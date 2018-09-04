Ачивки за съёмку дорог в приложении Народная карта

В ближайшее время все, кто делал съёмку в приложении Народная карта, найдут в своём профиле новое достижение.

Приложение было официально выпущено в конце июня. Кто-то пользовался мобильной Народной картой только ради эксперимента, а кто-то выгрузил несколько сотен тысяч фотографий и сделал видимыми тысячи километров. На некоторых дорогах никогда не проводилось съёмки, поэтому фотографии, сделанные через приложение, стали для них первым детальным источником информации.

Второй позитивный аспект съёмки — формирование гипотез об ошибках, что разбирались и народными картографами, и сотрудниками. Пользователи, попробовавшие приложение, помогали уточнять карту одним лишь фактом проведения съёмки, так как технологии Яндекса умеют считывать дорожные знаки.

Те из вас, кто уже попробовал снимать улицы через приложение, получат ачивку «За съёмку дорог в приложении Народная карта».









Ниже мы публикуем список тех, кто наиболее активно вёл съёмку. Конечно, мы хотели бы назвать всех участников, но тогда наш пост был бы просто бесконечным:-)



bob — 612 тысяч

mercator2111 — 513 тысяч

Alexxegorov — 337 тысяч

dan.3dx — 194 тысячи

maximovanatoli2014 — 131 тысяча

sansan — 106 тысяч

dikiy — 104 тысячи

KDS29 — 98 тысяч

DoVoS — 96 тысяч

P.Hencoc — 94 тысячи

(цифры указаны на середину прошлой недели)



На каждую тысячу фотографий приходится от 5 до 15 километров дорог. Всего, народными картографами было сделано 4,6 миллионов снимков. Это означает, что в среднем было отснято около 46 тысяч километров дорог. Такой результат по-настоящему впечатляет!



Также, хотелось бы отдельно поприветствовать пользователей Антон и Ms.ggz — они относительно недавно зарегистрировались на Народной карте и собрали много полезных данных с помощью приложения.

Спасибо всем, кто снимает дороги: вы «глаза народа», которые помогают другим видеть правильный путь!

Мы планируем выдавать ачивки регулярно, поэтому каждый, кто будет вести съёмку через приложение, получит такой отличительный знак на Народной карте.

Пишите в комментариях о том, где вам удалось провести съёмку. Что интересного вы встречали на своём пути? И какие исправления получилось сделать при помощи новых фотографий?