Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

И снова про достопримечательности!

Дорогие товарищи! Ещё относительно недавно во мне горело адским пламенем недовольство по поводу разметки типом «достопримечательность» обычных водонапорных башенок. На благо, спустя время, здравый смысл восторжествовал — их отнесли теперь к объектам ЖКХ, чем они по сути в большинстве и являются. Но теперь вновь во мне начинает разгораться огонь недовольства, а именно из-за пункта 3.6.1.5, который нам рассказывает о следующем:

3.6.1.5

Рисовать следует существующие (функционирующие) организации. Бывшие или закрывшиеся организации рисуются только в том случае, если они являются ориентирами на местности. На тот факт, что организация закрыта, указывает значение закрыт (недействующий) атрибута Часы работы (см. п. 3.6.2.2.3. Часы работы); название организации при этом не должно содержать слов бывшая или закрыта.

Для организаций типов:

  • церковь,
  • собор,
  • мечеть,
  • синагога,
  • пагода,
  • обзорная площадка,
  • театр,
  • цирк,
  • кинотеатр,
  • концертный зал,
  • филармония,
  • музей,
  • дом культуры,

а также у организаций, расположенных на территории заброшенных поселений, тип организации не меняется даже после их закрытия. Для иных организаций после закрытия тип меняется на «достопримечательность».

Пример использования такого правила вижу так: жил-был добрый молодец Вахтанг, и был у Вахтанга ларёк в деревне. Деревня небольшая, всего 130 жителей, и расположилась деревня впритык к граду стольному Ростову Великому с храмами расписными, да кремлём старинным. Хорошо добрый молодец Вахтанг торговал яствами забугорными да народ местный ассортиментом радовал. Но настали времена стабильности тёмные, да прогорел добрый молодец Вахтанг, да сбежал, куда глаза глядят, а палатку  ту оставил свою до времён получше. И вот приехал через время в Ростов Великий путник из Москвы Злагоглавой, и решил тут посмотреть красот местных, да ввёл в Яндекс.Карты запрос соответствующий «достопримечательности», и указал он среди всех красот и «Магазин Царьград». «Мм, подумал путник удалой, наверное старинный магазин тот, аки ГУМ Московский красен, а пойду-ка я погляжу на диво дивное!». И приехал тот странник в деревню, и ахнул от величия былого:

Эки бусурмане какие меня в это место отправили? — скажет путник и удалит Яндекс.Карты  с Айпихона яблочного и перейдёт тогда на Зугл заморский, который не выдаёт подобные ларёчки среди монастырей славных да красот невиданных, данными Природой-Матушкой.

Я, наверное, правильно всё понял и описал? Это что ж получается, товарищи? Закон сохранения энергии, выраженный в отдельно взятом сервисе? Водонапорки убрали из достопримечательностей, теперь надо заполнить освободившееся пространство другим мусором? Мне бы вот так, активному пользователю Яндекс.Карт, не хотелось бы попадать в ситуации, в какую бы попал наш путник. Я вот против таких «достопримечательностей», ибо не достопримечательности это ни разу. А вы что скажете?

26 комментариев
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kirill1303
16 января 2018, 11:48
Не могу не согласиться с автором: для меня, как пользователя Я.Карт, Достопримечательность - это отметка, показывающая, например, туристам места, в которые стоит съездить в том или ином населённом пункте.
Кажется, почему-то при написании правил авторы перепутали два разных понятия: достопримечательность и ориентир на местности. 
Survivor2007
16 января 2018, 11:49
Наверное, нужно просто сделать для POI типа "достопримечательность" дополнительную рубрику, например, "ориентир на местности" (сейчас есть только "достопримечательность").
Данные вещи, всё таки, больше именно ориентир, а не именно что-то примечательное и достойное посещений туристов...
Fleget
Сотрудник Яндекса16 января 2018, 11:53
Возможно тут стоит задать вопрос пользователю, который отметил этот ларек, как достопримечательность? Почему и на основании чего он это сделал?

А вообще, да, согласен с вами, что странно называть зеленый ларек Вахтанга достопримечательностью.  

Мы постоянно улучшаем функциональность POI. Как бы вы его назвали?
Почему я?
16 января 2018, 11:57
Fleget,
на основании процитированного пункта правил:"Для иных организаций после закрытия тип меняется на «достопримечательность»."
Fleget
Сотрудник Яндекса16 января 2018, 13:00
Почему я?,
это понятно. Но почему было принято решение отмечать? :)
Алексей Зуев
16 января 2018, 14:17
Fleget,
Потому что раньше он функционировал.  А потом для удаления объекта потребовались специальные права. Я так себе это представляю.
И вообще, подача жалоб - дело добровольное. Но если Вы порекомендуете в таких случаях запросы на удаление всегда создавать, то я буду их создавать.
Обновлено 16 января 2018, 14:22
Survivor2007
16 января 2018, 12:04
Fleget,
Тип POI можно оставить, просто добавьте новую рубрику "ориентир на местности".

Котик
16 января 2018, 17:59
Survivor2007,
+1
nogo1986
16 января 2018, 11:53
А является ли этот Магазин Царьград ориентиром на местности?
Survivor2007
16 января 2018, 12:02
nogo1986,
Судя по фото, он просто обязан им быть :)
askirka
16 января 2018, 14:41
nogo1986,
заброшенный ларёк в заброшенной деревне вполне может быть ориентиром на местности.


"«Высокое дерево на плече Подзорной Трубы, направление к С. от С.-С.-В.
Остров Скелета В.-Ю.-В. и на В. Десять футов. Слитки серебра в северной яме. Отыщешь ее на склоне восточной горки, в десяти саженях к югу от ларька Вахтанга, если стать к ней лицом"
Обновлено 16 января 2018, 13:46
Алексей Зуев
16 января 2018, 14:29
askirka,
В заброшенной деревне тип организаций не меняется.

И приедет путник в деревню заброшенную за яблочками импортозамещающими, и обнаружит ларёк Вахтанга в запустении полнейшем, и огорчится без меры. И напишет он жалобу гневную в Яндекс.Справочник, и не поедут другие путники в деревню ту лихую.
Alexxegorov
16 января 2018, 13:28
Какое былинное сказание! Браво! :))
Вообще закрывшийся магазин в таком ларьке на ориентир не тянет, оставлять его на карте в принципе не надо. Достаточно самого здания ларька на карте.
Но соглашусь, что перенос закрывшихся организаций  в достопримечательностями - правило совершенно обескураживающее. 
askirka
16 января 2018, 15:00
Да мне тоже этот пункт никогда не нравился.По моему в нем что-то напутали.

Это все перечисленные типы организации (церкви и т.п.) после закрытия можно считать достопримечательностями.
А вот такие утилитарные объекты как школы, больницы, магазины, почты и прочие достопримечательностями считать никак нельзя. Тем не менее они, как правило продолжают играть роль местных ориентиров какое-то время , иногда довольно долго.
Причем они совсем не обязательно находятся в заброшенных поселениях.
Обновлено 16 января 2018, 13:59
sc1a
16 января 2018, 15:49
Да, это правило плохое.


Для таких мест просто нужна новая рубрика с другим названием.
А всё по тому, что POI = point of interest не является чем-то значительным и как раз является просто ориентиром на местности, а слово "достопримечательность" (перевод POI) уже является чем-то значимым и ценным для русскоговорящих.
Если коротко, то в умах русскоговорящих: POI - это полезный ориентир, а достопримечательность - это ценное место.


Сейчас мне приходится отмечать сразу два старых заброшенных завода достопримечательностью (один из них - уже практически полностью разрушенное здание). Все местные знают это место и называют его хлебзаводом. Но достопримечательностями они по своей сути не могут быть, это просто ориентиры на карте. Чего не скажешь например про заброшенную церковь в том же н\п, церковью она уже не является, а достопримечательностью - да.
Обновлено 16 января 2018, 15:53
zorgouz
16 января 2018, 17:29
Красивая история.
С таким тоже сталкивался и был возмущён. Приравнять действительно, например, памятник архитектуры или место исторических событий к закрывшемся ларьку или в прошлом хоть и шикарному ресторану - кощунство. Нужно делать новую категорию (или тип)  "Ориентир". Значёк уже придумал - мишень подойдёт.
lukdmi
16 января 2018, 22:39
Аффтар жжот!
helpnikspb
17 января 2018, 07:31
По-моему, менять на "достопримечательность" не надо ничего. Просто написать, что объект не функционирует, и всё. Что до ларька Вахтанга, то это как посмотреть. Возможно, кто-то назовёт его инсталляцией и памятником ушедшей эпохе.
dikiy
17 января 2018, 12:22
Молодец автор! :-)
Сергей
19 января 2018, 10:44
Перегибаете немного. На фотке вообще нестационарный объект, надо очень постараться доказать, что он вообще достоин упоминания. Завтра его увезут куда-нибудь на новую точку, или на металл сдадут.


Проблема значимости достопримечательности лежит немного вне этого правила. Кто-то может табличку на доме пометить как достопримечательности или скамейку в парке. Мы тут «эксперты» народной карты субъективны, а нужен объективный внешний критерий.  Например, статистика посещений, упоминаний. И тогда можно будет любую мелочь отмечать как достопримечательности, а статистика будет подсвечивать самые значимые и топить ерунду.


А правило нормальное. Если объект более не служит прямому назначению, но и не удалён, значит достопримечательность.
Baxyz®
31 января 2018, 21:42
Если объект более не служит прямому назначению, но и не удалён, значит достопримечательность.



Не согласен с таким критерием. Обратимся к википедии, которая нам говорит вот что:
Достопримеча́тельность — место, вещь или объект, заслуживающие особого внимания, знаменитые или замечательные чем-либо, например, являющиеся историческим наследием, художественной ценностью.

Закрытый ларёк (иль магазин, иль парикмахерская в кирпичном одноэтажном строении), который функционировал относительно недавно (временной отрезок от Советской власти и далее) и не имеющий какой-то особенности не является историческим наследием и художественной ценностью. Художественную ценность может лишь иметь, например, граффити, который нанесён на этот ларёк, ежели оно действительно красивое и выдающееся и не признано вандализмом, но и то тогда точку достопримечательности надо посвятить именно этому граффити, а не ларьку, на котором оно нанесено. Ежели и сохраняется такой закрытый ларёк на местности и не удаляется, то всего лишь следует, считаю, оставить тот же самый тип "продукты", а в режиме работы указать "закрыт (недействующий)", и всё! И это всё только ради того, чтоб ларьки, магазики, отделения почты не шли в один ряд с цветочными часами, какой-нибудь чудом сохранившейся водоколонкой времён Николая, мраморным мостом, отстроенным каким-нибудь помещиком и так далее.
Fleget
Сотрудник Яндекса1 марта 2018, 13:18
Baxyz®,
в одном из постов Клуба мы уже отвечали, что с точки зрения Народной карты, значение слова "достопримечательность" имеет немного другой смысл. По тому же правилу мы относим и памятники архитектуры не к памятникам, а к тем же достопримечательностям.  Для наглядности, в том же посте приводился пример с домом, в котором жил А.С.Пушкин, возле которого стоит памятник, удивительно, но А.С. Пушкину :) Скульптура - памятник, Дом - достопримечательность.

Теперь, что касается ларька. Да, мы согласны с тем, что он не является достопримечательностью. Как многие уже тут написали, достаточно было бы его отметить постройкой. С другой стороны, здание закрытого хлебозавода, которое занимает большую часть района в городе отметить достопримечательностью вполне себе можно, т.к. о нем знают многие местные жители и оно служит важным ориентиром на местности. Очень важно не впадать в крайности и не отмечать все, что когда-то работало, а теперь закрыто - поддерживаем :)

Да, мы бы хотели расширить список POI и рубрик в редакторе, но все сделать сразу невозможно. С сентября прошлого года этот список и без того значительно (весьма значительно) вырос. В будущем будут появляться и новые рубрики. А пока, давайте соблюдать правила рисования, ведь в будущем, когда появится новая и подходящая рубрика нам будет проще найти все подходящие под нее объекты и правильно их проатрибутировать. В общем, прошу вас быть дальновиднее :)

На ваш комментарий ниже, с вашего позволения отвечать ничего не буду.
Baxyz®
2 марта 2018, 20:07
...с точки зрения Народной карты, значение слова "достопримечательность" имеет немного другой смысл.


Миш, а у нас карты для кого делаются? Для обычных пользователей иль для своих? Если для своих - вопросов не имею. Я тоже имею привычку поставить на распечатанной карте где-нибудь точку и подписать "ПП", подразумевая потом "пешеходный переход", иль "посёлок Путейцев", ибо я знаю, что это я разметил для себя, но другой пользователь не поймёт, что это за "ПП".


Для наглядности, в том же посте приводился пример с домом, в котором жил А.С.Пушкин, возле которого стоит памятник, удивительно, но А.С. Пушкину :) Скульптура - памятник, Дом - достопримечательность.



А теперь благодаря тому правилу вместе с домом Великого Русского Поэта будут отображаться, например, закрытый полигон ТБО на территории Москвы (в телеграмм-чате про это мне сообщили, что тот ранее названный сотрудник тоже "достопримечательностью" отметил), заброшенные пионерские лагеря и дома отдыха. Красота. Так и представляю гида, который говорит иностранцам из Японии "а теперь после посещения дома Пушкина давайте посетим вон ту свалку!".


Очень важно не впадать в крайности и не отмечать все, что когда-то работало, а теперь закрыто - поддерживаем :)



Прошу тогда провести воспитательную беседу с тем самым сотрудником (yndx-karanikin), ибо, к примеру, полигон ТБО, даже для меня - в прошлом сталкера и ныне старьёвщика-коллекционера, не достопримечательность. Да и с пионерлагерями то же самое - добротный сталкер не палит свои объекты, дабы не расхабарили.


Да, мы бы хотели расширить список POI и рубрик в редакторе, но все сделать сразу невозможно.



Прошу заметить, что у вас высвободилась такая категория, как "Иное", и ныне недоступная для создания и редактирования. Почему бы не задействовать её, переименовав в "Ориентир" (и тогда уж точно никаких расхождений в смыслах обычного народа и команды НЯК не будет), заранее определив критерии простановки и определённый круг лиц, если потребуется, на которых будет возложена возможность редактирования и простановки точек.


А пока, давайте соблюдать правила рисования, ведь в будущем, когда появится новая и подходящая рубрика нам будет проще найти все подходящие под нее объекты и правильно их проатрибутировать. В общем, прошу вас быть дальновиднее :)


А когда это светлое будущее наступит? Сейчас даже станции метро проектируются под большой пассажиропоток даже там, где его почти нет. А make Yandex great again хочется давно, хотя бы на моей территории проживания.
Baxyz®
26 февраля 2018, 22:05
Прошло полтора месяца с момента опубликования сего поста, и теперь наблюдаю у себя в районе модерации yndx-karanikin, который меняет заброшенные пионерские лагеря, дома отдыха на достопримечательности. Эти все строения заброшены с 90-х годов. Видя всё это хочется поматериться. Материться качественно, как ваш Лебедев кроет матом всех, кто ему не угоден. Можно я поматерюсь, а? Ну пожалуйста! Вижу, как вы начинаете плевать на пользователей, а мне хочется плюнуть на модерирование карты, видя такие действия и такие правила, на критику которых всем насрать.
Обновлено 26 февраля 2018, 22:06
Baxyz®
19 января 2019, 07:26
Прошёл 1 год. Яндексу плевать на мнение граждан.
Baxyz®
сегодня, 20:03
Прошло 2 года. Яндексу плевать на мнение граждан.