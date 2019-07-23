Иногда бывает сложно описать своими словами даже простой случай из Правил. Что же делать, если этот случай — сложный?

Представляем короткие инструкции для Народной карты на базе сервиса Яндекс.Дзен.

Если вы не знаете, как пользоваться расширенным режимом, рисовать мосты или в каких случаях применяется атрибут «Плохое состояние», то здесь вы можете найти инструкции с картинками и поэтапным объяснением правил рисования.

Для чего нужны эти инструкции? — Чтобы понять самому и объяснить другому пользователю простым и понятным языком (желательно с картинками) какой-либо определенный момент в Правилах рисования, или тонкости использования инструментов интерфейса, или особенности сервиса Народная карта в целом.

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Почему именно Яндекс.Дзен?

На этой платформе существует простой редактор, который позволяет за короткое время создать нарратив (у нас это — короткая история с картинками) или статью (более длинная история). Истории можно в любое время редактировать и дополнять. Можно делиться ссылкой как на весь канал, так и на каждую Дзен-инструкцию отдельно.

На нашем канале еще пока немного инструкций, но мы надеемся на вашу помощь. Присылайте свои идеи инструкций (сценарии), создавайте их сами, предлагайте изменения в существующие инструкции.

Все это можно сделать через форму.

Как самостоятельно создать Дзен-инструкцию, можно прочитать здесь.

Вот основные Дзен-инструкции для Народной карты:

Как быстро отрезать ненужное у контура растительности в Народной карте? https://clck.ru/GkwLe Как нарисовать мост на Народной карте? https://clck.ru/GkwNh Как объединить два контура гидрографии на Народной карте? https://clck.ru/GkwRA Как создать бухту в Народной карте https://clck.ru/GkwTy Правила использования атрибута «Плохое состояние» у участков дорог на Народной карте https://clck.ru/GkwWH Как нарисовать СНТ на Народной карте https://clck.ru/GkwVY Как нарисовать круговое движение на Народной карте? https://clck.ru/H2nnn Как нарисовать внутренний контур у здания на Народной карте https://clck.ru/H2o49 Групповое редактирование атрибутов https://clck.ru/HFqAn Как нарисовать круговое движение на Народной карте? https://clck.ru/H2nnn Как нарисовать забор с воротами https://clck.ru/HTgTt Рисуем полевые дороги в Народной карте Яндекс https://clck.ru/MLD84

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