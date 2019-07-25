У меня в подписках есть места где много всяких организаций, но при этом активность по рисованию карты не очень высокая. И там получается, что в основном присутствуют следующие правки, если смотреть историю в подписке: это

1) Агент Справочник вносит какие-то непонятные правки и

2) сотрудники это откатывают.

И так продолжается бесконечно. И это уже надоело. Хочешь посмотреть историю правок, а там справочник и откаты, справочник и откаты и нужно рыться в этой толпе ненужной информации что бы что-то найти или проверить. Можно ли сделать так что бы Справочник и его откаты были отключаемыми в подписках? Если надо проверить активность Справочника — включил его и его откаты, не надо — выключил и видишь только правки картографов без этой кучи передёргиваний.