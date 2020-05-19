Доступность для грузовиков в НЯК: ближайшие планы

Всем привет!

Некоторые народные картографы могли заметить, что в Навигаторе уже некоторое время доступен режим, в котором маршрутизатор учитывает грузовой каркас в Москве. Фактически эту опцию можно считать первой экспериментальной версией грузовой маршрутизации.

Сейчас мы начинаем работать над грузовой маршрутизацией более системно. Ситуация такова, что текущих атрибутов (доступность для грузовиков в участках дорог и условиях движения) недостаточно для того, чтобы полноценно описать ограничения, так конкретный грузовой автомобиль может попадать под часть ограничений, но не под все. И даже в случаях, где текущими атрибутами описать все ограничения можно, делать это не всегда удобно. Мы сейчас проводим эксперименты с дополнительными атрибутами для грузовой маршрутизации, они называются «параметрические ограничения» и пока закрыты для просмотра и редактирования.

Одновременно в течение нескольких ближайших недель будет проведен ряд работ, которые затронут доступность для грузовиков в участках дорог и условиях движения. Сейчас, в силу того, что это значение у атрибута изначально было, но не использовалось в конечных продуктах, полнота данных по нему невелика. Во многих населенных пунктах простановка атрибута не отличается непрерывностью (даже в одном районе часть ограничений может быть размечена на карте, а другая — нет).

Что будет сделано:

• Удалены все условия движения, выставленные только для грузовиков.

• В участках дорог грузовик будет по умолчанию включен на всех дорогах, где есть доступность для легкового автомобиля.

Изменяемые данные не будут удалены безвозвратно, бэкап на всякий случай мы сохраним.

После этого будет проводиться постепенная (начиная с Москвы и Московской области) разметка ограничений для грузовиков с использованием как атрибута «доступность для», так и параметрических ограничений.

Одновременно мы учим алгоритмы распознавать дорожные знаки, относящиеся к движению грузовиков (включая пояснительные таблички к знакам), чтобы иметь возможность получать самые свежие данные об ограничениях для грузовиков с зеркал.

Обращаем внимание, что в Правилах уже достаточно давно есть норма, по которой доступность для грузовиков для участков дорог и условий движения не редактируется. Эта норма пока остается в силе. Пожалуйста, не добавляйте и не удаляйте доступность для грузовиков, такие правки могут быть откачены.

Обо всех нововведениях, связанных с грузовой маршрутизацией, мы будем рассказывать в Клубе.