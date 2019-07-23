Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Дзен-инструкции

Иногда бывает сложно описать своими словами даже простой случай из Правил. Что же делать, если этот случай — сложный?

Представляем короткие инструкции для Народной карты на базе сервиса Яндекс.Дзен.

Если вы не знаете, как пользоваться расширенным режимом, рисовать мосты или в каких случаях применяется атрибут «Плохое состояние», то здесь вы можете найти инструкции с картинками и поэтапным объяснением правил рисования.

Для чего нужны эти инструкции? — Чтобы понять самому и объяснить другому пользователю простым и понятным языком (желательно с картинками) какой-либо определенный момент в Правилах рисования, или тонкости использования инструментов интерфейса, или особенности сервиса Народная карта в целом.

изображения можно листать
изображения можно листать
изображения можно листать
изображения можно листать
изображения можно листать
изображения можно листать

Почему именно Яндекс.Дзен?

На этой платформе существует простой редактор, который позволяет за короткое время создать нарратив (у нас это — короткая история с картинками) или статью (более длинная история). Истории можно в любое время редактировать и  дополнять. Можно делиться ссылкой как на весь канал,  так  и на каждую Дзен-инструкцию отдельно.

На нашем канале еще пока немного инструкций, но мы надеемся на вашу помощь. Присылайте свои идеи инструкций (сценарии), создавайте их сами, предлагайте изменения в существующие инструкции.

Все это можно сделать через форму.

Как самостоятельно создать Дзен-инструкцию, можно прочитать здесь.

Вот основные Дзен-инструкции для Народной карты:

Как быстро отрезать ненужное у контура растительности в Народной карте?https://clck.ru/GkwLe
Как нарисовать мост на Народной карте?https://clck.ru/GkwNh
Как объединить два контура гидрографии на Народной карте?https://clck.ru/GkwRA
Как создать бухту в Народной картеhttps://clck.ru/GkwTy
Правила использования атрибута «Плохое состояние» у участков дорог на Народной картеhttps://clck.ru/GkwWH
Как нарисовать СНТ на Народной картеhttps://clck.ru/GkwVY
Как нарисовать круговое движение на Народной карте?https://clck.ru/H2nnn
Как нарисовать внутренний контур у здания на Народной картеhttps://clck.ru/H2o49
Групповое редактирование атрибутовhttps://clck.ru/HFqAn
Как нарисовать круговое движение на Народной карте?https://clck.ru/H2nnn
Как нарисовать забор с воротамиhttps://clck.ru/HTgTt
Рисуем полевые дороги в Народной карте Яндексhttps://clck.ru/MLD84

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Лайк, шер, ретвит:)

12 комментариев
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GT
23 июля 2019, 18:45
"Что же делать, если этот случай — сложный?", а в примере - "как рисовать внутренний контур"... не надо так
Влад Назаров
Сотрудник Яндекса24 июля 2019, 07:48
GT,
Сложное в простом, а простое в сложном.
MaXiMyS
Модератор блога23 июля 2019, 20:32
Однажды мы вернем видеоуроки. 🤓
Влад Назаров
Сотрудник Яндекса26 июля 2019, 14:55
MaXiMyS,
[Ушёл писать Дзен-инструкцию "Как вернуть видеоуроки"]
Обновлено 26 июля 2019, 14:57
coolbuck
24 июля 2019, 06:45
А где ссылка на канал?
Влад Назаров
Сотрудник Яндекса24 июля 2019, 07:40
coolbuck,
Уже добавили:)
coolbuck
25 июля 2019, 06:22
Посмотрел я этот Дзен. И совсем не впечатлился.
В ленте показывают всякую ерунду, неужели кто-то это смотрит? Мне кажется, смотреть такую мусорную ленту можно только от полного безделья.
Я не нашел возможности просматривать изменения только в подписках, как и не нашел возможности получать хоть какие-то уведомления на изменения в подписанных каналах.
Единственное что можно делать - заходить в подписки и глазами смотреть, не появилось ли там что-то новое.
Влад Назаров
Сотрудник Яндекса25 июля 2019, 11:42
coolbuck,
Нам не нужен весь Яндекс.Дзен с его контентом.
Мы предлагаем этот сервис как инструмент для создания коротких инструкций, которыми можно делиться.
Котик
24 июля 2019, 18:56
Прям реклама Яндекс.Дзена. Только забыли упомянуть, что там нельзя постить баянные шутки и критику.
Влад Назаров
Сотрудник Яндекса25 июля 2019, 11:42
Котик,
А зачем это вам?
Котик
25 июля 2019, 13:49
Влад Назаров,
посты с шутками читают больше всего, а самому их придумывать - ничего не получится. А критику - потому что бывает такое, о чём без критики рассказать не получится.
Обновлено 25 июля 2019, 13:53
Влад Назаров
Сотрудник Яндекса26 июля 2019, 14:54
Котик,
Для всего этого есть много других сервисов и мессенджеров.
Предлагаемые нами Дзен-инструкции рекомендуем использовать только в мирных образовательных целях.