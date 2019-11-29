История одного картографа: Иван Сапогов

Привет всем!



Мы продолжаем узнавать героев Народной карты. В этот раз на наши вопросы ответил народный картограф из Мытищ Иван Сапогов. Он зарегистрировался на сервисе больше трех лет назад и за этот период сделал почти 40 тысяч правок в Московской области и других регионах России, а также за рубежом. Иван не раз становился участником офлайн-встреч в Москве и был отмечен за эффективную обратную связь в Клубе. Читайте его историю и знакомьтесь с соседом по территории рисования.





Расскажи о себе

Меня зовут Иван Сапогов, я из Мытищ. Я увлекаюсь исследованиями молодежной культуры, советской архитектурой, ООН-моделизмом, геральдикой, транспортом. Редактирую Википедию и еще несколько вики-проектов.

Какими были твои первые шаги на Народной карте и как ты узнал о ней?

Впервые я попал еще на Старую карту. Не помню, рисовал ли я там что-то: счетчик в моем профиле показывает ноль. Я не разобрался, как она работает, и не стал рисовать. Позже я понял, что меня увлекают проекты, которые люди делают сообща и из энтузиазма — как бы это назвать? Слово crowdsourcing кажется мне неодушевленным, и я бы назвал это словом «толока», но так уже называется другой сервис Яндекса :) Так вот: когда я понял, что мне нравится работать вместе с энтузиастами и приумножать свои знания, я вспомнил про Народную карту и стал на ней рисовать.

Связан ли ты как-то с картографией, помимо участия в проекте «Народная карта»?

Я не связан с картографией, НЯК — это хобби и приятное расслабляющее занятие.

Где ты рисуешь и почему именно там?

Я рисую везде: по всей России и за рубежом. Я люблю рисовать на Крайнем Севере (если позволяет качество снимка): меня поражает огромное пространство, которое занимает наша страна. Интересно рисовать в разных местах, плюс в московском регионе достаточно подробная карта и достаточно народных картографов, чтобы быстро вносить что-то новое. Люблю юг — коллеги меня даже звали в региональный чат.

Есть ли у тебя достижения, которыми ты особо гордишься?

Недавно я нарисовал много всего в городе Учкудуке — нарисовал, смею надеяться, не так уж плохо. Гордость я испытываю, когда прохожу какой-то объект на местности и вспоминаю, что на карту его нанес я.

Есть ли любимые слои объектов?

Дороги. Я обожаю рисовать пешеходные дорожки в новостройках: там они нередко бывают таких своеобразных форм, что сложно сообразить, как их технично нарисовать. Это порой вызов мне как картографу.

Общаешься ли ты с кем-то из других картографов?

Мы дружим с Андреем XjCyan1de, с другими картографами общаюсь только на карте :)

Есть ли на карте другие народные картографы или сотрудники, которые помогали делать первые шаги или помогают сейчас?

МВА обещал мне объяснить, как рисовать АТД, но у меня пока нет времени, чтобы принять его любезное предложение. Печатно прошу прощения у Виктора и обещаю: как только разберусь с делами, примусь за обучение!

Что тебя больше всего увлекает на проекте?

Проект прекрасен тем, что карта динамична: постоянно происходит что-то новое, пусть я и не всегда с этим новым согласен (например, я не люблю внутриквартальную растительность просто как идею категории слоя). Для меня важно, например, рисовать в новостройках, чтобы новоселы видели на карте хорошо прорисованные дворы и микрорайоны, лучше ориентировались. Карта должна быть подробной и красивой. Я — враг кривых дорожек и неровных контуров, стараюсь их перерисовать.

Дай совет начинающему картографу

Если где-то есть много неровных дорожек, их можно инструментом «Перерисовать» объединить в одну, удалить точки соприкосновения и перерисовать получившийся отрезок поровнее.

Более 40% всех правок Иван сделал в любимом слое дорог, следом идут растительность (16%) и здания (8%). При этом, около 30% от всех правок картограф сделал в родной Московской области.



Это относительно небольшое интервью доказывает, что можно рассказывать о себе в Клубе без особого повода, ведь истории нужны, чтобы знакомиться друг с другом. Поэтому смело отправляйте заявки на рассказ о себе и о других картографах;-)