История одного картографа: Павел 1985

Привет всем!

Сегодня пятница, а это значит, что настало время для нового знакомства. Знакомиться будем с народным картографом из Беларуси. Павел попал на Народную карту случайно, до этого, кстати, рисуя на другом сервисе. Однако спустя время увлекся и в один момент оказался на распутье — пришлось принимать решение о том, где продолжать свой картографический путь.

Случайности не случайны, и за время своего пребывания на проекте Павел делает более 230 тысяч правок, рисуя и моделируя Гродненскую и Брестскую области. За два прошедших года он организовал в общей сложности 6 совредов на территориях своей модерации. Первый совред принес опыт, который пригодился для проведения следующих. Картограф не раз становился инициатором полезных обсуждений в Клубе и делал ценные предложения. Был отмечен в номинациях Командный игрок и Активный гражданин. Мы попросили его рассказать, как избежать ошибок на этапе подготовки совредов, и дать советы тем, кто не имеет опыта в их организации. Обо всем этом и не только — читайте в его интервью.

Расскажите первым делом о себе — как вас зовут, из какого вы города, чем занимаетесь и какие есть увлечения.

Родом я из деревни Бытень Ивацевичского района Брестской области. После окончания в 2007 году университета по лесной специальности жил и работал во многих районах Брестской и Гродненской областей, в том числе в Лунинецком районе, Гродненском районе, г. п. Ружаны, г. Слоним. В настоящее время работаю в г. Ивацевичи, инженером по лесопользованию в ГЛХУ «Ивацевичский военный лесхоз». Свободное время в основном посвящаю рисованию НЯК либо чтению книг, компьютерным играм, велопрогулкам, сбору грибов :)

Какими были ваши первые шаги на Народной карте и как вы узнали о ней?

Рассматриванием различных карт я увлекался с детства, еще с дошкольного возраста. Дома у меня был атлас СССР, я часто его листал, представляя, как еду по тем дорогам, или что находится в этих городах. Потом это прошло, но позже я узнал, что карты можно и самому дополнять и рисовать, и заинтересовался. Первые шаги в этом направлении я делал на Викимапии, потом случайно узнал про НЯК.

Некоторое время рисовал параллельно, однако дублировать информацию на двух сервисах — это не по мне. Нужно было выбирать, и я выбрал НЯК по причине более удобного процесса рисования. К тому же, мне кажется, для нахождения объектов или прокладки маршрутов больше людей пользуются Яндексом, нежели Викимапией, значит, здесь мои правки принесут кому-то больше пользы.

Связаны ли вы как-то с картографией, помимо участия в проекте Народная карта?

С картографией я никак не связан, за исключением того, что на первом курсе университета мы проходили основы геодезии и писали курсовую работу по проектированию трассы лесовозной дороги.

Расскажите о территориях своего интереса

Рисую в основном в родной Беларуси, в своей зоне модерации (Брестская и Гродненская область). Иногда участвую в совредах. Еще периодически для разнообразия рисую в других странах. Немного порисовал дороги в США и Дании, частично береговую линию Исландии, даже один раз в Австралию зашел (кто помнит, тот поймет :)).

Ставите ли вы себе приоритеты в рисовании? Может быть, есть какие-то планы и цели по отрисовкам?

Приоритетов в рисовании у меня особых нет, просто стараюсь отрисовать территорию Беларуси. В первую очередь две «своих» области. Здесь большинство городов и крупных населенных пунктов уже отрисованы, перехожу на планомерную отрисовку деревень, а также дорог и лесов между ними.

Есть ли у вас достижения в рамках проекта, которыми вы особенно гордитесь? Например, населенные пункты, нарисованные «с нуля».

Достижений, на мой взгляд, у меня особых нет. Я не ставлю себе цель стать первым в чем-то, просто рисую, получая удовольствие от самого процесса. Несколько раз организовывал совреды (Ивацевичский район, Пинск, Зельва и др.) Населенные пункты в одиночку почти с нуля — да, тоже рисовал. Из более или менее крупных — город Слоним, а также все деревни Слонимского района. В этом году отрисовал город Малорита, сейчас заканчиваю городской поселок Ружаны. Но я не считаю это особым достижением. Просто, если уж браться за какой-то участок, то рисовать все, что можешь нарисовать.

По поводу организованных совредов. Где активности было больше? Какие слои в этих совредах претерпели наиболее сильные изменения?

Активность в принципе везде была довольно высокой. Только по первому совреду, по Ивацевичскому району, я сделал ошибку — задал слишком большой объем, поэтому активность упала, и совред длился больше месяца. Слои в основном рисовались тоже стандартные — здания, адреса, дороги и растительность.

В этом ключе можно дать совет тем, кто организует совместные редактирования. Как избежать завалов или того, что может как-то отсрочить финал?

Выбирать объекты для совреда. Выбирать по объему: не слишком большой, но и не маленький. Выбирать по сложности и необычности: скопление мелких домов разной высоты рисовать сложно, а среднестатистическую деревню или город, состоящий на 80% из частного сектора — скучно. Чем больше достопримечательностей, домов необычной формы, чередования частного сектора и многоэтажной застройки, тем (на мой взгляд) интереснее.

В заглавном посте написать то, что может привлечь внимание именно к этому совреду. Можно написать немного истории, забавных фактов и прочего. Но не слишком много, у нас не исторический портал. Перечислить основные достопримечательности, можно с кратким описанием или историей возникновения (2-4 строчки на каждую). Сделать и сохранить скриншоты схемы и ссылки на те места схемы — для наиболее значимых или наименее отрисованных районов. В процессе отрисовки, переходя по этим ссылкам, сделать скриншоты тех же мест с той же позиции. Это позволит сделать гифку в виде подборки «было/стало», лучше будет заметен общий объем проделанной работы.

Поддерживаете ли вы связь с другими народными картографами? Если «да», то в каких ситуациях?

Живое общение с НЯКовцами у нас постоянно происходит в нескольких чатах в Телеграм, там же я консультируюсь с другими модераторами или сотрудниками, если возникают сомнения по поводу некоторых объектов. При модерации чаще использую встроенную в НЯК переписку.

Есть ли на проекте другие народные картографы или сотрудники, которые помогали вам делать первые шаги или помогают сейчас?

Конечно, есть! Их очень много, как пользователей, так и сотрудников, поэтому перечислять не буду, боюсь кого-то обидеть, если навскидку не вспомню.

Вы также были участником встреч, проводимых в Минске. Расскажите, что ценного вам удалось на них почерпнуть? Было ли что-то что запомнилось больше всего?

На встречах познакомился лично с некоторыми людьми, с которыми до этого только переписывались. Озвучил в очередной раз предложения по улучшению сервиса, надеюсь, периодическое озвучивание разных вопросов немного ускорит их решение :) В этом гуду ещё и узнали из первых уст о процессе съемки панорам.

Что вас больше всего увлекает на проекте и что важного вы находите в нем для себя?

Конкретно ничего сказать не могу, как я уже говорил, рисую при наличии настроения и для своего удовольствия. Но во вторую очередь, мне приятно то, что как я сам, так и другие люди позже смогут пользоваться результатом.

Ваш совет начинающему картографу.

Если на карте нет твоего дома, или школы, или магазина, который ты посещаешь, ты его нарисовал, и вот через несколько дней это появляется на Яндекс.Карте — это хорошо! Если ты нарисовал всю улицу или квартал — ты молодец! Но начинающим не помешает сначала прочитать правила. Что можно рисовать, что нельзя, и как именно рисовать. Если начал рисовать, и что-то непонятно — можно еще раз прочитать соответствующий раздел правил. Остались сомнения — пишите модератору, задавайте вопросы. С этой же целью можно использовать чат в Телеграм https://t.me/yndx_mapeditor

Благодарим Павла за интервью и полезные советы и желаем организовать еще не один успешный совред! Напоминаем, что вы можете тоже рассказать о себе или выразить интерес к другим народным картографам, отправив заявку на историю.