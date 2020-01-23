Автопутешествия (дорожная инфрастуртура, места семейного отдыха и так далее)

Автомобильный туризм в России набирает обороты. Часто приходится использовать встроенные в авто навигаторы или готовое оборудования-навигаторы с плохо обновляемой информацией и плохой прорисовкой дорог, инфраструктурой, мест для остановок и отдыха.

Сам я часто езжу с семьей по большой дороге на севере и поэтому сам участвую в народной карте. Всегда стараюсь прорисовать до мелочей те места, где проезжал и был для всеобщего удобства.

К чему это я. Скоро лето и вновь начнется сезон автомобильных путешествий по нашей огромной стране. Хочется создать какой-то тренд или сезонную акцию типа «Подготовим карты к путешествиям на автомобиле». Хочется прорисовать, как популярные и не очень, направления с местами для отдыха в автокемпингах в горах, у моря, в лесу (где существуют организованные места). Придорожные кафе, столовые.

Города развиваются каждый день, а вот трассы прорисованы не всегда хорошо.

Всем спасибо за внимание.