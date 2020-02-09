Групповое удаление для слоя "здания"

Приветствую всех! Хотел бы затронуть тему о том, что не хватает функции «групповое удаление». Эта функция была бы полезна, она не часто нужна, но иногда все-таки требуется ее применить. Писал об этой функции в раздел «Ваши идеи», но все же решил еще и пост в клуб сделать.

Хочется узнать мнение и других картографов, что вы думаете об этом? Полезна она вообще? И как часто этой функции не хватает вам? И вообще, нужна ли она?

Если вы считаете, что эта функция имеет место для реализации, то можно ее поддержать на yaboard