История одного картографа: Вайнон

Привет всем!

Герой сегодняшней истории из города Санкт-Петербурга, но его географические интересы разнообразны, поэтому вы могли встречать его раньше где-то на просторах карты. Иван рисует и модерирует родную Ленинградскую область и Санкт-Петербург, а еще Камчатский край, Монголию, ОАЭ, Индию, США и Канаду. В 2017 году он был отмечен за активную модерацию в зарубежных странах. Сейчас ник Ивана можно увидеть в первой сотне топа пользователей: общая сумма его правок приближается к 130 тысячам. Также он часто принимает участие в совместных редактированиях и был одним из организаторов совреда в Зеленчукском районе. Народный картограф на проекте 3 года и 10 дней, а значит, пост в каком-то смысле будет юбилейным. Читайте его историю и знакомьтесь ближе.

Расскажи о себе

Меня зовут Иван, я родился, живу, и, надеюсь, буду жить в Санкт-Петербурге :)

Учусь в 10-м классе школы с профильным изучением языков и права. В свободное от учебы и Народной карты время я занимаюсь волейболом, хожу на занятия на детскую железную дорогу и просто гуляю по городу (разумеется, не забывая пользоваться Блокнотом).

Какими были ваши первые шаги на Народной карте?

На Народной карте, как и, думаю, многие, я оказался совершенно случайно — где-то на Я.Картах вылезла рекламка, ну и завертелось…)

Сначала был район, потом город, потом я уже начал править мир, что делаю до сих пор :)



Признаться честно, несмотря на то, что я на Народной карте уже три года, сначала даже не мог подумать, что останусь здесь так надолго — картография никогда меня особо не интересовала, хотя география никогда и не вызывала отвращения в школе (я даже сдавал ее как один из экзаменов, ну это не особо важно). Ну, а открыв карту своего района (и ужаснувшись, ведь я перфекционист), я поставил себе цель — сделать ее красивой и точной, что меня и затянуло :)

Какие у тебя территории интереса?

Начну издалека — в первое время я рисовал тихонечко, «один», то есть не особо контактируя с пользователями непосредственно на карте, и у себя на «домашних» территориях. Но уже в конце 2017-го у Народной карты появился чатик в Телеграме, там я быстро со всеми познакомился и уже стал рисовать более глобально, не ограничивая себя территорией бывшего СССР.

Ну вот после создания «общего», как он сейчас называется, чата мы объединились в разные группы, создали различные флудилки, ну и решили рисовать совместно. Иногда мне кажется, что Народная карта — это уже не столько вещь сугубо продуктивная, ради конечного пользователя, а некий объект, где ты можешь поговорить со знакомыми, посмеяться и просто хорошо провести время :)



Я хочу сказать, что рисование других стран тоже чему-то учит — в процессе ты знакомишься с местными нормами, обычаями, иногда узнаешь о культуре, и даже приходится общаться с местными картографами :) А с другой стороны — немного расслабляешься, потому что, признаться, рано или поздно устаешь от рисования одного и того же…:(

Есть ли у тебя достижения в рамках проекта, которыми ты гордишься?

Да нет, наверное, особо гордиться нечем — чаще всего я рисовал что-то крупное совместно с кем-то, например:

1. Дубай с Мишей, Васей и аутсорсерами:

Квартал Uptown Motor City

2. Чанчунь с Сашей, Марком и остальными:





Еще не доделанная площадь вокзала Чанчунь-Западный



3. Конечно, совреды, но тут скринов не будет по всем понятным причинам.

Ну и поскольку я человек ветреный, в хорошем смысле, то, рисуя в одиночку, редко доделываю что-то до конца (простите), дорисовывая лишь до логической точки.



Есть ли любимые слои объектов?

Немного «переверну» вопрос — скорее, у меня нет нелюбимых слоев, я стараюсь, за какой бы не взялся, рисовать красиво и аккуратно. Да, есть некоторые проблемы с двумя слоями — но это мелочи :)

Среди всех слоев отдельно можно выделить железные дороги (тут можно было бы прикрепить много-много-много скринов, я думаю, все знают мою нездоровую тягу к ним, ах-ах-ах, но я прикреплю некоторые) и растительность с гидрографией, которые по непонятным причинам вызывают у меня жгучее желание их рисовать :)

Станция Веймарн, кстати, растительность также моего производства :)

ТЧ-3 Московское и станция Молодёжная МОЖД. Кстати, почти все метродепо, имеющиеся у нас в городе, полностью или частично отрисованы или доделаны мной :)



Ну и, конечно, леса в Канаде :)

Поддерживаешь ли ты связь с другими народными картографами?

Разумеется, поддерживаю! За относительно небольшой период рисования я уже успел понять, как это важно — спрашивать, уточнять, поправлять, советоваться и находить компромиссные решения. Конечно, не всегда получается, но я стремлюсь к абсолютному соблюдению этих пунктов :)

Чаще всего, наверное, дискутируем по поводу трактовки пунктов Правил или в спорных моментах картирования объектов.

Есть ли на проекте другие народные картографы или сотрудники, которые помогали тебе делать первые шаги или помогают сейчас?

Да, есть. Одними из первых моих наставников были Фарготрак и Марина Карпович, за что им огромное спасибо. Ну и в процессе картирования, так как изменялась моя география рисования, уже присоединялись и другие сотрудники и юзеры, которых я, наверное, перечислять не буду, чтобы никого не забыть и не обидеть.



Что вас больше всего увлекает на проекте и что важного вы находите в нем для себя?



Наверное, лояльность команды сервиса, приятная атмосфера, удобный и простой интерфейс, большой спектр слоев и мест для картирования :)

Ваш совет начинающему картографу.

Ух… Читать правила, конечно же, и слушаться модераторов и сотрудников — мы плохого не посоветуем, а подскажем, как правильно, нужно и можно делать. Это поможет избежать многих неприятностей :)

Народная карта полна разными героями. О ком-то мы знаем больше, а с кем-то — никогда не пересекались из-за разных зон рисования. Поэтому спасибо всем, кто проявляет смелость и рассказывает о себе — ваши истории помогают не только узнавать вас другим картографам, но и придают уверенности тем, кто хотел бы отыскать единомышленников на проекте. Отправляйте заявки на истории — о себе, других пользователях или сотрудниках.