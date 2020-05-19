Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Доступность для грузовиков в НЯК: ближайшие планы

Всем привет!
Некоторые народные картографы могли заметить, что в Навигаторе уже некоторое время доступен режим, в котором маршрутизатор учитывает грузовой каркас в Москве. Фактически эту опцию можно считать первой экспериментальной версией грузовой маршрутизации.

Сейчас мы начинаем работать над грузовой маршрутизацией более системно. Ситуация такова, что текущих атрибутов (доступность для грузовиков в участках дорог и условиях движения) недостаточно для того, чтобы полноценно описать ограничения, так конкретный грузовой автомобиль может попадать под часть ограничений, но не под все. И даже в случаях, где текущими атрибутами описать все ограничения можно, делать это не всегда удобно. Мы сейчас проводим эксперименты с дополнительными атрибутами для грузовой маршрутизации, они называются «параметрические ограничения» и пока закрыты для просмотра и редактирования.

Одновременно в течение нескольких ближайших недель будет проведен ряд работ, которые затронут доступность для грузовиков в участках дорог и условиях движения. Сейчас, в силу того, что это значение у атрибута изначально было, но не использовалось в конечных продуктах, полнота данных по нему невелика. Во многих населенных пунктах простановка атрибута не отличается непрерывностью (даже в одном районе часть ограничений может быть размечена на карте, а другая — нет).

Что будет сделано: 
• Удалены все условия движения, выставленные только для грузовиков.
• В участках дорог грузовик будет по умолчанию включен на всех дорогах, где есть доступность для легкового автомобиля.
Изменяемые данные не будут удалены безвозвратно, бэкап на всякий случай мы сохраним.

После этого будет проводиться постепенная (начиная с Москвы и Московской области) разметка ограничений для грузовиков с использованием как атрибута «доступность для», так и параметрических ограничений.
Одновременно мы учим алгоритмы распознавать дорожные знаки, относящиеся к движению грузовиков (включая пояснительные таблички к знакам), чтобы иметь возможность получать самые свежие данные об ограничениях для грузовиков с зеркал.

Обращаем внимание, что в Правилах уже достаточно давно есть норма, по которой доступность для грузовиков для участков дорог и условий движения не редактируется. Эта норма пока остается в силе. Пожалуйста, не добавляйте и не удаляйте доступность для грузовиков, такие правки могут быть откачены.

Обо всех нововведениях, связанных с грузовой маршрутизацией, мы будем рассказывать в Клубе.

8 комментариев
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akbars
Сотрудник Яндексасегодня, 15:59
Сразу ответим на вопрос – можно ли поучаствовать в работах по грузовой маршрутизации прямо сейчас?
Прямо сейчас, к сожалению, нельзя. Пока большая часть работ носит экспериментальный характер. Это и новые атрибуты, и новые предположения по снимкам с зеркал. Тем не менее, со временем, по мере разметки ограничений, ситуация должна измениться. 
nogo1986
сегодня, 16:41
akbars,
Прямо сейчас поучаствовать можно путем съемки дорог со знаками на "зеркала".
Турист
сегодня, 16:32
А  маршрутизация для транспорта специального назначения (с мигалками) будет? 
Alexxegorov
сегодня, 17:12
Турист,
В чем особенность такой навигации?
WildShadow
сегодня, 16:55
С вводом этих этого слоя про раскраску дорог не забудьте)
Снимки будут разбираться только новые или запустите и старые снимки в обработку?
viazin2012
сегодня, 17:11
Значит и в Навигаторе должны появится разные параметры, вес, высота грузовой машины, прицеп. Или это пока не предусматривается вообще никак. Да обязательно надо обучать распознавать знаки грузовые. Блин вот это интересно, с нетерпением жду результатов.
qr2100 (AS VLG)
сегодня, 17:18
Параметры - это правильно. Грузовики слишком разные.


После грузовиков вроде навигация больше не для кого не нужна будет? Пешеходы, велосипедисты, такси, легковые, грузовые, ОТ вроде всё есть, что можно?
qr2100 (AS VLG)
сегодня, 17:21
Вообще есть такое пожелание на будущее. Доработать пешеходную навигацию. Там не хватает возможности построить "безопасный маршрут". Т.е. без углубления в промзоны, поля, дворы, овраги, частный сектор, если такой маршрут возможен.