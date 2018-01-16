И снова про достопримечательности!

Дорогие товарищи! Ещё относительно недавно во мне горело адским пламенем недовольство по поводу разметки типом «достопримечательность» обычных водонапорных башенок. На благо, спустя время, здравый смысл восторжествовал — их отнесли теперь к объектам ЖКХ, чем они по сути в большинстве и являются. Но теперь вновь во мне начинает разгораться огонь недовольства, а именно из-за пункта 3.6.1.5, который нам рассказывает о следующем:

3.6.1.5 Рисовать следует существующие (функционирующие) организации. Бывшие или закрывшиеся организации рисуются только в том случае, если они являются ориентирами на местности. На тот факт, что организация закрыта, указывает значение закрыт (недействующий) атрибута Часы работы (см. п. 3.6.2.2.3. Часы работы); название организации при этом не должно содержать слов бывшая или закрыта. Для организаций типов: церковь,

собор,

мечеть,

синагога,

пагода,

обзорная площадка,

театр,

цирк,

кинотеатр,

концертный зал,

филармония,

музей,

дом культуры, а также у организаций, расположенных на территории заброшенных поселений, тип организации не меняется даже после их закрытия. Для иных организаций после закрытия тип меняется на «достопримечательность».

Пример использования такого правила вижу так: жил-был добрый молодец Вахтанг, и был у Вахтанга ларёк в деревне. Деревня небольшая, всего 130 жителей, и расположилась деревня впритык к граду стольному Ростову Великому с храмами расписными, да кремлём старинным. Хорошо добрый молодец Вахтанг торговал яствами забугорными да народ местный ассортиментом радовал. Но настали времена стабильности тёмные, да прогорел добрый молодец Вахтанг, да сбежал, куда глаза глядят, а палатку ту оставил свою до времён получше. И вот приехал через время в Ростов Великий путник из Москвы Злагоглавой, и решил тут посмотреть красот местных, да ввёл в Яндекс.Карты запрос соответствующий «достопримечательности», и указал он среди всех красот и «Магазин Царьград». «Мм, подумал путник удалой, наверное старинный магазин тот, аки ГУМ Московский красен, а пойду-ка я погляжу на диво дивное!». И приехал тот странник в деревню, и ахнул от величия былого:

Эки бусурмане какие меня в это место отправили? — скажет путник и удалит Яндекс.Карты с Айпихона яблочного и перейдёт тогда на Зугл заморский, который не выдаёт подобные ларёчки среди монастырей славных да красот невиданных, данными Природой-Матушкой.

Я, наверное, правильно всё понял и описал? Это что ж получается, товарищи? Закон сохранения энергии, выраженный в отдельно взятом сервисе? Водонапорки убрали из достопримечательностей, теперь надо заполнить освободившееся пространство другим мусором? Мне бы вот так, активному пользователю Яндекс.Карт, не хотелось бы попадать в ситуации, в какую бы попал наш путник. Я вот против таких «достопримечательностей», ибо не достопримечательности это ни разу. А вы что скажете?