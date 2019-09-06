История одного картографа: Антон

Привет всем!

Читая интервью народных картографов, мы все чаще приходим к выводу, что у каждого из них, помимо общего увлечения картированием, очень часто есть направления деятельности, которые выделяются на фоне остальных. Эта деятельность может быть связана с их занятиями в повседневной жизни, местом, откуда они родом, и многими другими факторами, которые раскрывают личность самого картографа. Герой сегодняшней истории нашел себе увлечение, связанное с его любовью к родному языку. Антон — народный картограф из Беларуси, занимающийся наполнением карты и добавлением названий на белорусском языке. Читайте его интервью, где он в том числе рассказывает об особенностях перевода на белорусский.

Расскажи о себе: откуда ты, чем занимаешься, какие есть увлечения.

Я из города Светлогорска, что в Гомельской области Беларуси. С детства мечтал быть учителем географии и истории, но пошел учиться на юриста, после окончания колледжа все-таки пошел в педуниверситет и сейчас учусь на историка. Если зайти в мой Инстаграм, то обо мне там написано: люблю велосипед и деревни — это основное мое увлечение, кататься по неизведанным местам для дальнейшей коррекции карт в НЯКе и заливки фоток в Википедию.

Помнишь ли ты, как попал на Народную карту? За восемь лет, наверное, можно уже и забыть :)

Я это очень хорошо помню. Я люблю с детства изучать карты, и однажды я заметил, что деревня в соседнем районе неправильно названа. Деревня Солоно́е, а на карте было Соленое. И тогда я написал, как мне казалось, в службу поддержки, но, насколько я помню, Солоное еще долгое время оставалось Соленым. Тогда я взял ситуацию в свои руки и исправил все сам.

Ты эксперт во многих слоях, но в модерации у тебя только адреса, растительность и гидрография. Можно ли сказать, что это твои любимые слои — и почему, если так?

Это вопрос, на который у меня нет ответа, да и я бы не сказал, что адреса — это моя сильная сторона. Есть, конечно, объективно те слои, в которые я даже и не суюсь, но вот, как по мне, я большой вклад делаю в уточнение границ АТД и геометрии/названий дорог и улиц, особенно это касается деревень (по которым я и катаюсь на велосипеде).

У тебя есть довольно необычное направление деятельности на НЯКе — ты занимаешься переводом названий на белорусский язык. Помнишь ли, откуда возникло это увлечение и когда?

Это сложный вопрос. Белорусский язык не в самом лучшем положении находится, и многие к нему не очень уважительно относятся, в том числе и белорусы. Но я из той семьи, с улицы, из города, где все разговаривают на трасянке (смесь русского и белорусского), при этом все считают, что мы общаемся на русском, но вряд ли другие русские поймут такие слова, как «мо», «бо», «хиба», «шухлядка», «бацька», «кипти» и т. д. Я очень люблю и русский язык, и белорусский, и я это все к тому, чтобы у человека был выбор, которого не было у меня, хочет он найти Минск или Мінск, Могилев или Магілеў, и я считаю это очень важной миссией: расширить границы белорусского хотя бы в тех рамках, где я могу.

Ведешь ли ты какой-то список переведенных тобой названий в населенных пунктах?

У меня такого списка нет, но я работаю по районам, самой слабой в этом плане остается Витебская область. С уверенностью могу назвать свой родной Светлогорский район, Хотимский район и все с ним соседние, а также почти все улицы Смоленска, Питера, Киева, станции метро Москвы, Питера, Киева, Харькова, Днепра.

Какие есть особенности в переводе названий на белорусский? Может, вспомнишь какие-то интересные или сложные случаи.

Самое сложное в переводе — это названия населенных пунктов, улиц, когда непонятно, куда падает ударение, если там несколько «о». Особенность белорусского языка в том, что «о» бывает только ударной (есть, правда, исключения). И вот если ты не знаешь, куда падает ударение в названии Оболонь, то может выйти три разных варианта: Обалань, Аболань или Абалонь. Исходя из этого, все белорусские названия для русского глаза выглядят забавно, так как очень много «а», а также мягкостей и твердостей там, где их, казалось бы, не должно было быть. Например, Москва — это Масква; Санкт-Петербург — Санкт-Пецярбург; Пермь — Перм; Орел превращается в Арол (с твердой «р»), а Ростов-на-Дону — вовсе Растоў-на-Доне.

Конечно же, особенность перевода — это окончания -ов, которые превращаются в -оў («о» и короткая «у») Саратаў, Пскоў. Также окончания -вль, которые традиционно сокращаются до одной буквы -ў: Заславль — Заслаўе; Мстиславль — Мсціслаў; Рославль — Раслаў.

Удается ли узнавать что-то новое в процессе? Может быть, какие-то языковые особенности?

Самое интересное, что я открыл в белорусскоязычной географии, — это то, что есть традиционные названия не белорусской топонимики. Это могут быть как страны (Венгрия = Вугоршчына), так и обычные деревни (литовская деревня Адутишкис по-белорусски будет Гадуцішкі).

Кстати, это единственное, что тебя увлекает? Или есть какие-то другие направления деятельности на НЯКе?

Как и писал, меня увлекает точность карты (будь то правильная геометрия водоема, леса или улицы) и полнота карты. Я писал выше о Витебской области, я над ней так слабо работал, ибо там не самые лучшие снимки и в части районов не отображено и половины населенных пунктов, что существуют в действительности. Я уже молчу про дома, дороги и т. д.

Что считаешь своими главными достижениями на Народной карте?

Для меня НЯК — это волонтерский проект, я отдаю свое время ради общего блага, не требуя какой-либо отдачи или оценки достижений. Я это делаю, потому что могу этим кому-то помочь, может быть — найти путь домой.

Есть ли у тебя какие-то планы или цели на ближайшее будущее на карте?

Цель, которой, наверное, пытаются достигнуть все картографы — чтобы количество белых пятен на карте было сведено к нулю.

Какой бы ты дал совет тем, кто решит заниматься переводом названий на другие языки?

Будьте внимательны, уверены в тех языках, с которыми вы работаете, и удачи!

За восемь лет на проекте Антон сделал около 70 тысяч правок с 2015 года и более 50 тысяч — на Старой карте. Его подход к рисованию на карте комплексный: он не только добавляет названия на белорусском, но и рисует здания, адреса, дороги, места, природные объекты, уточняет административные границы — в общем, делает все, чтобы карта становилась подробнее, а также удобнее для носителей белорусского языка.

Может быть, вы тоже занимаетесь переводом названий на другие языки? Тогда отмечайтесь под постом :)

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