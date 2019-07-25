Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Агент Справочник

У меня в подписках есть места где много всяких организаций, но при этом активность по рисованию карты не очень высокая. И там получается, что в основном присутствуют следующие правки, если смотреть историю в подписке: это

1) Агент Справочник вносит какие-то непонятные правки и

2) сотрудники это откатывают.

И так продолжается бесконечно. И это уже надоело. Хочешь посмотреть историю правок, а там справочник и откаты, справочник и откаты и нужно рыться в этой толпе ненужной информации что бы что-то найти или проверить. Можно ли сделать так что бы Справочник и его откаты были отключаемыми в подписках? Если надо проверить активность Справочника — включил его и его откаты, не надо — выключил и видишь только правки картографов без этой кучи передёргиваний.

10 комментариев
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akbars
Сотрудник Яндекса29 июля, 16:30
Вопрос как можно видеть, не столько про Агента, сколько про интерфейс подписок на зоны.
Мы хотим доработать их, добавив фильтры. Конкретных сроков, к сожалению, обещать не можем, но актуальность таких фильтраций понимаем: это не только правки роботов, иногда хочется "отсеять" правки сотрудников, или свои собственные.
dikiy
29 июля, 16:34
akbars,
спасибо за ответ.
Survivor2007
31 июля, 11:14
akbars,
А вы не хотите что-то наконец сделать с Агентом?
Например, отключить на доработку?
bob
1 августа, 12:56
+1
kary4rus
29 июля, 18:31
Немного не в тему, однако так же про агента. Он, почему-то, свернул организацию, хотя она работает...
https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/3472280725?z=19&ll=44.546776%2C48.518718&l=nk%23sat
Котик
1 августа, 18:53
kary4rus,
такое постоянно бывает. Может у организации сайт заброшен или не работает?
kary4rus
2 августа, 11:20
Котик,
нет, не заброшен. Цветет и развивается xD

6 ч. раб. день
30 июля, 10:40
Это не Агент. Это Абзац.
goshagrodno
30 июля, 19:57
Этот Агент уже порядком поднадоел. То удаляет организации, то переносит, то бездумно изменяет названия и организации в целом. Может лучше отключить его, что бы не портил карту? Обычных пользователей, за такое отправляют в бан, а тут процветает вандализм.
ryzhov.ufrs
10 августа, 07:13
Точно абзац https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1542328527?z=19&ll=39.886471%2C59.222178&l=nk%23sat