Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

дороги 8 класса в частном секторе

Как известно, существует правило, согласно которому не следует рисовать подъезд к каждому дому в частном секторе. Однако это правило появилось до введения пешеходной маршрутизации, и такие подъезды к частным домам (а особенно те, которые идут вдоль несколких частных домов параллельно улице) вполне пригодны для пешеходного движения (учитывая, что основная дорога часто является транзитной магистралью, по которой ходить нежелательно).

Так вот. Не пора ли отменить это правило? Или, хотя бы, модифицировать его, разрешив обозначать такие дороги либо пешеходными дорожками, либо 8 классом только лишь с пешеходно-велосипедной доступностью?

8 комментариев
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yndx-totoschka
11 июля 2016, 12:23
Не совсем понятно, для чего рисовать дороги 8 класса лишь с пешей и велосипедной доступностью, если для этого есть класс пешеходных дорог.
Если пешеходная дорога параллельно автомобильной есть, то ее можно нарисовать.
Олег Чечулин
12 июля 2016, 03:53
yndx-totoschka,
потому что по Правилам пешеходными дорогами обозначаются только те дороги, по которым физически невозможно проехать на автомобиле.
Lynn «Кофеман»
13 июля 2016, 11:39
Олег Чечулин,
Или ограничен правилами ПДД.


Например в ЦПКиО широченные дорожки по которым технически можно проехать (да и в реальности ездят поливалки, уборочные трактора и прочие службы) нарисованы 10-м классом.
yndx-totoschka
11 июля 2016, 12:23
Если Вас интересует конкретный случай, давайте его разберем.
Alexxegorov
11 июля 2016, 12:27
Я отмечаю подъезды к отдельным домам, если они нетривиальны. Одно дело, когда дома стоят ровно вдоль улицы, другое дело, когда где-то в стороне или в глубине квартала притаился отдельный дом. Вот в подобных случаях предпочитаю рисовать до дома, чтобы маршрутизация работала корректно.
А что касается пешеходных маршрутов, то не очень понятно, чем они принципиально отличаются в этом плане от автомобильных. 
bob
11 июля 2016, 14:57
+1
Я хотел написать то же самое.
yaropolkdo
13 июля 2016, 00:13
Alexxegorov,
Я отмечаю только в том случае, когда к одному или двум-трём домовладениям выделен отдельный проезд от улицы вглубь квартала и он ОБЩЕДОСТУПЕН. Если он за забором, взьезд в него через ворота, то он уже на частной территории, и я его не обозначаю.
Александр
вчера, 21:08
Если дом стоит параллельно улице и вокруг него есть проезд с выездами на улицу с двух сторон от дома, то к какому классу дорог относится проезд вокруг дома и можно ли на въездах к такому дому устанавливать знаки "Жилая зона"?
Обновлено вчера, 21:09