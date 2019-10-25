История одного картографа: andrygid

Привет, друзья!

Мы не очень часто публикуем рассказы, написанные в свободной форме, поэтому сегодня в каком-то смысле особенная история. Особенная она еще и потому, что написавший ее народный картограф с картами тесно связан по роду своей основной деятельности. Андрей начал рисовать в мае прошлого года. Любимый слой картографа — гидрография, и это не случайно, так как он по профессии гидролог. Андрей много путешествует и записывает историю своих передвижений в навигаторе, делает пометки в блокноте, поэтому на карту попадают самые актуальные и точные данные. Это еще один повод узнать героя ближе — не так часто встретишь на карте экспертов по водным объектам, самостоятельно исследующих местность.

Меня зовут Андрей, родом я из Архангельской области, но вырос и живу в Казахстане, в городе Алма-Ате. Учился в КазГУ на геофаке. Работал гидрологом, добился уровня одного из лучших гидрологов Казахстана. В последнее время освоил геодезию и топографию, занимаюсь топосъемкой.

Картографией увлекся давно, когда еще не было навигаторов, а по роду моей работы часто ходили на лодках по рекам, изучали их, карт хороших не было, так как все они были секретные и достать их было очень тяжело, поэтому, спускаясь на лодках по рекам, я в полевых журналах зарисовывал все излучины рек, описывал характеристики рек и прибрежных территорий. В это время я мечтал о таких приборах, которые бы показывали мне, где сейчас нахожусь и как далеко до ближайшего населенного пункта. И вот это чудо случилось, появились первые навигаторы, им для меня стал «Garmin-12». С тех пор я в любою поездку беру с собой навигатор, записываю треки, координирую нужные места — так стал создавать свои первые карты. Далее вступил в клуб «GPS Казахстана», где все рисовали карты в программе «GPS MapEdit», там-то я и начал осваивать все азы картографии.

Как-то собрался поехать на свою родину в Архангельскую область и решил изучить этот край по карте ОСМ. И каково же было мое удивление, что именно мои места — «белое пятно на карте». Решил все исправить. Долго рисовал, и как же было приятно, когда увидел свои труды в навигаторе, — так я пришел в ОСМ.

О Народной карте узнал значительно позже, пришел в НЯК два года назад, но рисовал очень мало, как-то было все «мудрено», кругом ограничения. И вот совсем недавно столкнулся опять с НЯКом, и, признаться, мне понравилось. Также столкнулся с тем, что мой регион недостаточно хорошо отрисован, особенно гидрография, а для моей специальности это самое главное.

Основным моим занятием стала отрисовка рек и озер, старался отрисовывать каждый изгиб (излучину), подписывал названия объектов. Оказалось, что гидрография — это мой любимый слой. Но столкнулся с тем, что некоторые модераторы стали удалять названия рек и озер, мотивируя это тем, что они нигде не могут найти и проверить данные названия. Признаться, это меня немного остановило, и я на некоторое время забросил рисование в Народной Карте.

Но вот появился вполне нормальный модератор — yndx-atameken, с которым стали общаться, и все вернулось на свои места, я опять рисую. Хорошо помог еще один модератор — yndx-lm1234, спасибо большое за посильную помощь в Народной Карте.

Совсем недавно рисовал дельту реки Или (впадает в озеро Балхаш) —это самая крупная река Алматинской области. Я на этой реке отработал много лет, знаю каждую протоку и многие озера этой речной системы даже без карты. Конечно, отрисовал ее не всю, но в планах есть.

Названия рек я узнаю в основном из топографических карт (которые у меня есть по всей территории Казахстана и России), из опроса местного населения, где провожу изыскания по работе. Ну и наконец, если нет никаких данных, а взять их надо, то обращаюсь в «гидромет», где мне дают названия всех известных водотоков.

Также стал рисовать населенные пункты, многие с нуля, названия улиц ищу всякими способами, вплоть до общения с жителями в соцсетях. В Архангельской области рисовал свой любимый Няндомский район, отрисовал многие озера и реки, которым подписал названия. Хотел отрисовать свою родную деревню, но снимки некачественные, все размыто, нанес только наш дом, и то по GPS-координатам. Сейчас в основном отрисовываю Казахстан, те места, где сам лично был (в командировке или путешествии) и которые хорошо знаю.

Еще рисовал в селе Вяжи-Заверх Орловской области, где побывал в прошлом году. Я ездил по местам боевой славы моего деда (мне достались архивы, где он воевал) и общался с жителями того поселка; ходил там, опрашивал местных жителей, обозначил все улицы и достопримечательности.

В данный момент нахожусь в командировке в городе Капшагай, это в 70 км от Алматы. Сейчас хожу с тетрадкой, рисую улицы и дома, затем планирую переносить их в НЯК.

Последние три года езжу по России автостопом и нигде не плутаю благодаря все тому же навигатору. Никогда не думал, что это так увлекательно. Побывал на Байкале — острове Ольхон, где также приложил свои знания. Рисовал поселок Хужир, местный аэродром, где стал невольным свидетелем падения туристического самолета в озеро Байкал (хорошо еще, что там не было пассажиров). Приключений было очень много, жаль, что обо всех не рассказать в рамках одного поста.

Я много путешествую, а так как у меня есть такая привычка — всегда брать с собой навигатор, то записываю треки, подписываю их, в своем блокноте делаю по привычке зарисовки улиц и домов, потом наношу это все на карту.

Иду с навигатором по тропинке в лесу

Иногда бывает, что за отрисовкой карт проходит все личное время, бывает и до утра, для меня это как «наркотик».

Последнее время стало нравиться участвовать в совместных редактированиях, опять же в первую очередь стараюсь отрисовать всю гидрографию, ищу по всем своим источникам их названия, а это еще и дополнительная информация к моей специальности. Принимал участие в совреде в Урджаре, где отрисовал практически все реки региона, дал им названия и самое главное — отрисовал реку Урджар до ее впадения в озеро Алаколь. Такого не было даже в ОСМ, очень увлекся.



Любимые районы по отрисовке карт — это те, в которых лично побывал или собираюсь посетить. В дальнейшем собираюсь продолжать рисовать карты, это очень увлекательно и познавательно.



Спасибо andrygid за рассказ о себе! Надеемся, что этот пост поможет найти близких по духу людей и обмениваться знаниями о водных объектах и не только. Совсем недавно народный картограф перешел отметку в 20 тысяч правок, с чем хотелось бы его поздравить и пожелать новых путешествий! И конечно — увлекательного рисования карт после них.



У вас тоже есть история своего увлечения картографией и Народной картой? Тогда отправляйте нам заявку, чтобы мы могли поделиться ей с остальными.