История одного картографа: Wow (Azamat)

Привет, картографы!



Близится конец года, и хочется, чтобы истории были особенными. Нам повезло — интерес к рубрике проявил один из народных картографов, активно рисующих в Казахстане. «Wow!» — удивятся про себя другие народные картографы из Казахстана — «Наконец-то история про наше сообщество!» Некоторые из вас, возможно, помнят его по предыдущему нику Azamat — именно так зовут героя. Он зарегистрировался летом 2017 года и уже через 4 месяца получил в модерацию здания, адреса и Места в родной Актюбинской области — именно здесь картограф делает основную часть своих правок. В 2017 году он стал Новичком года и продолжает вносить заметный вклад в карту Казахстана, рисуя, модерируя, делая 3D-модели, а с недавних пор — еще и схемы помещений. Знакомьтесь ближе и читайте его историю.

Расскажи первым делом о себе. Из какого ты города, чем занимаешься и какие у тебя есть увлечения.

Меня зовут Азамат, я из города Актобе, Казахстан. Некоторые могут его знать как Актюбинск. Здесь я родился и пока вроде никуда не собираюсь переезжать :)

Сейчас, помимо рисования карт, я также увлекаюсь и другим видом рисования — рисованием мультфильмов. Хотя это уже не совсем увлечение, а работа, приносящая мне основной доход.

Я работаю на удаленке художником-мультипликатором, или просто аниматором. Благодаря такой работе я с легкостью мог себе позволить заняться чем-то еще, кроме анимации. И первое, что меня сильно зацепило, это картография.

Какими были твои первые шаги на Народной карте и как ты о ней узнал?

Впервые я попал на НЯК в июле 2017 года чисто случайно. Не знаю точно, из-за чего я начал изучать Яндекс.Карты, но помню, как появлялись новости о том, что в городе запустили Яндекс.Такси. Это было первое, что заставило меня обратить внимание на Яндекс.Карты. Позже я начал часто ходить в неизвестные мне районы и часто не находил то, чего искал. Сразу же, на месте, я брал телефон и начинал гуглить и яндексить. Поисковик предлагал Гугл-карты и Яндекс.Карты. И там и там была кривая карта. И тут я понял, почему никто у нас в городе не пользуется онлайн-картами.

На следующий день я начал активно искать разную информацию о том, как добавлять адреса и магазины на карту. Сначала были Гугл-карты. Там я не смог добавлять все, что хотел. Позже зашел в Яндекс.Карты (пока еще не НЯК). У Яндекса дело с картами обстояло лучше. Сначала просто кидал жалобы на объекты, но это быстро надоело. Не видя того результата, которого хотел, я пошел искать другие картографические сервисы и наткнулся на OSM, откуда быстро ушел, поняв, что это у народа все равно не будет пользоваться большой популярностью. Так я вернулся на Я.К и чисто случайно нашел ссылку на НЯК.

Вначале меня поразило количество возможностей редактора. Я мог рисовать здания, дороги, леса и реки, добавлять адреса и магазины, я мог делать почти все. Как и все, в первую очередь поправил свой дом. И из этой точки я начал расширяться и выходить на новые районы города

Связан ли ты как-то с картографией, помимо участия в проекте Народная карта?

Нет, не связан. Но в школьные времена я, как и многие НЯКовцы, любил географию и черчение :)

Какая география твоего рисования? Почему такая (если есть регионы отличные от места проживания)?

Я рисую всю Актюбинскую область. Иногда делаю пару десятков правок в Алматы. С 2018 года я там прожил полтора года и полностью отрисовал несколько микрорайонов. Но как только вернулся в родной город, перестал там рисовать, так как свой город все еще нуждался в исправлении многих неточностей.

Микрорайоны Аксай-1, Аксай-2, Аксай-3 и Аксай-3А в Алматы были отрисованы народным картографом

В октябре 2017 года пару месяцев уходил рисовать США. Где-то рядом с Майами рисовал, как я помню. Это была своеобразная тренировка. В основном я там учился рисовать сложные дорожные сети и просто дороги.

Есть ли у тебя достижения в рамках проекта, которыми ты особенно гордишься?

Попробую вспомнить 5 самых значимых достижений:

— нарисовал 6 схем торговых центров в Алматы и Актобе. Скоро в этот список добавится еще 3 схемы помещений;

Схема торгового центра Dostyk Plaza, Алматы

— опубликовал 3 3D-модельки в Актобе и Алматы;

Монументально-художественный ансамбль Шанырак и мемориальный комплекс Ротонда в Актобе

Центральная входная арка в Алматы

— с 2018 года непрерывно слежу за всеми организациями (ну, по крайней мере стараюсь за всеми следить) своего города и постоянно добавляю новые и удаляю закрывшиеся организации;

— получил ачивку «Новичок 2017 года»

Есть любимый слой объектов?

Их несколько. Люблю добавлять адреса. Для меня адреса — это самый важный слой на карте. Карту без адресов считаю очень плохой картой, где невозможно будет найти хоть что-то. На втором месте гидрография. Но в последнее время я перестал рисовать на этом слое, так как для отрисовки одной реки или одного среднего озера нужно очень много времени. А я, как правило, за полчаса люблю добавить на карту как можно больше полезных объектов. Во время работы могу позволить себе перерыв только на полчаса через каждые два-три часа.

Поддерживаешь ли ты связь с другими народными картографами? Если «да», то в каких ситуациях?

Я состою в группе казахстанских народных картографов, где поддерживаю общение с несколькими людьми из разных городов Казахстана. Основное мое общение с картографами проходит там. Также тесно общаюсь с земляком Денисом, который, наверно, внес больше вклада в Актюбинскую область, чем я:D

Есть ли на проекте другие народные картографы или сотрудники, которые помогали тебе делать первые шаги или помогают сейчас?

У меня всегда были проблемы с запоминанием имен. Мне помогали почти все сотрудники, кто хотя бы раз проверял правки на территории Казахстана. Благодаря им я теперь практически все рисую на автомате. Я уже два года непрерывно рисую карты и за это время старые​ сотрудники​ уходили​, ​ приходили новые, которые с такой же силой мне помогали. Из модераторов я хочу отдельно отметить Рената (renatrifovich), также рисовавшего город Актобе, но уже покинувшего Народную карту год назад. Его я могу считать моим первым наставником, который разбирал каждую мою косячную правку и не ленясь писал, как нужно правильно делать.

город Хромтау Актюбинской области, здесь был отрисованы дома и адреса

Что тебя больше всего увлекает на проекте и что ты считаешь самым важным для себя?

Самое важное на НЯК для меня — то, что этими картами пользуюсь не только я, а также жители и гости города. Именно это меня мотивирует дальше рисовать. Когда видишь результат своего труда, хочется делать еще больше. Благодаря нашим картографам людям стало комфортнее ездить на Яндекс.Такси, водителям — ориентироваться в городе (я именно про город Актобе, не ручаюс​ь​ за другие города Казахстан​а​)

​Твой совет начинающему картографу

Никогда не сдавайтесь, общайтесь с модераторами и сотрудниками и рисуйте с удовольствием :)

Немного цифр. Почти 96% своих правок Азамат сделал на территории Казахстана, половина из них была внесена в родном городе Актобе (около 50 тысяч). Ключевые слои рисования — это дороги и здания, на них приходится 50% всех правок, следующими по приоритету идут адреса и организации. Благодарим Азамата за подробные ответы и желаем, чтобы в Актюбинской области появлялось больше местных картографов!



Как обычно напоминаем, что можно отправить заявку на историю картографа, о котором вы бы хотели узнать больше. Это может быть как народный картограф, так и сотрудник.







