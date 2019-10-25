Дублирующиеся организации на схемах помещений

Всем привет.

Еще один информационный пост, в первую очередь для тех народных картографов, кто рисует и редактирует схемы помещений.

Один из основных вопросов при рисовании: что делать с точками организаций в здании после того, как схема нарисована, и все эти организации поставлены на свои места уже на отдельных уровнях.

Правильный ответ на этот вопрос такой: делать ничего не нужно. Но одновременно считаем важным рассказать, для понимания, как работа с этими точками устроена.

Первый вариант схемы помещений конкретного здания публикуется целиком после окончания отрисовки и всех необходимых проверок, в рамках одного релиза карт. После того, как схема опубликована, «обычные» точки организаций (не распределенные по схемам уровней) становятся дублирующими и их можно удалять.

До настоящего времени точки у опубликованных схем не удалялись по техническим причинам, но сейчас этих ограничений нет, и в ближайшие дни сотрудники удалят все дублирующие точки организаций из зданий со схемами. Кстати, опубликованных схем, нарисованных народными картографами — уже 50!

Теперь при рисовании схем именно такой порядок действий будет штатным. После того, как схема опубликована на Яндекс.Картах, дублирующие точки организаций централизованно удаляются. Удалять их (или оставлять запросы на удаление) в процессе отрисовки схемы по-прежнему не нужно.