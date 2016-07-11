дороги 8 класса в частном секторе

Как известно, существует правило, согласно которому не следует рисовать подъезд к каждому дому в частном секторе. Однако это правило появилось до введения пешеходной маршрутизации, и такие подъезды к частным домам (а особенно те, которые идут вдоль несколких частных домов параллельно улице) вполне пригодны для пешеходного движения (учитывая, что основная дорога часто является транзитной магистралью, по которой ходить нежелательно).

Так вот. Не пора ли отменить это правило? Или, хотя бы, модифицировать его, разрешив обозначать такие дороги либо пешеходными дорожками, либо 8 классом только лишь с пешеходно-велосипедной доступностью?