сентября 2018, 12:20
Graviton,
+
Наше старе село
5 сентября 2018, 23:43
В Украине работает, но на сервер даже через ВПН не отправляется отснятый материал
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса6 сентября 2018, 18:45
Наше старе село,
мы работаем над тем, чтобы приложение можно было использовать и в других странах. 
Дмитрий Митин
7 сентября 2018, 13:32
На iOs есть в планах выпустить приложение? Или там технически сложно реализовать функционал?
podmotal
7 сентября 2018, 14:05
Дмитрий Митин,
выше уже был такой вопрос, и на него даже ответили.
vadimcooltop
17 сентября 2018, 14:13
Это очень хорошо!
Иван
12 декабря 2018, 11:34
Еще было бы неплохо видеть сколько фото отснято пользователем.
geodile
27 декабря 2018, 01:45
С регистратора нельзя видео загрузить?
Проще чем в телефон тыкаться, вешать его куда-то.
Да и вообще у меня WindowsPhone еще...
Ideally Map
25 февраля, 23:29
В этот топ легко попасть! Мне достаточно 1 раз съездить на дачу, чтобы в нём оказаться. Примерное количество снимков получится за 1 поездку такое: 140000-150000 фотографий. Из учёта ёмкости это займёт около 7-8 Гб.
roma5498
27 июня, 22:36
Ребят, ну приложение только для Андроидов - это как-то смешно. IT  гигант не в состоянии выпустить приложение на IOS?
dmitryleon
сегодня, 13:47
А ачивки Вы продолжите выдавать? :) 