История одного картографа: maks.zharkovv

Всем привет!



Сегодня пятница, а это значит, что пришло время для очередного знакомства. Максим (ранее stpndead_09) присоединился к проекту еще в 2013 году. Его знакомство с картами началось с изучения панорам, через которые он попал на Народную карту и начал рисование простых слоев. Со временем стало понятно, что карты — это тот инструмент, который помогает в реальной жизни.



Совсем недавно Максим решил стать модератором одного из районов Москвы — того, что является для него родным и хорошо известным. Он увлекается архитектурой и, вероятно, поэтому любит заниматься детализацией зданий, которые становятся более отличимыми после его отрисовок на схеме. Читайте свежее интервью и ловите идеи — чем можно заняться на карте в условиях подробной отрисовки.





Расскажи сколько тебе лет, откуда ты, чем занимаешься и какие есть увлечения.

Всем привет! Меня зовут Максим. Мне 23 года, родился и живу в Москве. Работаю специалистом по продажам в телекоммуникационной компании. Параллельно учусь в институте на техника по защите информации. В свободное время люблю слушать музыку и посещать интересные места в Москве. Увлекаюсь современной архитектурой Москвы, Лондона и Нью-Йорка.



Связан ли ты как-то с картами, помимо сервиса? Любил географию в школе?

Географию не любил, но нравилась история, где на картах были изображены пути наступления войск, нравилось перерисовывать и делать свой вариант наступления. Еще любил уроки черчения — по этому предмету были одни пятерки :) Помимо сервиса с картами не связан.

Какими были твои первые правки?

Когда учился в колледже, мы с одногруппниками любили смотреть панорамы… на уроках информатики. И однажды случайно наткнулся на сервис НЯК. Зарегистрировался и первым делом создавал много растительности. Пары информатики были слишком длинные и скучные, по этой причине часто заходил на сервис. Одногруппники считали меня психом 😊. Но мне было интересно создавать что-то новое на НЯК.

Сколько времени обычно проводишь за рисованием?

Раньше целыми днями проводил за рисованием, и часто бывало, что не обращал внимание на время. По часам могло быть, что сижу часов 8, но в голове мысль, что прошло всего минут 10. Сейчас такого нет, и стабильно каждый вечер уделяю пару часов.

Расскажи о территориях своего картографического интереса. Рисуешь ли ты где-то еще, помимо Москвы?



Сейчас все внимание и картографический интерес сосредоточены только на Москве. Знаю, что многие пользователи сервиса говорят, что в Москве приблизительно на 90% все отрисовано, и добавлять особо нечего. Но это не так, в Москве в отдельных районах очень динамично развивается инфраструктура, и можно много нового создать в разных слоях. По собственному наблюдению: Москва отрисована приблизительно на 65%, и центр города в том числе.



Помимо Москвы, периодически рисую во Владимирской области, так как часто бываю на даче. И как раз дачный поселок был первый, который полностью отрисовал для сервиса. Побудило то, что часто такси отказывались ехать, ссылаясь на то, что они не знают дороги и самого поселка.

Чем интересным, по-твоему, можно заниматься, если карта уже и так подробно отрисована?

Не так давно на сервисе появилась такая функция, как рисование схем помещений. Доступно не каждому, но не менее увлекательно. Если найти детальную информацию, допустим о торговом центре, можно оставить заявку на рисование помещений в данном ТЦ. Советую тем, кто этим интересуется и собирается заняться подобным, ознакомиться с правилами рисования схем помещений. Нужно максимально сильное внимание 😊. Также у НЯК есть мобильное приложение, через которое можно делать снимки местности и своевременно выгружать на карты. Еще через данное приложение можно выгружать неточности местности. Считаю, это хорошее занятие, если карта максимально отрисована.

Что тебя больше всего увлекает на проекте?

Меня очень увлекает слой «зданий». Создание новых или редактирование действующих зданий, отрисовка их максимально детально. Считаю, скучно видеть на картах обычный квадрат дома, когда в реальности он имеет интересный индивидуальный вид. Хочется отобразить это на карте. На данный момент создаю детальность, используя только инструменты сервиса. В ближайшее время планирую перейти на 3D-модели, так как в таких моделях можно еще больше детальности добавить.

ЖК Neva Towers на Яндекс.Картах

ЖК Сердце Столицы на Яндекс.Картах

ЖК Измайловский на Яндекс.Картах

ЖК Хедлайнер на Яндекс.Картах

Ты недавно получил модераторские права. Расскажи, как пришел к такому решению. Легко ли дается модерация на первом этапе?



На сервисе НЯК я с 2013 года — это учитывая первый аккаунт, к которому доступ потерял. И вот в начале 2020 года я поймал себя на мысли «почему бы не попробовать себя в плане модератора?» Ведь можно повысить свой навык, контролировать определенную местность и помогать новичкам советами по рисованию карт, чтобы было меньше ошибок. Но никак не решался. Благодаря сотрудникам yndx-gilfanova, Владу Назарову и модератору ZioSHik все же решил оставить заявку. Эти пользователи подтолкнули хорошими советами, чтобы попробовать себя в плане модератора, и, как оказалось, не зря. Спасибо! Вы классные😊! На первом этапе модерация дается легко, только немного непривычно, но это дело времени.

С кем-нибудь общаешься из народных картографов? По каким обычно случаям?



Да, общаюсь с сотрудником yndx-kadani. Когда только начинал детально рисовать здания, находились пользователи, которые упрощали форму здания, но по правилам, мы знаем, так нельзя делать. И yndx-kadani помогал решать данную ситуацию. Ну и иногда спрашиваю совет. Также пару раз в год общаемся с модератором ZioSHik на офлайн-встречах, которые организовывает Народная карта.



Давай помечтаем. Представь, что любое твое желание, связанное с Народной картой, осуществилось бы сразу после того, как ты его загадал. Чтобы это было за желание?



Желание покажется банальным, но хотел бы, чтобы правки моментально появлялись на картах 😊.

Желаем Максиму удачи в новой для него роли модератора и чтобы его желание осуществилось. А от вас ждем новых заявок на истории про вас, других картографов или сотрудников.