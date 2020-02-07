История одного картографа: Cherrredy

Всем привет!



Давно у нас не было новых историй от картографов, поэтому мы надеемся, что вы успели по ним соскучиться. 25 января прошел первый турнир по боулингу среди народных картографов, его победителем стал картограф Cherrredy. Мы воспользовались моментом и попросили его дать интервью, которое и откроет цикл историй в этом году.



Виктор зарегистрировался на Народной карте почти четыре года назад. За это время он успел сделать 40 тысяч правок и стать модератором нескольких слоев. Живет Виктор в Москве, но зона его модерации — Тульская область. Здесь он не только принимает правки пользователей, но и много рисует самостоятельно. Ещё Cherrredy как истинный картограф любит путешествовать и делает фотографии в поездках, поэтому визуальный ряд поста — это еще один повод прочитать интервью.





Расскажи про себя: откуда ты, сколько тебе лет, чем занимаешься, какие есть увлечения.

Всем привет! Меня зовут Виктор, мне 22 года, родился и живу в Москве. В основное время я учусь в медицинском университете, а в свободное от учебы время рисую карты и проверяю правки других пользователей. А так я люблю путешествовать по России и по другим странам. Люблю делать фотографии, хоть и не имею профессиональной камеры. Больше всего мне понравился Нижний Новгород, особенно закаты. Не зря Нижний называют столицей закатов! Также катаюсь по паркам и набережным Москвы на велосипеде.

Нижний Новгород, вид на Стрелку

Что у тебя на аватарке изображено?

Это нарисовала меня моя знакомая с фотографии, где я сижу на розовой улитке. А может быть, еду? Кто же знает? :)



Почему карты и картография?

Я в детстве любил рассматривать карты и изучать их, как и многие участники Народной карты. Даже пытался рисовать их на бумажных носителях, но не сходился масштаб, короткие дороги были длинными, а длинные, наоборот, короткими. После этого я оставил эту затею на неопределенный срок, пока не нашел НЯК в 2010 году и не сделал там свои первые правки. Порисовал и забросил, а затем благополучно потерял аккаунт.

Вид на Вроцлав, Польша

Помнишь, почему решил зайти в Народную карту?

Естественно, помню. Мне хотелось добавить дом родственников на Яндекс.Карты, чтобы сразу строить маршрут от дома до дома. Так я и вспомнил про Народную карту. Не успел создать один дом — как уже и второй дом появился, вот и новые улицы и адреса, а затем новые поселки и города.



У тебя в самом начале рисования была блокировка. За что получил? :)

Ух! Это история из раздела «Незнание закона не освобождает от ответственности». Перенес пару зданий не по правилам НЯК, за что и получил блокировку «На ознакомление с правилами». Зато потом более детально с ними ознакомился, хотя и по сегодняшний день их перечитываю, когда сомневаюсь или когда помогаю новичкам в своем регионе модерации.

Бавария, замок Нойшванштайн

Какие у тебя территории интереса? Ты живешь в Москве, а модерируешь и много рисуешь в Тульской области. Почему там? В Москве есть что править или все уже нарисовано?

Начну, пожалуй, сначала с вопроса, почему именно Тульская область? Просто я часто там был и провел там детство и юность, а сейчас интересуюсь больше всего как автолюбитель и исследователь.

Сейчас я занимаюсь точечно в разных местах своей зоны модерации. Есть места, где только обновляю информацию или дополняю, а есть места, где конь не валялся, но планирую к ним скоро перейти. В основном это отдаленные от основных автодорог деревни, где даже дома не отрисованы, а леса отображены причудливой формы и не соответствуют действительности. По старым картам ищу деревни, которые пропали во время Великой Отечественной войны, может быть, это поможет поисковым отрядам для более быстрого и удобного подъезда к этим урочищам. Также добавляю бывшие деревни, которые исчезли в 80-х и 90-х годах, для кого-то это может быть памятью и знаковым местом в их жизни.

Тульская область

По моему мнению, в Москве более 95% сделано и нужно только наблюдать за меняющейся обстановкой, что я иногда и делаю. Регионы, наоборот, нуждаются в создании новых карт, так как большинство карт зарубежных партнеров показывают дороги с неправильными адресами и названиями улиц, которые проходят через дома, реки, озера и т. п. Благодаря совредам и пользователям Народной карты мы можем улучшить маршрутизацию и облегчить поиск мест для людей, которые едут в эти места впервые. Хоть Тульская область не так далека от Москвы, но там до сих пор есть белые пятна, которые надо исследовать и обновлять.

Урочище Алексеевка, Тульская область



Что считаешь своим главным картографическим достижением?)

Отрисовал город Белёв за два месяца, так как он находился в бедственном положении, на карте было очень много белых пятен. Одоев больше всего нуждался в обновлении данных и создании новых улиц и адресов. До конца отрисовал Арсеньево. На сегодняшний момент еще остаются единичные белые точки, но не настолько критические. Также хочу сказать спасибо и другим пользователям, которые рисовали до меня и обновляют данные места до сих пор :)

Вид на Прагу

Что тебя больше всего увлекает в картировании?

Исследование новых мест, их редактирование. Тем более потом можно полюбоваться своими трудами на Яндекс.Картах и знать, что кому-то помог добраться до цели.

Берлин, Бранденбургские ворота

Приходилось ли тебе кому-нибудь помогать, внося правки?

Да, иногда приходится, но это бывает редко, а так — рад помочь, чем смогу)



Твои любимые слои рисования?

Нравится все! Нет нелюбимых слоев. Но больше нравится вносить правки по адресам, домам, дорогам и лесам, совсем недавно стал править и административные деления, а точнее — отмечать урочища.

Вид на Будапешт



Общаешься ли с кем-то на карте?

Со всеми по чуть-чуть. В основном по рабочим моментам.



Как ощущения после турнира? Поделись своим победным секретом :) Сыграл бы еще раз?

Турнир был замечательным! Все, как в кино и в спорте, когда в последний момент все переворачивается с ног на голову, а накал страстей — до последнего броска. Спасибо Николаю и Игорю за такой великолепный финал и игру, а также организаторам встречи. Победный секрет очень прост! С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее просто придерживался. Если еще будет такой турнир, то я постараюсь на него приехать :)

На снимке слева-направо: Dnigidum, Cherrredy, mercator2111



Это ведь уже не первая твоя живая встреча? Какая запомнилась больше и чем?

Каждая встреча чем-то запоминается, в основном положительными эмоциями и знакомствами с новыми людьми, но также и встречами со своими коллегами по цеху. На последней встрече я увидел своего одноклассника, с которым я когда-то давно учился, не встреча, а передача «Жди меня!»)

Будапешт, здание венгерского парламента

Судя по количеству снимков для интервью ты много где побывал. Какова цель этих путешествий? Расширить кругозор? И рисовал ли ты эти места на карте?



Расширить кругозор, а еще в путешествиях можно пробовать местную кухню :) Где побывал, там еще ничего не рисовал. Даже как-то не задумывался об этом.



Твое пожелание народным картографам на этот год?



Пусть этот год принесет вам новые эмоции от создания объектов, желаю найти новых единомышленников и встретиться со своими друзьями-картографами, а также новых значков-достижений в ваш профиль :)



Благодарим Виктора за ответы на вопросы, ценные пожелания другим картографам и поздравляем с круглой цифрой в его правках.



Ждем ваших заявок на новые истории о себе и других участниках проекта. Напомним, что вы тоже можете стать героем интервью или повлиять на то, кому мы зададим вопросы в следующий раз.