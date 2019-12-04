Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Атрибут «Доступность на кресле-коляске» у организаций

Всем привет!

Сегодня появилась возможность в некоторых категориях организаций из слоя Места редактировать информацию о доступности организации для маломобильных граждан.

Новый атрибут «Доступность на кресле-коляске» расположен в блоке информации Справочника, и процедура его редактирования такая же, как у контактных данных: после внесения изменений создается заявка в Справочник, которая обрабатывается системой модерации Справочника.

У атрибута три возможных значения, нужный вариант выбирается исходя из доступности помещения организации для посетителей на креслах-колясках с сопровождающим.

·         Частично доступно: инфраструктура входа в организацию по формальным признакам (наличие пандуса/подъемника либо вход на уровне земли) допускает посещение организации людьми, использующими кресла-коляски, с сопровождающими;

·         Недоступно: инфраструктура входа в организацию по формальным признакам (наличие пандуса/подъемника либо вход на уровне земли) не допускает посещение организации людьми, использующими кресла-коляски, с сопровождающими;

·         Нет информации о доступности: нет точных данных об инфраструктуре входа в организацию.

Новый атрибут на текущем этапе доступен не для всех организаций, а для 34 категорий, в основном из групп «Культура и отдых», «Еда», «Торговля» (полный список категорий будет приведен в Правилах).

9 комментариев
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Фарготрак
Сотрудник Яндексасегодня, 16:14
Список рубрик, у которых доступно редактирование атрибута:
Аптека;
Филармония;
Концертный зал;
Консерватория;
Музей;
Выставочный центр;
Книжный магазин;
Культурный центр;
Дом культуры;
Театр;
Театрально-концертная касса;
Кинотеатр;
Художественный салон;
Библиотека;
Салон красоты;
Парикмахерская;
Булочная, пекарня;
Дельфинарий, океанариум;
Зоопарк;
Планетарий;
Развлекательный центр;
Цирк;
Бар, паб;
Быстрое питание;
Кафе;
Пиццерия;
Ресторан;
Столовая;
Стадион;
Торговый центр;
Супермаркет;
Гипермаркет;
Магазин продуктов;
Суши-бар
Alexxegorov
сегодня, 16:50
Фарготрак,
у некоторых категорий мест информация из Справочника вообще недоступна для просмотра и редактирования. Как им тогда редактировать доступность?
Вот театр, например, где там доступность?
Alexxegorov
сегодня, 16:21
Полностью доступно не бывает в принципе?
NetFarmer
сегодня, 16:29
А при интеграции информация об этажах утратилась полностью?
Я тут а-то будучи немаломобильным одну организацию в искал, устал бегать между этажами  )
Обновлено сегодня, 16:32
GT
сегодня, 16:37
аа почему частично доступно, а не формально доступно?
NetFarmer
сегодня, 16:41
GT,
про "формально", кстати, вспомнил один магазин - там всё формально есть для инвалидов, но там здоровые организмы не могут развернутся, до чего он тесный. А теоретически поводов не проставлять атрибут "частично доступен" нет. :)
Думаю, что это, правда, исключение, но тем не менее.
GT
сегодня, 16:39
ии если придёт человек на костылях, считается ли он инвалидной коляской? переименуйте в "доступность для маломобильных граждан"
Alexxegorov
сегодня, 16:47
GT,
костыли не инвалидная коляска. У человека на костылях больше возможностей для перемещения, хоть и с трудом.
Rom Martin
сегодня, 17:20
Был раньше параметр "размещение в здании", можно было указать этаж и номер кабинета/места - зачем похерили?


Возле входа в метро (организацию) есть кнопка вызова - инвалида могут "занести на руках" (подъёмник один хер не работает или для вида) - считается за "доступность" или нет?