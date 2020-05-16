Групповые объекты

Очень простая идея. Есть большой торговый центр, скажем, «Гагаринский» в Москве. И в нём много разных магазинов, в том числе крупный супермаркет (в Гагаринском это Ашан). И может быть, что один магазин в ТЦ даже важнее, чем всё остальное. Но в целом ТЦ всё равно называется ТЦ «Гагаринский». И Ашан — не отдельный магазин, а входит в ТЦ.

Картинка для привлечения внимания

С Гагаринским, наверное, не лучший пример, потому что там уже есть поэтажная схема, просто, похоже, сейчас они выключены в браузере (надеюсь, появятся уже с поддержкой файрфокса).

Попробуем другой пример. Вот у нас есть элемент «остров», а есть группирующий элемент «архипелаг». Несколько островов составляют архипелаг. Когда у нас много места, можно подписать каждый остров. Когда места нет, можно просто в целом подписать архипелаг, например: «Канарские острова».

В целом, поэтажная схема ТЦ должна решать проблему группировки многих магазинов в один большой ТЦ. Или коммерческих организаций в один БЦ. Однако есть и другие случаи, которые не решаются поэтажной схемой помещения.

Например, кампус университета. Существуют в мире университеты помимо МГУ с его большим Главным Зданием — и обычно они занимают несколько корпусов на компактной территории. Пример из европейской части России — СПбГУ в Петергофе. Сейчас это просто куча разрозненных зданий, у которых в официальном названии стоит «СПбГУ, Название Института». А следовало бы, как мне кажется, иметь отдельный групповой объект с территорией (категории «образование»), которая будет названа «СПбГУ», а все здания университета будут к ней приписаны.

Сейчас как бы можно извернуться — разметить всю территорию контурным объектом «Образование», создать точку с названием университета, потом территории указать «основную организацию», и предполагается, что раз все корпуса попадают на эту территорию, то они как бы входят или подчиняются этой основной организации. Но сейчас выглядит так, что эта схема не очень хорошо продумана, и непохоже, что ею пользуются.

То же самое с больницами. Есть территория «медицина», ею, например, хорошо размечена Пироговская больница в Москве. Там задана основная организация, вся территория на карте красится в розовый, поиск вроде работает. Но если нашёл и выбрал больницу, то вся территория не подсветится. Если ткнёшь в корпус больницы, то там не будет отсылки на основную организацию, на территории которой этот корпус стоит. Просто стоит некий, скажем, Терапевтический корпус, а все отсылки на основную организацию могут быть в карточке, только если их туда вручную кто-то дописал. А если просто ткнуть в розовую территорию и спросить «Что здесь?», Яндекс ответит: «Район Якиманка, вот что!» На мой взгляд, всё это не доделано до конца.

Ещё хуже с заводами. Для них как бы есть территория «промзона», что немножко в шире обычном понимании, чем территория конкретного завода. Хорошо подписанных заводов я пока что не нашёл. Кстати, недавно пытался создать на карте завод соков и напитков, и что-то тоже не нашёл для него хорошей категории. Хочется напомнить разработчикам, что заводы бывают не только секретные военные, но и вполне мирные и открытые обществу.

Зоопарки и парки развлечений тоже имеют территорию, и хорошо бы, чтобы каждое здание и сооружение можно быть логически привязать к основному объекту.

А, ещё же монастыри бывают, где тоже много хозпостроек, и не хочется их все тащить в религию, если какие-то здания там жилые, а какие-то хозяйственные. Но вместе это всё один комплекс.

Ну и моё личное пожелание — мемориальные комплексы. Это когда много памятников объединены в один комплекс, имеющий название (какая-нибудь «Боевая слава»).

Я вижу, что отчасти проблема сейчас может быть решена существующими способами. Но пока что это плохо работающие решения, которые требуется доработать:

Основной объект должен уметь подсвечивать всю свою территорию на карте. При клике в любое место на территории должна находиться отсылка на Основной объект. Все (или все привязанные) объекты на территории должны в карточке (и наверное в иерархическом пути) показывать свой группирующий Основной объект.

Какой потенциальный корпоративный профит с этого? У вас получится готовый инструмент для генерации отдельной карты любого комплекса — хоть завода, хоть больницы, хоть монастыря, хоть музейного комплекса (Кремль, Коломенское, Ясная Поляна).