Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Автопутешествия (дорожная инфрастуртура, места семейного отдыха и так далее)

Автомобильный туризм в России набирает обороты. Часто приходится использовать встроенные в авто навигаторы или готовое оборудования-навигаторы с плохо обновляемой информацией и плохой прорисовкой дорог, инфраструктурой, мест для остановок и отдыха.

Сам я часто езжу с семьей по большой дороге на севере и поэтому сам участвую в народной карте. Всегда стараюсь прорисовать до мелочей те места, где проезжал и был для всеобщего удобства.

К чему это я. Скоро лето и вновь начнется сезон автомобильных путешествий по нашей огромной стране. Хочется создать какой-то тренд или сезонную акцию типа «Подготовим карты к путешествиям на автомобиле». Хочется прорисовать, как популярные и не очень, направления с местами для отдыха в автокемпингах в горах, у моря, в лесу (где существуют организованные места). Придорожные кафе, столовые. 

Города развиваются каждый день, а вот трассы прорисованы не всегда хорошо.

Всем спасибо за внимание. 

6 комментариев
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maxag2
сегодня, 12:27
Ну девизом карт можно назвать сказанное Вами, "подготовим карты к путешествию на автомобиле". В целом, мы здесь в картах этим всё время занимаемся, в той или иной степени ;) 
А вот указывать места отдыха в лесу и у моря, думаю будут не многие. Это как попросить грибника или рыбака указать свои грибные или рыбные места. Может конечно кто-то и укажет, но вскоре там может и живого места не остаться. Оборудованные платные кемпинги не в счет конечно.
qr2100 (AS VLG)
сегодня, 12:29
maxag2,


>А вот указывать места отдыха в лесу и у моря, думаю будут не многие. Это как попросить грибника или рыбака указать свои грибные или рыбные места. Может конечно кто-то и укажет, но вскоре там может и живого места не остаться.
Полностью согласен. Сам свои места никогда не прорисовываю.
Никита
сегодня, 13:15
maxag2,
Имеется в виду указывать организованные места, со стоянкой, туалетами. Есть платные авто кемпинги.
qr2100 (AS VLG)
сегодня, 12:29
Что именно нуждается в прорисовке?
Никита
сегодня, 13:17
qr2100 (AS VLG),
Инфрастуктура между городами на автомобильных дорогах. Если есть придорожные кафе столовые, туалеты, места для сна в авто или гостиницы и так далее -  указать их на карте.
Никита
сегодня, 13:23
Если есть возможность и проверенная информация, можно указывать веб-сайт, телефон или другую контактную информацию, чтобы была возможность забронировать место.


Рисуют карты из разных регионов, каждый знает немного о своём, укажет эту информацию, и будет неплохое пополнение информации для поездок на автомобиле.