Новое в редакторе НЯК. Дополнительные фильтры в подписках

Всем привет!

Сегодня мы еще немного доработали интерфейс подписок: в них появились два новых фильтра.

1. Фильтр «скрыть свои правки» в один клик уберет из ленты собственные правки. Нередко пользователь сам активно редактирует в зоне, за которой наблюдает и собственные правки могут составлять значимое количество от общего числа.

2. Фильтр «Все пользователи/народные картографы» позволяет убрать из ленты все правки сотрудников и роботов (включая Домового и Агента Справочника). Нередко пользователю интересна активность в зоне подписки именно народных картографов, тогда как правок роботов или сотрудников, особенно в рамках плановых работ — может быть достаточно много, причем в ленте подписки они часто идут последовательно большим блоком, который приходится проматывать.

Теперь пользоваться подписками стало удобнее. Подписывайтесь на зоны своего интереса, наблюдайте, какие изменения вносятся на карты в этим местах.

Напоминаем, что перейти к списку своих подписок можно через вкладку «Уведомления».