Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Новое в редакторе НЯК. Дополнительные фильтры в подписках

Всем привет!

Сегодня мы еще немного доработали интерфейс подписок: в них появились два новых фильтра.

1.     Фильтр «скрыть свои правки» в один клик уберет из ленты собственные правки. Нередко пользователь сам активно редактирует в зоне, за которой наблюдает и собственные правки могут составлять значимое количество от общего числа.

2.     Фильтр «Все пользователи/народные картографы» позволяет убрать из ленты все правки сотрудников и роботов (включая Домового и Агента Справочника). Нередко пользователю интересна активность в зоне подписки именно народных картографов, тогда как правок роботов или сотрудников, особенно в рамках плановых работ — может быть достаточно много, причем в ленте подписки они часто идут последовательно большим блоком, который приходится проматывать.

Теперь пользоваться подписками стало удобнее. Подписывайтесь на зоны своего интереса, наблюдайте, какие изменения вносятся на карты в этим местах. 

Напоминаем, что перейти к списку своих подписок можно через вкладку «Уведомления».

5 комментариев
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Дивер
сегодня, 11:02
Спасибо!
Павел
сегодня, 12:13
Спасибо
lukdmi
сегодня, 12:52
Очень хорошо! Только я бы эти маркеры сделал "запоминающимися", чтобы если снова заходить в подписки, то они бы оставались подобно маркеру "скрыть косвенные правки" в истории редактирования.
Alexxegorov
сегодня, 12:59
Очень здорово, спасибо!
Я так понимаю, просить сделать фильтр "Сотрудники Яндекса" бесполезно? :)
akbars
Сотрудник Яндексасегодня, 13:24
Alexxegorov,
во всяком случае, сейчас, действительно, не хотим делать такой фильтр. Сценарий общего наблюдения за активностью на территории - понятен, наблюдение народными картографами за знакомыми территориями делает карту в этих местах боле качественной.
А вот полезность сценария отслеживания прицельно сотрудников (но не народных картографов) - в этом контексте уже не сомнительна.