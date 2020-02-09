Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Групповое удаление для слоя "здания"

Приветствую всех! Хотел бы затронуть тему о том, что не хватает функции «групповое удаление». Эта функция была бы полезна, она не часто нужна, но иногда все-таки требуется ее применить. Писал об этой функции в раздел «Ваши идеи», но все же решил еще и пост в клуб сделать.

Хочется узнать мнение и других картографов, что вы думаете об этом? Полезна она вообще? И как часто этой функции не хватает вам? И вообще, нужна ли она? 

Если вы считаете, что эта функция имеет место для реализации, то можно ее поддержать на yaboard

11 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
google_DOS
сегодня, 10:10
Имхо можно ненароком зацепить и невиновные объекты.
В случае с перемещением и изменением аттрибутов не так печально чем удаление
Обновлено сегодня, 10:10
dspos
сегодня, 10:10
Удалять могут только модераторы/сотрудники.
Нам простым смертным только заявки писать.
immm44mmmmmm
сегодня, 14:25
✐dspos,
Удалять для экспертов

alex.bayt
сегодня, 10:15
Полезна она вообще?
Полезна любая функция. Но вы сами ответили про её нужность и вероятность её реализации командой: она не часто нужна
К тому же удаление чего-либо массово не дадут пользователям никогда.
Обновлено сегодня, 10:16
moonborns
сегодня, 10:17
Поддерживаю идею. Было много ситуации когда нужно было массово удалять здания. Такое часто случается после обновления снимков. Однажды у меня на практике был целый снесенный квартал из-за строительства развязки
Была и такая ситуация когда аутсорс пользователь нарисовал давно снесенные здания в дачном массиве где на снимках от зданий остался бледный фундамент. Снесенных домов настолько много было что это заняло бы у меня полчаса жизни. Тогда я решил просто перевести состояние на «снесено» групповым редактированием


Еще одна ситуация когда понадобился бы этот инструмент: некоторые пользователи настолько увлекаются рисованием здании что они аж начинают рисовать каждый уличный туалет и каждый сарайчик которые только портят вид и захламляют карту. В таких ситуациях сильно не хватает групповое удаление
konkovmihail
сегодня, 10:20
Я бы был только благодарен за нее. Удалять здания, которые можно поправить хоть и нельзя, но иногда практикую (когда они типовые и проще накопипастить по готовому шаблону, чем по отдельности подгонять каждое здание), тут скорее вопрос экономии времени.
Случай, когда конгломерат зданий, отрисованных на карте, но по факту отсутствующих, встречается не так часто, но все же бывает.
Манъ
сегодня, 11:01
Угу. Дадут её нам. Наоборот. Модераторам вставляют палки в колёса. Когда-нибудь откатывали правки за каким-нибудь ретивым вандалом?  Очень греет милая надпись "Задевает много объектов".  То что можно было откатить в два счёта оборачивается муторность на полчаса.
bob
сегодня, 12:19
Манъ,
+100
kalach-k
сегодня, 13:37
Манъ,
Согласен, вандал перекрыл своей отрисовкой  пару дорог класса 2 несколько раз, и всё, ничего не откатить, сообщение о том что много объектов. Похоже  даже от класса  дороги ограничение имеется.
Обновлено сегодня, 13:38
Alexxegorov
сегодня, 13:44
Я себе просто сделал комбинация клавиши для быстрого удаления выбранного объекта в Autohotkey.
А в остальном массовым удалением будут пользоваться немногие и не так часто как может показаться. 
immm44mmmmmm
сегодня, 14:05
https://n.maps.yandex.ru/#!/users/943928256групповое удаление фукция сделал