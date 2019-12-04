Атрибут «Доступность на кресле-коляске» у организаций

Всем привет!

Сегодня появилась возможность в некоторых категориях организаций из слоя Места редактировать информацию о доступности организации для маломобильных граждан.

Новый атрибут «Доступность на кресле-коляске» расположен в блоке информации Справочника, и процедура его редактирования такая же, как у контактных данных: после внесения изменений создается заявка в Справочник, которая обрабатывается системой модерации Справочника.

У атрибута три возможных значения, нужный вариант выбирается исходя из доступности помещения организации для посетителей на креслах-колясках с сопровождающим.

· Частично доступно: инфраструктура входа в организацию по формальным признакам (наличие пандуса/подъемника либо вход на уровне земли) допускает посещение организации людьми, использующими кресла-коляски, с сопровождающими;

· Недоступно: инфраструктура входа в организацию по формальным признакам (наличие пандуса/подъемника либо вход на уровне земли) не допускает посещение организации людьми, использующими кресла-коляски, с сопровождающими;

· Нет информации о доступности: нет точных данных об инфраструктуре входа в организацию.

Новый атрибут на текущем этапе доступен не для всех организаций, а для 34 категорий, в основном из групп «Культура и отдых», «Еда», «Торговля» (полный список категорий будет приведен в Правилах).